https://crimea.ria.ru/20230830/v-bryanske-ukrainskie-bespilotniki-pytalis-atakovat-telebashnyu-1131036195.html

В Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашню

В Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашню - РИА Новости Крым, 30.08.2023

В Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашню

Российские военные сбили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать телебашню в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T09:04

2023-08-30T09:04

2023-08-30T09:04

александр богомаз

брянская область

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Российские военные сбили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать телебашню в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, в среду утром средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон над Советским районом Брянска. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО отразила атаку беспилотников в семи областях РоссииКиев пытался осуществить теракт в Брянской областиРебенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской области

брянская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр богомаз, брянская область, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, потери всу