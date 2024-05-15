https://crimea.ria.ru/20240515/portfel-ipotechnykh-kreditov-v-rnkb-prevysil-100-mlrd-rubley-1137309976.html

Портфель ипотечных кредитов в РНКБ превысил 100 млрд рублей

Портфель ипотечных кредитов в РНКБ превысил 100 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Портфель ипотечных кредитов в РНКБ превысил 100 млрд рублей

Ипотечный кредитный портфель физических лиц банка РНКБ с начала года увеличился на 10% и в мае 2024 года превысил 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T18:58

2024-05-15T18:58

2024-05-15T18:58

рнкб (пао)

кредит

льготное кредитование

ипотека

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деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Ипотечный кредитный портфель физических лиц банка РНКБ с начала года увеличился на 10% и в мае 2024 года превысил 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Там отметили, что с начала текущего года банк выдал около 3 тысяч ипотечных займов на сумму около 13,6 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос заемщиков увеличился на четверть (были выданы 2365 кредитов на 9,5 миллиарда рублей).В 2024 году 74% всех ипотечных кредитов выданы банком в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования. Общая сумма кредитов, выданных с начала года на льготных условиях по сниженным процентным ставкам, достигла 10,2 миллиарда рублей.Почти 60% заявок на получение ипотечного кредита в РНКБ подаются онлайн без визита в офис банка. Более 90% кредитов на приобретение жилья в новостройках и 66% кредитов на покупку квартир на вторичном рынке оформляются полностью в электронном формате, а в 20% всех сделок в качестве первоначального взноса используется материнский капитал.Средний чек в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 15% до 4,6 млн рублей, средний возраст заемщика составил 38 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), кредит, льготное кредитование, ипотека, финансы, деньги, общество