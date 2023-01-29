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Николай Дроздов попал в реанимацию - СМИ
Николай Дроздов попал в реанимацию - СМИ - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Николай Дроздов попал в реанимацию - СМИ
Телеведущий Николай Дроздов оказался в реанимации с переломом восьми ребер. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на соседа Дроздова, художника Константина... РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T13:17
2023-01-29T13:17
2023-01-29T13:17
николай дроздов
россия
общество
происшествия
константин мирошник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Телеведущий Николай Дроздов оказался в реанимации с переломом восьми ребер. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на соседа Дроздова, художника Константина Мирошника.По его информации, Дроздов поскользнулся и упал возле крыльца своего дома, когда возвращался с кафедры Московского государственного университета, где работает преподавателем.По его словам, на госпитализации настояла супруга Дроздова, поскольку телеведущий испытывал сильные боли и затруднение дыхания. Врачи подключали его к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас из реанимации телеведущего перевели в палату интенсивной терапии. В больнице он пробудет как минимум неделю, далее последует длительная реабилитация.Николай Дроздов — советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ. Ведущий телепередачи "В мире животных" (1977—2018), путешественник и популяризатор науки. Член Академии российского телевидения , общественный деятель и пропагандист охраны природы. Заслуженный журналист Российской Федерации , лауреат Премии Правительства Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденами Дроздова, Шакурова и ЩедринаНиколая Дроздова включили в ТОП-2020 самых стильных мужчинНиколай Дроздов призвал создать природный парк на западе Крыма
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николай дроздов, россия, общество, происшествия, константин мирошник
Николай Дроздов попал в реанимацию - СМИ
НТВ: телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию с переломом ребер
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Телеведущий Николай Дроздов оказался в реанимации с переломом восьми ребер. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на соседа Дроздова, художника Константина Мирошника.
По его информации, Дроздов поскользнулся и упал возле крыльца своего дома, когда возвращался с кафедры Московского государственного университета, где работает преподавателем.
"Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер", — сообщил Мирошник.
По его словам, на госпитализации настояла супруга Дроздова, поскольку телеведущий испытывал сильные боли и затруднение дыхания. Врачи подключали его к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас из реанимации телеведущего перевели в палату интенсивной терапии. В больнице он пробудет как минимум неделю, далее последует длительная реабилитация.
Николай Дроздов — советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ. Ведущий телепередачи "В мире животных" (1977—2018), путешественник и популяризатор науки. Член Академии российского телевидения , общественный деятель и пропагандист охраны природы. Заслуженный журналист Российской Федерации , лауреат Премии Правительства Российской Федерации.
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