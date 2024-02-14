https://crimea.ria.ru/20240214/nato-ne-vidit-voennykh-ugroz-so-storony-rossii--stoltenberg-1134934451.html

НАТО не видит военных угроз со стороны России – Столтенберг

НАТО не видит военных угроз со стороны России – Столтенберг - РИА Новости Крым, 14.02.2024

НАТО не видит военных угроз со стороны России – Столтенберг

НАТО не видит непосредственных военных угроз странам альянса со стороны России, заявил в Брюсселе генсек блока Йенс Столтенберг. РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T15:18

2024-02-14T15:18

2024-02-14T15:18

йенс столтенберг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. НАТО не видит непосредственных военных угроз странам альянса со стороны России, заявил в Брюсселе генсек блока Йенс Столтенберг.По словам Столтенберга, для противодействия таким угрозам НАТО проводит учения, стимулирует обмен информацией между странами, работает с гражданским сектором.В конце января стартовали крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender-2024. Развертывание войск, серия морских, воздушных, сухопутных операций США и НАТО запланированы с января до конца мая – в Северной Атлантике, Норвежском море и Балтийском регионе. Привлечены до 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, более 50 кораблей – от авианосцев до эсминцев, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, 1100 боевых машин. Ожидается отработка около 500 воздушных боевых операций, не считая морских и сухопутных эпизодов.Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что самые крупные с прошлого века учения стран НАТО, которые проходят в непосредственной близости от российских границ, свидетельствуют о реальных опасениях альянса.Доктор политических наук, профессор Александр Гусев выразил мнение, что учения Steadfast Defender 2024, в которых принимают участие все страны НАТО и Швеция, которая еще только собирается в него вступить, – это провокация США для дестабилизации европейской безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт НАТО и России: эксперт оценил сценарий БундесвераГермания не готова противостоять России - признание министра обороны ФРГУчения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов – МИД

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йенс столтенберг, нато, в мире, россия, политика