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Как встретит Крым детей из Белгородской области - РИА Новости Крым, 04.06.2023
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Как встретит Крым детей из Белгородской области
Как встретит Крым детей из Белгородской области - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Как встретит Крым детей из Белгородской области
277 школьников из приграничных районов Белгородской области отправились в Крым на отдых и оздоровление. Их ждут в санатории "Бригантина "Белогорье" под... РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T16:38
2023-06-04T16:43
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белгородская область
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общество
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вячеслав гладков
безопасность
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. 277 школьников из приграничных районов Белгородской области отправились в Крым на отдых и оздоровление. Их ждут в санатории "Бригантина "Белогорье" под Евпаторией. В первую тематическую смену вошли, в том числе, дети участников спецоперации. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала консультант пресс-службы губернатора Белгородской области, одна из сопровождающих группы детей Дарья Яготинцева.В Крым мчит первая сменаРанее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье детей из приграничных территорий Белгородской области отправят на отдых в крымский санаторий.Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе губернатора, детей от места жительства отвезли автобусами до станции Россошь в Воронежской области, где они пересели на поезд в Крым. Транспортные расходы по доставке ребят на полуостров взял на себя областной бюджет.Юные жители Белгородской области заедут на смену уже в понедельник, 5 июня и пробудут в Крыму до 25 июня. Как уточнила РИА Новости Крым одна из сопровождающих группы, с детьми едут педагоги и медработники Белгородской области, а также сотрудники МВД.Сколько детей отдохнет в Крыму"В общей сложности за четыре тематические смены этим летом санаторий примет свыше 1 100 белгородских детей в возрасте от 7 до 17 лет", - отметила Яготинцева. А также уточнила, что следующая, вторая смена, будет уже для участников проекта "Время 31-х" ("Время 31х" – региональный конкурс, целью которого является выявление обучающихся с активной жизненной позицией, нестандартным мышлением). По информации пресс-службы губернатора Белгородской области, этим летом в санатории запланированы четыре смены – по 277 человек. Программы будут включать не только лечебно-оздоровительные процедуры, но и образовательный, культурный и спортивный курсы. Продолжительность каждой из смен - 21 день.Санаторий будет работать круглый годКак отметил губернатор области Вячеслав Гладков, лагерь будет круглогодично принимать юных белгородцев."Мы начнем работу в круглогодичном варианте, будем формировать тематические смены. Сейчас вторая смена уже есть – это "Время 31-х". Дети сами придумали этот проект, и он стал одним из лучших в стране", - цитирует его слова пресс-служба.Также Гладков выразил надежду, что студенты, представители студотрядов, подготовили для белгородских школьников не только развлекательную программу, но и познавательные, патриотические мероприятия с экскурсиями.Ранее сообщалось, что санаторий для детей и детей с родителями "Бригантина" в Евпатории безвозмездно передали Белгородской области. Документ, подтверждающий договоренности, достигнутые регионами на ПМЭФ-2021, опубликован на официальном сайте крымского правительства.Позже за счет средств бюджета Белгородской области в санатории был проведен масштабный капитальный ремонт.Детский санаторий "Бригантина "Белогорье" расположен в поселке Заозерное недалеко от Евпатории. Территория лагеря – больше 13 гектаров. Читайте также на РИА Новости Крым:Готовят к операции: Гладков рассказал о раненых в Соболевке детяхВ Белгородской области ввели дополнительные меры безопасностиДети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в Крым
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Ирина Мезенцева
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белгородская область, крым, оздоровление детей в крыму, детский отдых, общество, туризм в крыму, вячеслав гладков, безопасность, дети
Как встретит Крым детей из Белгородской области

В Крым на отдых и оздоровление едут 277 детей из приграничных районов Белгородской области

16:38 04.06.2023 (обновлено: 16:43 04.06.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДети из Белгородской области в поезде
Дети из Белгородской области в поезде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. 277 школьников из приграничных районов Белгородской области отправились в Крым на отдых и оздоровление. Их ждут в санатории "Бригантина "Белогорье" под Евпаторией. В первую тематическую смену вошли, в том числе, дети участников спецоперации. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала консультант пресс-службы губернатора Белгородской области, одна из сопровождающих группы детей Дарья Яготинцева.

В Крым мчит первая смена

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье детей из приграничных территорий Белгородской области отправят на отдых в крымский санаторий.

"В первую тематическую смену отправились дети из приграничных территорий Белгородской области, которые сейчас чаще других подвергаются обстрелам, а также дети участников СВО — контрактников и мобилизованных", - рассказала она.

Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе губернатора, детей от места жительства отвезли автобусами до станции Россошь в Воронежской области, где они пересели на поезд в Крым. Транспортные расходы по доставке ребят на полуостров взял на себя областной бюджет.
Юные жители Белгородской области заедут на смену уже в понедельник, 5 июня и пробудут в Крыму до 25 июня. Как уточнила РИА Новости Крым одна из сопровождающих группы, с детьми едут педагоги и медработники Белгородской области, а также сотрудники МВД.
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Сколько детей отдохнет в Крыму

"В общей сложности за четыре тематические смены этим летом санаторий примет свыше 1 100 белгородских детей в возрасте от 7 до 17 лет", - отметила Яготинцева. А также уточнила, что следующая, вторая смена, будет уже для участников проекта "Время 31-х" ("Время 31х" – региональный конкурс, целью которого является выявление обучающихся с активной жизненной позицией, нестандартным мышлением).
По информации пресс-службы губернатора Белгородской области, этим летом в санатории запланированы четыре смены – по 277 человек. Программы будут включать не только лечебно-оздоровительные процедуры, но и образовательный, культурный и спортивный курсы. Продолжительность каждой из смен - 21 день.
"Первая (смена – ред.) будет патриотической – посвящена 80-летию Прохоровского танкового сражения, годовщину отметят в июле (для детей из приграничных территорий и семей участников СВО). Также запланированы смены: "Время 31-х" – для финалистов регионального проекта молодежных инициатив, смена российского детского проекта "Движение первых" и заключительная летняя смена "PRO-образование – навстречу выбору профессии". Она будет посвящена профориентации, выбору современных профессий", - говорится в сообщении.
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Санаторий будет работать круглый год

Как отметил губернатор области Вячеслав Гладков, лагерь будет круглогодично принимать юных белгородцев.
"Мы начнем работу в круглогодичном варианте, будем формировать тематические смены. Сейчас вторая смена уже есть – это "Время 31-х". Дети сами придумали этот проект, и он стал одним из лучших в стране", - цитирует его слова пресс-служба.
Также Гладков выразил надежду, что студенты, представители студотрядов, подготовили для белгородских школьников не только развлекательную программу, но и познавательные, патриотические мероприятия с экскурсиями.
Ранее сообщалось, что санаторий для детей и детей с родителями "Бригантина" в Евпатории безвозмездно передали Белгородской области. Документ, подтверждающий договоренности, достигнутые регионами на ПМЭФ-2021, опубликован на официальном сайте крымского правительства.
Позже за счет средств бюджета Белгородской области в санатории был проведен масштабный капитальный ремонт.
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