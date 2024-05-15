https://crimea.ria.ru/20240515/putin-podpisal-zakon-o-zaprete-inoagentam-izbiratsya-na-vyborakh-1137310378.html

Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который запрещает иноагентам избираться на выборах любых уровней, соответствующий документ размещен... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T19:31

2024-05-15T19:31

2024-05-15T19:48

владимир путин (политик)

иноагенты

новости

закон и право

россия

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_00172da5bcfeaa2784b6c8dd72f83535.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который запрещает иноагентам избираться на выборах любых уровней, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Так, закон об основных гарантиях избирательных прав граждан дополнился нормой о том, что при проведении выборов кандидат должен прекратить статус иностранного агента к сроку представления документов в избирательную комиссию.Законом предусматривается, что уже зарегистрированный на выборах кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов. Однако, как отметила сенатор, иноагенты и лица, включенные в реестр террористов и экстремистов, не смогут стать наблюдателями, уполномоченными представителями или доверенными лицами кандидатов и партий, жертвователями в избирательные фонды кандидатов.Кроме того, полномочия действующих сенаторов и депутатов федеральных и региональных органов законодательной власти, депутатов органов местного самоуправления, а также губернаторов и мэров городов прекращаются в случае получения ими статуса иностранного агента.Также на момент вступления закона в силу полномочия представителей органов публичной власти, включенных в реестр иностранных агентов, прекращаются досрочно в случае, если они не будут из него исключены в течение последующих 180 дней.Закон также предполагает исключение одномандатников из списка кандидатов по округу при опечатках в документах, поданных на регистрацию в избирательные комиссии.

https://crimea.ria.ru/20240418/chto-skryvayut-za-soboy-protesty-v-gruzii-iz-za-zakona-ob-inoagentakh-1136650879.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), иноагенты, новости, закон и право, россия, выборы