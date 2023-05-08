https://crimea.ria.ru/20230508/nadeyus-ya-spravlyus-kostomarov-vpervye-napisal-post-iz-bolnitsy-1128609836.html

"Надеюсь, я справлюсь": Костомаров впервые написал пост из больницы

"Надеюсь, я справлюсь": Костомаров впервые написал пост из больницы - РИА Новости Крым, 08.05.2023

"Надеюсь, я справлюсь": Костомаров впервые написал пост из больницы

Роман Костомаров поблагодарил всех, кто молился за него с верой о выздоровлении, и выразил надежду, что справится со сложнейшей ситуацией, которую предоставила... РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T17:32

2023-05-08T17:32

2023-05-08T17:34

роман костомаров

спорт

фигурное катание

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Роман Костомаров поблагодарил всех, кто молился за него с верой о выздоровлении, и выразил надежду, что справится со сложнейшей ситуацией, которую предоставила ему жизнь, благодаря близким людям и врачам. Об этом он написал в своем первом за все время госпитализации посте в соцсети.Он отметил также, что впереди у него "много тяжелой работы над собой".Это сообщение, опубликованное в Instagram*, стало первым постом спортсмена в социальных сетях с того момента, как он был госпитализирован зимой. Публикацию Костомаров сопроводил фотографией, на которой он в черной толстовке с текстовым принтом: "Без комментариев".Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Несколько дней спустя стало известно, что у спортсмена развился некроз, из-за чего ему довелось пережить несколько ампутаций. Позже сообщалось, что у него произошло кровоизлияние, образовалась гематома и поражена часть мозга.В конце апреля источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что состояние здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова нормализовалось, но выписать его из больницы смогут не раньше августа. "До установки протезов еще далеко", – отметил собеседник агентства. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Читайте также на РИА Новости Крым:Роман Костомаров записал аудиосообщение Прославленные и отстраненные: российские фигуристы на южном льду Стало известно о состоянии Александра Розенбаума

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман костомаров, спорт, фигурное катание, общество, новости