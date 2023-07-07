https://crimea.ria.ru/20230707/50-priletov-i-gibel-mirnogo-zhitelya---situatsiya-v-belgorodskoy-oblasti-1129875979.html
50 прилетов и гибель мирного жителя - ситуация в Белгородской области
50 прилетов и гибель мирного жителя - ситуация в Белгородской области - РИА Новости Крым, 07.07.2023
50 прилетов и гибель мирного жителя - ситуация в Белгородской области
Боевики ВСУ за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 50 различных боеприпасов, из-за обстрелов один мирный житель... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T11:32
2023-07-07T11:32
2023-07-07T11:32
новости
белгородская область
сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/05/1129198339_0:113:1080:721_1920x0_80_0_0_fb7db6211a78945a9a158fa893237dfa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 50 различных боеприпасов, из-за обстрелов один мирный житель скончался, сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В Белгородском районе по селу Нехотеевка из артиллерии выпущено восемь снарядов, системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В Разумном, Таврово, Ястребово есть повреждения гражданской инфраструктуры.Волоконовский район 12 раз обстреляли из минометов. В Шебекинском округе 16 раз били из миномета и гранатомета по автомобильному пропускному пункту, десять раз из РСЗО "Град" - по хутору Панков, в селе Середа зафиксировано три прилета. Пострадавших и разрушений нет.Украинские боевики в последнее время усилили обстрелы российского приграничья. Ранее в понедельник, 3 июля, ВСУ нанесли удары по ферме в Курской области, в результате ранения получил механизатор, погибли животные. Читайте также на РИА Новости Крым:Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшиеАртиллерийский террор: за сутки боевики ВСУ обстреляли Херсонщину 105 разЖителям Шебекино предлагают вернуться в свои дома
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/05/1129198339_44:0:1005:721_1920x0_80_0_0_540863d1ea6496034e3f97b827f30697.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, белгородская область, сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, вячеслав гладков
50 прилетов и гибель мирного жителя - ситуация в Белгородской области
Гладков: В Белгородской области 50 прилетов за сутки, есть погибший
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 50 различных боеприпасов, из-за обстрелов один мирный житель скончался, сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Валуйском городском округе зафиксировано
два прилета по Новопетровке. К сожалению, есть погибший – мужчина с проникающим ранением брюшной полости скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. В результате обстрела разрушений нет", - напомнил Гладков.
В Белгородском районе по селу Нехотеевка из артиллерии выпущено восемь снарядов, системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В Разумном, Таврово, Ястребово есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Волоконовский район 12 раз обстреляли из минометов. В Шебекинском округе 16 раз били из миномета и гранатомета по автомобильному пропускному пункту, десять раз из РСЗО "Град" - по хутору Панков, в селе Середа зафиксировано три прилета. Пострадавших и разрушений нет.
Украинские боевики в последнее время усилили
обстрелы российского приграничья. Ранее в понедельник, 3 июля, ВСУ нанесли удары по ферме в Курской области, в результате ранения получил механизатор, погибли животные.
Читайте также на РИА Новости Крым: