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50 прилетов и гибель мирного жителя - ситуация в Белгородской области - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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50 прилетов и гибель мирного жителя - ситуация в Белгородской области
50 прилетов и гибель мирного жителя - ситуация в Белгородской области - РИА Новости Крым, 07.07.2023
50 прилетов и гибель мирного жителя - ситуация в Белгородской области
Боевики ВСУ за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 50 различных боеприпасов, из-за обстрелов один мирный житель... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T11:32
2023-07-07T11:32
новости
белгородская область
сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 50 различных боеприпасов, из-за обстрелов один мирный житель скончался, сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В Белгородском районе по селу Нехотеевка из артиллерии выпущено восемь снарядов, системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В Разумном, Таврово, Ястребово есть повреждения гражданской инфраструктуры.Волоконовский район 12 раз обстреляли из минометов. В Шебекинском округе 16 раз били из миномета и гранатомета по автомобильному пропускному пункту, десять раз из РСЗО "Град" - по хутору Панков, в селе Середа зафиксировано три прилета. Пострадавших и разрушений нет.Украинские боевики в последнее время усилили обстрелы российского приграничья. Ранее в понедельник, 3 июля, ВСУ нанесли удары по ферме в Курской области, в результате ранения получил механизатор, погибли животные. Читайте также на РИА Новости Крым:Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшиеАртиллерийский террор: за сутки боевики ВСУ обстреляли Херсонщину 105 разЖителям Шебекино предлагают вернуться в свои дома
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, белгородская область, сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, вячеслав гладков
50 прилетов и гибель мирного жителя - ситуация в Белгородской области

Гладков: В Белгородской области 50 прилетов за сутки, есть погибший

11:32 07.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 50 различных боеприпасов, из-за обстрелов один мирный житель скончался, сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Валуйском городском округе зафиксировано два прилета по Новопетровке. К сожалению, есть погибший – мужчина с проникающим ранением брюшной полости скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. В результате обстрела разрушений нет", - напомнил Гладков.
В Белгородском районе по селу Нехотеевка из артиллерии выпущено восемь снарядов, системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В Разумном, Таврово, Ястребово есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Волоконовский район 12 раз обстреляли из минометов. В Шебекинском округе 16 раз били из миномета и гранатомета по автомобильному пропускному пункту, десять раз из РСЗО "Град" - по хутору Панков, в селе Середа зафиксировано три прилета. Пострадавших и разрушений нет.
Украинские боевики в последнее время усилили обстрелы российского приграничья. Ранее в понедельник, 3 июля, ВСУ нанесли удары по ферме в Курской области, в результате ранения получил механизатор, погибли животные.
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НовостиБелгородская областьСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУВячеслав Гладков
 
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