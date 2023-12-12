Байден даст Зеленскому 200 миллионов долларов
Джо Байден заявил, что подписал указ о выделении Киеву пакета помощи на 200 млн долларов
23:14 12.12.2023 (обновлено: 23:17 12.12.2023)
© OLIVIER DOULIERYПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Фото AFP
© OLIVIER DOULIERY
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов, сообщает агентство Рейтер.
"Байден на встрече с Зеленским заявил, что подписал указ о выделении 200 миллионов долларов", – цитирует издание РИА Новости.
Зеленский во вторник в Вашингтоне уже встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, после чего направился в Белый дом на встречу с Байденом.
Визит Зеленского в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.
Джон Кирби в интервью CNN заявил, что США смогут выделить только два пакета военной помощи Украине в течение ближайших нескольких недель, после чего средства на эти цели будут исчерпаны.
7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.
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