https://crimea.ria.ru/20230604/kak-vstretit-krym-detey-iz-belgorodskoy-oblasti-1129178754.html

Как встретит Крым детей из Белгородской области

Как встретит Крым детей из Белгородской области - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Как встретит Крым детей из Белгородской области

277 школьников из приграничных районов Белгородской области отправились в Крым на отдых и оздоровление. Их ждут в санатории "Бригантина "Белогорье" под... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T16:38

2023-06-04T16:38

2023-06-04T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. 277 школьников из приграничных районов Белгородской области отправились в Крым на отдых и оздоровление. Их ждут в санатории "Бригантина "Белогорье" под Евпаторией. В первую тематическую смену вошли, в том числе, дети участников спецоперации. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала консультант пресс-службы губернатора Белгородской области, одна из сопровождающих группы детей Дарья Яготинцева.В Крым мчит первая сменаРанее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье детей из приграничных территорий Белгородской области отправят на отдых в крымский санаторий.Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе губернатора, детей от места жительства отвезли автобусами до станции Россошь в Воронежской области, где они пересели на поезд в Крым. Транспортные расходы по доставке ребят на полуостров взял на себя областной бюджет.Юные жители Белгородской области заедут на смену уже в понедельник, 5 июня и пробудут в Крыму до 25 июня. Как уточнила РИА Новости Крым одна из сопровождающих группы, с детьми едут педагоги и медработники Белгородской области, а также сотрудники МВД.Сколько детей отдохнет в Крыму"В общей сложности за четыре тематические смены этим летом санаторий примет свыше 1 100 белгородских детей в возрасте от 7 до 17 лет", - отметила Яготинцева. А также уточнила, что следующая, вторая смена, будет уже для участников проекта "Время 31-х" ("Время 31х" – региональный конкурс, целью которого является выявление обучающихся с активной жизненной позицией, нестандартным мышлением). По информации пресс-службы губернатора Белгородской области, этим летом в санатории запланированы четыре смены – по 277 человек. Программы будут включать не только лечебно-оздоровительные процедуры, но и образовательный, культурный и спортивный курсы. Продолжительность каждой из смен - 21 день.Санаторий будет работать круглый годКак отметил губернатор области Вячеслав Гладков, лагерь будет круглогодично принимать юных белгородцев."Мы начнем работу в круглогодичном варианте, будем формировать тематические смены. Сейчас вторая смена уже есть – это "Время 31-х". Дети сами придумали этот проект, и он стал одним из лучших в стране", - цитирует его слова пресс-служба.Также Гладков выразил надежду, что студенты, представители студотрядов, подготовили для белгородских школьников не только развлекательную программу, но и познавательные, патриотические мероприятия с экскурсиями.Ранее сообщалось, что санаторий для детей и детей с родителями "Бригантина" в Евпатории безвозмездно передали Белгородской области. Документ, подтверждающий договоренности, достигнутые регионами на ПМЭФ-2021, опубликован на официальном сайте крымского правительства.Позже за счет средств бюджета Белгородской области в санатории был проведен масштабный капитальный ремонт.Детский санаторий "Бригантина "Белогорье" расположен в поселке Заозерное недалеко от Евпатории. Территория лагеря – больше 13 гектаров. Читайте также на РИА Новости Крым:Готовят к операции: Гладков рассказал о раненых в Соболевке детяхВ Белгородской области ввели дополнительные меры безопасностиДети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в Крым

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https://crimea.ria.ru/20230525/detskie-lagerya-v-krymu-rospotrebnadzor-otsenil-gotovnost-k-sezonu-1128935529.html

https://crimea.ria.ru/20230522/kogo-ne-berut-v-vozhatye-neozhidannye-kriterii-dlya-raboty-s-detmi-1128888342.html

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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