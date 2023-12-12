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Байден даст Зеленскому 200 миллионов долларов - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Байден даст Зеленскому 200 миллионов долларов
Байден даст Зеленскому 200 миллионов долларов - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Байден даст Зеленскому 200 миллионов долларов
Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T23:14
2023-12-12T23:17
владимир зеленский (президент украины)
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
в мире
украина
политика
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов, сообщает агентство Рейтер.Зеленский во вторник в Вашингтоне уже встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, после чего направился в Белый дом на встречу с Байденом.Визит Зеленского в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.Джон Кирби в интервью CNN заявил, что США смогут выделить только два пакета военной помощи Украине в течение ближайших нескольких недель, после чего средства на эти цели будут исчерпаны.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти жизнь и награбленное: зачем Зеленский на самом деле полетел в СШАУкраина проигрывает не только на поле боя - аналитикиНовый генерал для Киева: США хотят изменить военную стратегию ВСУ
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владимир зеленский (президент украины), сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), в мире, украина, политика, поставки западного оружия украине
Байден даст Зеленскому 200 миллионов долларов

Джо Байден заявил, что подписал указ о выделении Киеву пакета помощи на 200 млн долларов

23:14 12.12.2023 (обновлено: 23:17 12.12.2023)
 
© OLIVIER DOULIERYПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Фото AFP
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Фото AFP
© OLIVIER DOULIERY
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов, сообщает агентство Рейтер.

"Байден на встрече с Зеленским заявил, что подписал указ о выделении 200 миллионов долларов", – цитирует издание РИА Новости.

Зеленский во вторник в Вашингтоне уже встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, после чего направился в Белый дом на встречу с Байденом.
Визит Зеленского в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.
Джон Кирби в интервью CNN заявил, что США смогут выделить только два пакета военной помощи Украине в течение ближайших нескольких недель, после чего средства на эти цели будут исчерпаны.
7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.
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Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и туман: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 13 декабря
23:14Байден даст Зеленскому 200 миллионов долларов
22:57Главные новости Крыма: 12 декабря
22:36Главное за день: 12 декабря
22:16"Агенты иностранных спецслужб" в Крыму: кто эти люди
21:52МИД: носители русского языка и культуры стали бесправными на Украине
21:29Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали
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