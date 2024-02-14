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НАТО не видит военных угроз со стороны России – Столтенберг - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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НАТО не видит военных угроз со стороны России – Столтенберг
НАТО не видит военных угроз со стороны России – Столтенберг - РИА Новости Крым, 14.02.2024
НАТО не видит военных угроз со стороны России – Столтенберг
НАТО не видит непосредственных военных угроз странам альянса со стороны России, заявил в Брюсселе генсек блока Йенс Столтенберг. РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T15:18
2024-02-14T15:18
йенс столтенберг
нато
в мире
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. НАТО не видит непосредственных военных угроз странам альянса со стороны России, заявил в Брюсселе генсек блока Йенс Столтенберг.По словам Столтенберга, для противодействия таким угрозам НАТО проводит учения, стимулирует обмен информацией между странами, работает с гражданским сектором.В конце января стартовали крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender-2024. Развертывание войск, серия морских, воздушных, сухопутных операций США и НАТО запланированы с января до конца мая – в Северной Атлантике, Норвежском море и Балтийском регионе. Привлечены до 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, более 50 кораблей – от авианосцев до эсминцев, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, 1100 боевых машин. Ожидается отработка около 500 воздушных боевых операций, не считая морских и сухопутных эпизодов.Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что самые крупные с прошлого века учения стран НАТО, которые проходят в непосредственной близости от российских границ, свидетельствуют о реальных опасениях альянса.Доктор политических наук, профессор Александр Гусев выразил мнение, что учения Steadfast Defender 2024, в которых принимают участие все страны НАТО и Швеция, которая еще только собирается в него вступить, – это провокация США для дестабилизации европейской безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт НАТО и России: эксперт оценил сценарий БундесвераГермания не готова противостоять России - признание министра обороны ФРГУчения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов – МИД
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йенс столтенберг, нато, в мире, россия, политика
НАТО не видит военных угроз со стороны России – Столтенберг

НАТО не видит непосредственных военных угроз со стороны России – Столтенберг

15:18 14.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. НАТО не видит непосредственных военных угроз странам альянса со стороны России, заявил в Брюсселе генсек блока Йенс Столтенберг.
"Мы не видим каких-либо непосредственных военных угроз кому-либо из стран-союзников, но существует постоянная опасность гибридных атак, в том числе кибератак, других действий гибридного характера против союзников", – цитирует Столтенберга РИА Новости.
По словам Столтенберга, для противодействия таким угрозам НАТО проводит учения, стимулирует обмен информацией между странами, работает с гражданским сектором.
В конце января стартовали крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender-2024. Развертывание войск, серия морских, воздушных, сухопутных операций США и НАТО запланированы с января до конца мая – в Северной Атлантике, Норвежском море и Балтийском регионе. Привлечены до 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, более 50 кораблей – от авианосцев до эсминцев, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, 1100 боевых машин. Ожидается отработка около 500 воздушных боевых операций, не считая морских и сухопутных эпизодов.
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что самые крупные с прошлого века учения стран НАТО, которые проходят в непосредственной близости от российских границ, свидетельствуют о реальных опасениях альянса.
Доктор политических наук, профессор Александр Гусев выразил мнение, что учения Steadfast Defender 2024, в которых принимают участие все страны НАТО и Швеция, которая еще только собирается в него вступить, – это провокация США для дестабилизации европейской безопасности.
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