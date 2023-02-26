https://crimea.ria.ru/20230226/doktora-roshalya-gospitalizirovali-chto-izvestno-1127207552.html

Доктора Рошаля госпитализировали: что известно

Доктора Рошаля госпитализировали: что известно - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Доктора Рошаля госпитализировали: что известно

Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль госпитализировали для замены сустава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T15:03

2023-02-26T15:03

2023-02-26T15:13

леонид рошаль

национальная медицинская палата

здравоохранение в россии

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль госпитализировали для замены сустава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной медицинской палаты.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Рошаля госпитализировали в реанимацию в Москве с целым рядом диагнозов."Была плановая госпитализация по замене сустава. Все у Леонида Михайловича хорошо, операция прошла успешно", - сообщил собеседник агентства.Пока Леонид Рошаль остается в больнице.Накануне Леонид Рошаль был включен в десятый санкционный пакет Евросоюза против России. Ограничения на него наложили за поддержку российских военных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила произошедшее со взятием пиратами в заложники АйболитаЧитайте также на РИА Новости Крым:Николай Дроздов попал в реанимацию - СМИЧто происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид рошаль, национальная медицинская палата, здравоохранение в россии, россия, новости