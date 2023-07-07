https://crimea.ria.ru/20230707/50-priletov-i-gibel-mirnogo-zhitelya---situatsiya-v-belgorodskoy-oblasti-1129875979.html

50 прилетов и гибель мирного жителя - ситуация в Белгородской области

50 прилетов и гибель мирного жителя - ситуация в Белгородской области - РИА Новости Крым, 07.07.2023

50 прилетов и гибель мирного жителя - ситуация в Белгородской области

Боевики ВСУ за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 50 различных боеприпасов, из-за обстрелов один мирный житель... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T11:32

2023-07-07T11:32

2023-07-07T11:32

новости

белгородская область

сво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 50 различных боеприпасов, из-за обстрелов один мирный житель скончался, сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В Белгородском районе по селу Нехотеевка из артиллерии выпущено восемь снарядов, системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В Разумном, Таврово, Ястребово есть повреждения гражданской инфраструктуры.Волоконовский район 12 раз обстреляли из минометов. В Шебекинском округе 16 раз били из миномета и гранатомета по автомобильному пропускному пункту, десять раз из РСЗО "Град" - по хутору Панков, в селе Середа зафиксировано три прилета. Пострадавших и разрушений нет.Украинские боевики в последнее время усилили обстрелы российского приграничья. Ранее в понедельник, 3 июля, ВСУ нанесли удары по ферме в Курской области, в результате ранения получил механизатор, погибли животные. Читайте также на РИА Новости Крым:Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшиеАртиллерийский террор: за сутки боевики ВСУ обстреляли Херсонщину 105 разЖителям Шебекино предлагают вернуться в свои дома

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белгородская область, сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, вячеслав гладков