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Портфель ипотечных кредитов в РНКБ превысил 100 млрд рублей
Портфель ипотечных кредитов в РНКБ превысил 100 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Портфель ипотечных кредитов в РНКБ превысил 100 млрд рублей
Ипотечный кредитный портфель физических лиц банка РНКБ с начала года увеличился на 10% и в мае 2024 года превысил 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T18:58
2024-05-15T18:58
2024-05-15T18:58
рнкб (пао)
кредит
льготное кредитование
ипотека
финансы
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Ипотечный кредитный портфель физических лиц банка РНКБ с начала года увеличился на 10% и в мае 2024 года превысил 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Там отметили, что с начала текущего года банк выдал около 3 тысяч ипотечных займов на сумму около 13,6 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос заемщиков увеличился на четверть (были выданы 2365 кредитов на 9,5 миллиарда рублей).В 2024 году 74% всех ипотечных кредитов выданы банком в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования. Общая сумма кредитов, выданных с начала года на льготных условиях по сниженным процентным ставкам, достигла 10,2 миллиарда рублей.Почти 60% заявок на получение ипотечного кредита в РНКБ подаются онлайн без визита в офис банка. Более 90% кредитов на приобретение жилья в новостройках и 66% кредитов на покупку квартир на вторичном рынке оформляются полностью в электронном формате, а в 20% всех сделок в качестве первоначального взноса используется материнский капитал.Средний чек в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 15% до 4,6 млн рублей, средний возраст заемщика составил 38 лет для мужчин и 40 лет для женщин.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), кредит, льготное кредитование, ипотека, финансы, деньги, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Ипотечный кредитный портфель физических лиц банка РНКБ с начала года увеличился на 10% и в мае 2024 года превысил 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Там отметили, что с начала текущего года банк выдал около 3 тысяч ипотечных займов на сумму около 13,6 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос заемщиков увеличился на четверть (были выданы 2365 кредитов на 9,5 миллиарда рублей).
В 2024 году 74% всех ипотечных кредитов выданы банком в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования. Общая сумма кредитов, выданных с начала года на льготных условиях по сниженным процентным ставкам, достигла 10,2 миллиарда рублей.
"Высокий спрос на ипотечное кредитование связан в том числе с ожиданием завершения одной из самых востребованных льготных ипотечных программ в июле 2024 года", - приводит пресс-служба слова вице-президента – директора департамента розничного бизнеса РНКБ Александра Козинкина.
Почти 60% заявок на получение ипотечного кредита в РНКБ подаются онлайн без визита в офис банка. Более 90% кредитов на приобретение жилья в новостройках и 66% кредитов на покупку квартир на вторичном рынке оформляются полностью в электронном формате, а в 20% всех сделок в качестве первоначального взноса используется материнский капитал.
Средний чек в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 15% до 4,6 млн рублей, средний возраст заемщика составил 38 лет для мужчин и 40 лет для женщин.