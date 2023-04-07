https://crimea.ria.ru/20230407/v-obychnuyu-palatu-rano-kostomarov-gotovitsya-k-protezirovaniyu-1128030993.html

"В обычную палату рано": Костомаров готовится к протезированию

"В обычную палату рано": Костомаров готовится к протезированию - РИА Новости Крым, 07.04.2023

"В обычную палату рано": Костомаров готовится к протезированию

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров восстановился после микроинсульта и находится в сознании, ему предстоит протезирование. Об этом со... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T11:59

2023-04-07T11:59

2023-04-07T11:59

роман костомаров

спорт

фигурное катание

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров восстановился после микроинсульта и находится в сознании, ему предстоит протезирование. Об этом со ссылкой на компетентный источник сообщает РИА Новости.Фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.После второй операции состояние фигуриста резко ухудшилось. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Однако позже главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что спортсмену стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно.В конце марта призер олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух сообщил, что Роман Костомаров записал своим коллегам-фигуристам аудиосообщение, в котором чувствуется сильная мотивация и нацеленность на результат. По словам Авербуха, Роман борется за свое выздоровление, не падает духом, в сознании и все понимает. Он выразил мнение, что у Костомарова впереди еще долгий путь восстановления, но есть надежда, что он сможет снова встать на лед.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с Костомаровым – тренер фигуриста получил от него голосовое"У него все пошло не так": иммунолог оценила состояние КостомароваЕсть улучшения: стало известно о состоянии Костомарова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман костомаров, спорт, фигурное катание, общество, новости