https://crimea.ria.ru/20230430/kogda-kostomarova-vypishut-iz-bolnitsy-1128453367.html

Когда Костомарова выпишут из больницы

Когда Костомарова выпишут из больницы - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Когда Костомарова выпишут из больницы

На данный момент состояние здоровье олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова нормализовалось, однако выписать спортсмена из больницы планируют... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T20:02

2023-04-30T20:02

2023-04-30T20:02

роман костомаров

здравоохранение в россии

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новости

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. На данный момент состояние здоровье олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова нормализовалось, однако выписать спортсмена из больницы планируют не раньше августа. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ишет РИА Новости.Отмечается, что спортсмен находится в сознании, выполняет лечебную физкультуру, однако пока речи об установке протезов на поврежденные части тела не идет. "Пациент чувствует себя гораздо лучше, проблемы с внутренними органами миновали. С ним занимаются специалисты, он делает лечебную физкультуру, чтобы разработать мышцы. Но до установки протезов еще далеко, должно пройти время", - цитирует агентство источник.При этом, по его словам, появившаяся в ряде Telegram-каналов информация о том, что Костомаров может проходить дальнейшую реабилитацию в Германии, не соответствует действительности."Что же касается возможной транспортировки в Германию, то это домыслы, не имеющие ничего общего с реальностью. В настоящее время таких планов нет", — сказал источник.И добавил, что спортсмен может оставаться в больнице до августа."Костомаров может пробыть (в больнице) до августа. Планируется, что он вернется домой после протезирования и реабилитации", – отметил источник.Фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.После второй операции состояние фигуриста резко ухудшилось. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Однако позже главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что спортсмену стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно.В конце марта призер олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух сообщил, что Роман Костомаров записал своим коллегам-фигуристам аудиосообщение, в котором чувствуется сильная мотивация и нацеленность на результат. По словам Авербуха, Роман борется за свое выздоровление, не падает духом, в сознании и все понимает. Он выразил мнение, что у Костомарова впереди еще долгий путь восстановления, но есть надежда, что он сможет снова встать на лед.Читайте также на РИА Новости Крым:"В обычную палату рано": Костомаров готовится к протезированиюЧто с Костомаровым – тренер фигуриста получил от него голосовоеОбстоятельства оказались сильнее меня: певица МакSим о сорванном концерте

https://crimea.ria.ru/20230327/roman-kostomarov-zapisal-audiosoobschenie--1127785548.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман костомаров, здравоохранение в россии, общество, новости, здоровье