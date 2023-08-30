Рейтинг@Mail.ru
В Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашню - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230830/v-bryanske-ukrainskie-bespilotniki-pytalis-atakovat-telebashnyu-1131036195.html
В Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашню
В Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашню - РИА Новости Крым, 30.08.2023
В Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашню
Российские военные сбили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать телебашню в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T09:04
2023-08-30T09:04
александр богомаз
брянская область
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111752/28/1117522808_1701:0:4202:1407_1920x0_80_0_0_dd2f43eaa47b6f2231f7fd76e9bfe7a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Российские военные сбили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать телебашню в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, в среду утром средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон над Советским районом Брянска. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО отразила атаку беспилотников в семи областях РоссииКиев пытался осуществить теракт в Брянской областиРебенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской области
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111752/28/1117522808_658:0:3962:2478_1920x0_80_0_0_f09a900758fb1e60b22520018ce33a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр богомаз, брянская область, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, потери всу
В Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашню

В Брянске пресечена атака двух украинских беспилотников на телебашню

09:04 30.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоТелевышка в Симферополе
Телевышка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Российские военные сбили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать телебашню в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Еще одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны. Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в среду утром средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон над Советским районом Брянска. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Пострадавших нет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ПВО отразила атаку беспилотников в семи областях России
Киев пытался осуществить теракт в Брянской области
Ребенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской области
 
Александр БогомазБрянская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:35ФСБ задержала в Донецке банду торговцев оружием
09:21Под градом артиллерии: ВСУ 86 раз за сутки били по Херсонщине
09:11Где в Крыму не будет воды в среду - карта отключений
09:04В Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашню
08:58Мариуполь и Донецк хотят включить в проект "Русская Атлантида"
08:34Лесной пожар в Геленджике распространился на 30 гектаров
08:23Все регионы Крыма обеспечены водой – Аксенов
08:05Обстановка на Крымском мосту: оперативные данные на утро среды
07:35Дневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школе
07:04Школьные оценки детей можно будет смотреть на Госуслугах
06:41ПВО отразила атаку беспилотников в семи областях России
06:15В трех районах Крыма будет громко от взрывов
06:06В аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76
05:51Самолет морской авиации уничтожил четыре десантных катера в Черном море
04:49Отбита атака беспилотников на Севастополь - Развожаев
00:45Аэродром в Пскове атаковали беспилотники: что известно
00:15Какой сегодня праздник: 30 августа
00:01Жара не отступает: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00В память о военкоре Журавлеве "Россия сегодня" запустит медиаконкурс
23:16Главные новости Крыма: 29 августа
Лента новостейМолния