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"Надеюсь, я справлюсь": Костомаров впервые написал пост из больницы
"Надеюсь, я справлюсь": Костомаров впервые написал пост из больницы - РИА Новости Крым, 08.05.2023
"Надеюсь, я справлюсь": Костомаров впервые написал пост из больницы
Роман Костомаров поблагодарил всех, кто молился за него с верой о выздоровлении, и выразил надежду, что справится со сложнейшей ситуацией, которую предоставила... РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T17:32
2023-05-08T17:32
2023-05-08T17:34
роман костомаров
спорт
фигурное катание
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Роман Костомаров поблагодарил всех, кто молился за него с верой о выздоровлении, и выразил надежду, что справится со сложнейшей ситуацией, которую предоставила ему жизнь, благодаря близким людям и врачам. Об этом он написал в своем первом за все время госпитализации посте в соцсети.Он отметил также, что впереди у него "много тяжелой работы над собой".Это сообщение, опубликованное в Instagram*, стало первым постом спортсмена в социальных сетях с того момента, как он был госпитализирован зимой. Публикацию Костомаров сопроводил фотографией, на которой он в черной толстовке с текстовым принтом: "Без комментариев".Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Несколько дней спустя стало известно, что у спортсмена развился некроз, из-за чего ему довелось пережить несколько ампутаций. Позже сообщалось, что у него произошло кровоизлияние, образовалась гематома и поражена часть мозга.В конце апреля источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что состояние здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова нормализовалось, но выписать его из больницы смогут не раньше августа. "До установки протезов еще далеко", – отметил собеседник агентства. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Читайте также на РИА Новости Крым:Роман Костомаров записал аудиосообщение Прославленные и отстраненные: российские фигуристы на южном льду Стало известно о состоянии Александра Розенбаума
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роман костомаров, спорт, фигурное катание, общество, новости
"Надеюсь, я справлюсь": Костомаров впервые написал пост из больницы
Костомаров написал о своем самочувствии первый пост в соцсети
17:32 08.05.2023 (обновлено: 17:34 08.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Роман Костомаров поблагодарил всех, кто молился за него с верой о выздоровлении, и выразил надежду, что справится со сложнейшей ситуацией, которую предоставила ему жизнь, благодаря близким людям и врачам. Об этом он написал в своем первом за все время госпитализации посте в соцсети.
"Всем привет. Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь. Много трудностей еще впереди, но надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной", – написал Костомаров", – написал Костомаров.
Он отметил также, что впереди у него "много тяжелой работы над собой".
Это сообщение, опубликованное в Instagram*, стало первым постом спортсмена в социальных сетях с того момента, как он был госпитализирован зимой. Публикацию Костомаров сопроводил фотографией, на которой он в черной толстовке с текстовым принтом: "Без комментариев".
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Несколько дней спустя стало известно, что у спортсмена развился некроз, из-за чего ему довелось пережить несколько ампутаций. Позже сообщалось, что у него произошло кровоизлияние, образовалась гематома и поражена часть мозга.
В конце апреля источник, знакомый с ситуацией, сообщил
, что состояние здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова нормализовалось, но выписать его из больницы смогут не раньше августа. "До установки протезов еще далеко", – отметил собеседник агентства.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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