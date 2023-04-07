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"В обычную палату рано": Костомаров готовится к протезированию
"В обычную палату рано": Костомаров готовится к протезированию - РИА Новости Крым, 07.04.2023
"В обычную палату рано": Костомаров готовится к протезированию
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров восстановился после микроинсульта и находится в сознании, ему предстоит протезирование. Об этом со... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T11:59
2023-04-07T11:59
2023-04-07T11:59
роман костомаров
спорт
фигурное катание
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров восстановился после микроинсульта и находится в сознании, ему предстоит протезирование. Об этом со ссылкой на компетентный источник сообщает РИА Новости.Фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.После второй операции состояние фигуриста резко ухудшилось. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Однако позже главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что спортсмену стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно.В конце марта призер олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух сообщил, что Роман Костомаров записал своим коллегам-фигуристам аудиосообщение, в котором чувствуется сильная мотивация и нацеленность на результат. По словам Авербуха, Роман борется за свое выздоровление, не падает духом, в сознании и все понимает. Он выразил мнение, что у Костомарова впереди еще долгий путь восстановления, но есть надежда, что он сможет снова встать на лед.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с Костомаровым – тренер фигуриста получил от него голосовое"У него все пошло не так": иммунолог оценила состояние КостомароваЕсть улучшения: стало известно о состоянии Костомарова
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роман костомаров, спорт, фигурное катание, общество, новости
"В обычную палату рано": Костомаров готовится к протезированию
Костомаров восстановился после микроинсульта и готовится к протезированию - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров восстановился после микроинсульта и находится в сознании, ему предстоит протезирование. Об этом со ссылкой на компетентный источник сообщает РИА Новости.
"Пока мы не говорим о переводе Романа в обычную палату, должно пройти время, но ситуация действительно стабильно улучшается. Он в сознании, у него нет никаких депрессивных мыслей, как раньше писали. К счастью, он восстановился от одного микроинсульта, а остальное будет решаться протезами", - сказал он.
Фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.
После второй операции состояние фигуриста резко ухудшилось. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Однако позже главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что спортсмену стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно.
В конце марта призер олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух сообщил, что Роман Костомаров записал своим коллегам-фигуристам аудиосообщение
, в котором чувствуется сильная мотивация и нацеленность на результат. По словам Авербуха, Роман борется за свое выздоровление
, не падает духом, в сознании и все понимает. Он выразил мнение, что у Костомарова впереди еще долгий путь восстановления, но есть надежда, что он сможет снова встать на лед.
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