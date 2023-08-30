https://crimea.ria.ru/20230830/v-bryanske-ukrainskie-bespilotniki-pytalis-atakovat-telebashnyu-1131036195.html
В Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашню
В Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашню - РИА Новости Крым, 30.08.2023
В Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашню
Российские военные сбили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать телебашню в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T09:04
2023-08-30T09:04
2023-08-30T09:04
александр богомаз
брянская область
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111752/28/1117522808_1701:0:4202:1407_1920x0_80_0_0_dd2f43eaa47b6f2231f7fd76e9bfe7a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Российские военные сбили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать телебашню в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, в среду утром средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон над Советским районом Брянска. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО отразила атаку беспилотников в семи областях РоссииКиев пытался осуществить теракт в Брянской областиРебенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской области
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111752/28/1117522808_658:0:3962:2478_1920x0_80_0_0_f09a900758fb1e60b22520018ce33a0d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр богомаз, брянская область, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, потери всу
В Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашню
В Брянске пресечена атака двух украинских беспилотников на телебашню