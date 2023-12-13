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Холод и презрение: эксперт подвел итог визита Зеленского в США - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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Холод и презрение: эксперт подвел итог визита Зеленского в США
Холод и презрение: эксперт подвел итог визита Зеленского в США - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Холод и презрение: эксперт подвел итог визита Зеленского в США
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США наглядно показал, что американский истеблишмент относится к лидеру киевского режима как к неудачливому... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T11:18
2023-12-13T11:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США наглядно показал, что американский истеблишмент относится к лидеру киевского режима как к неудачливому менеджеру, который без толку потратил хозяйские деньги. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.В ходе визита Зеленскому всячески демонстрировали, что он не оправдал доверия Америки, поэтому его принимали "демонстративно холодно и чуть ли ни презрительно", отметил политолог.Республиканцы все равно одобрят помощь УкраинеТем не менее, полагает аналитик, США все равно продолжат поддерживать киевский режим, поскольку они продолжают видеть в современной Украине форпост против России и относительно дешевый ресурс для ослабления нашей страны."В итоге республиканцы, скорее всего, уступят и одобрят допфинансирование для Киева, разменяв на какие-то уступки для себя, в частности, в вопросах борьбы с миграцией. Для Байдена это не в плюс, но он с упорством маньяка цепляется за украинский трек, пытаясь положить его в основу своей избирательной кампании. Похоже, он положил все яйца в одну корзину, и отказываться от украинской темы в своей кампании ему не с руки", – пояснил политолог.Что касается разговоров о возможной заморозке конфликта, то сторонников такого сценария немало как в США, так и в Европе. Однако, по мнению эксперта, вряд ли на этот вариант согласится руководство России, которое небезосновательно полагает, что в случае заморозки Запад их обманет, как это было с "Минском-1" и "Минском-2"."Сейчас ситуация вполне благоприятная с перспективами на дальнейшее освобождение территорий, и в этой ситуации, полагаю, не будут отказываться от наступательной стратегии. Тем более что в украинском обществе тоже наблюдается разочарование в связи с неудавшимся контрнаступлением, большими потерями, облавами военкомов и так далее. Если поднажать, то, возможно, удастся даже спровоцировать внутреннюю смуту внутри украинского общества и истеблишмента", – считает Шатилов.Визит Зеленского в США состоялся 12 декабря. Президент Украины встретился с сенаторами, беседовал со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, а также с американским лидером Джо Байденом в Белом доме. Поездка проходила на фоне блокировки республиканцами рассмотрения запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.Президент США, в частности, заявил, что без дополнительного финансирования Вашингтон не сможет оказывать помощь Киеву. Он также подписал указ о выделении Украине 200 млн долларов.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поездка Зеленского в США оказалась пустой и показала усталость Вашингтона от требований Киева. По его мнению, даже новые антироссийские санкции и заявления об очередной поставке вооружения и снарядов – не более чем стремление Белого дома сделать "хорошую мину при плохой игре".Читайте также на РИА Новости Крым:Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали"Горшок пуст": у США есть деньги только на две недели поддержки Украины"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США
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Холод и презрение: эксперт подвел итог визита Зеленского в США

В США к Зеленскому отнеслись как к просадившему хозяйские деньги неудачнику – политолог

11:18 13.12.2023 (обновлено: 11:21 13.12.2023)
 
© AFP 2023 / MANDEL NGANПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский прибывают на пресс-конференцию в Белый дом в Вашингтоне, округ Колумбия, 12 декабря 2023 года. (Фото Mandel NGAN/AFP)
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский прибывают на пресс-конференцию в Белый дом в Вашингтоне, округ Колумбия, 12 декабря 2023 года. (Фото Mandel NGAN/AFP) - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США наглядно показал, что американский истеблишмент относится к лидеру киевского режима как к неудачливому менеджеру, который без толку потратил хозяйские деньги. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.

"Зеленского приняли, как говорится, по делам его. Американцы выступали в качестве инвесторов, а их управляющий не справился с поставленной задачей и просадил хозяйские деньги, не только не добившись результата, но и спровоцировав противоположный эффект. Поэтому, само собой, отношение США к нему как к неудачливому и неэффективному менеджеру", - сказал эксперт.

В ходе визита Зеленскому всячески демонстрировали, что он не оправдал доверия Америки, поэтому его принимали "демонстративно холодно и чуть ли ни презрительно", отметил политолог.
"Например, во время речи Зеленского в Сенате Байден хлопал украинского президента по щеке, показательно сморкался и всем своим видом показывал пренебрежительное отношение к своему вассалу", – отметил Шатилов.

Республиканцы все равно одобрят помощь Украине

Тем не менее, полагает аналитик, США все равно продолжат поддерживать киевский режим, поскольку они продолжают видеть в современной Украине форпост против России и относительно дешевый ресурс для ослабления нашей страны.
"В итоге республиканцы, скорее всего, уступят и одобрят допфинансирование для Киева, разменяв на какие-то уступки для себя, в частности, в вопросах борьбы с миграцией. Для Байдена это не в плюс, но он с упорством маньяка цепляется за украинский трек, пытаясь положить его в основу своей избирательной кампании. Похоже, он положил все яйца в одну корзину, и отказываться от украинской темы в своей кампании ему не с руки", – пояснил политолог.
Что касается разговоров о возможной заморозке конфликта, то сторонников такого сценария немало как в США, так и в Европе. Однако, по мнению эксперта, вряд ли на этот вариант согласится руководство России, которое небезосновательно полагает, что в случае заморозки Запад их обманет, как это было с "Минском-1" и "Минском-2".
"Сейчас ситуация вполне благоприятная с перспективами на дальнейшее освобождение территорий, и в этой ситуации, полагаю, не будут отказываться от наступательной стратегии. Тем более что в украинском обществе тоже наблюдается разочарование в связи с неудавшимся контрнаступлением, большими потерями, облавами военкомов и так далее. Если поднажать, то, возможно, удастся даже спровоцировать внутреннюю смуту внутри украинского общества и истеблишмента", – считает Шатилов.
Визит Зеленского в США состоялся 12 декабря. Президент Украины встретился с сенаторами, беседовал со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, а также с американским лидером Джо Байденом в Белом доме. Поездка проходила на фоне блокировки республиканцами рассмотрения запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.
Президент США, в частности, заявил, что без дополнительного финансирования Вашингтон не сможет оказывать помощь Киеву. Он также подписал указ о выделении Украине 200 млн долларов.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поездка Зеленского в США оказалась пустой и показала усталость Вашингтона от требований Киева. По его мнению, даже новые антироссийские санкции и заявления об очередной поставке вооружения и снарядов – не более чем стремление Белого дома сделать "хорошую мину при плохой игре".
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