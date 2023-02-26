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Доктора Рошаля госпитализировали: что известно - РИА Новости Крым, 26.02.2023
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Доктора Рошаля госпитализировали: что известно
Доктора Рошаля госпитализировали: что известно - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Доктора Рошаля госпитализировали: что известно
Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль госпитализировали для замены сустава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T15:03
2023-02-26T15:13
леонид рошаль
национальная медицинская палата
здравоохранение в россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль госпитализировали для замены сустава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной медицинской палаты.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Рошаля госпитализировали в реанимацию в Москве с целым рядом диагнозов."Была плановая госпитализация по замене сустава. Все у Леонида Михайловича хорошо, операция прошла успешно", - сообщил собеседник агентства.Пока Леонид Рошаль остается в больнице.Накануне Леонид Рошаль был включен в десятый санкционный пакет Евросоюза против России. Ограничения на него наложили за поддержку российских военных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила произошедшее со взятием пиратами в заложники АйболитаЧитайте также на РИА Новости Крым:Николай Дроздов попал в реанимацию - СМИЧто происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга
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РИА Новости Крым
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леонид рошаль, национальная медицинская палата, здравоохранение в россии, россия, новости
Доктора Рошаля госпитализировали: что известно

РИА Новости: Доктора Рошаля госпитализировали, операция прошла успешно

15:03 26.02.2023 (обновлено: 15:13 26.02.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛеонид Рошаль
Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль госпитализировали для замены сустава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной медицинской палаты.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Рошаля госпитализировали в реанимацию в Москве с целым рядом диагнозов.
"Была плановая госпитализация по замене сустава. Все у Леонида Михайловича хорошо, операция прошла успешно", - сообщил собеседник агентства.

Пока Леонид Рошаль остается в больнице.
Накануне Леонид Рошаль был включен в десятый санкционный пакет Евросоюза против России. Ограничения на него наложили за поддержку российских военных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила произошедшее со взятием пиратами в заложники Айболита
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