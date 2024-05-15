https://crimea.ria.ru/20240515/vlasti-nazvali-realnuyu-chislennost-naseleniya-sevastopolya-1137309382.html

Власти назвали реальную численность населения Севастополя

Власти назвали реальную численность населения Севастополя - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Власти назвали реальную численность населения Севастополя

Фактическая численность населения Севастополя, с учетом незарегистрированных жителей, на сегодняшний день составляет порядка 700 тысяч человек, то есть на... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T18:37

2024-05-15T18:37

2024-05-15T18:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Фактическая численность населения Севастополя, с учетом незарегистрированных жителей, на сегодняшний день составляет порядка 700 тысяч человек, то есть на 12-15% больше, чем по официальным данным. Об этом РИА Новости Крым рассказал вице-губернатор региона Александр Кулагин.По словам Кулагина, с начала специальной военной операции наблюдается замедление темпов роста численности населения в регионе, но динамика все равно остается положительной, в основном за счет притока людей из новых регионов РФ."Если раньше приезжали с материковой России, например, из Сибири и Урала, то сейчас, в последние годы, мы фиксируем достаточно серьезный приток из Донбасса, Херсонской области. Многие из них находят себе жилье и постоянно здесь находятся. Сейчас приток с материковой России уменьшился, а из новых регионов он стабилен и в процентном выражении даже увеличился", - пояснил Кулагин.Вице-губернатор добавил, что согласно прогнозам разработчиков генерального плана города, который планируется принять в этом году, население Севастополя к 2046 году увеличится до 800 тысяч человек.Проект генплана Севастополя презентовали на заседании Градостроительного совета в ноябре прошлого года. Он включает 11 томов и регламентирует размещение объектов регионального значения в области социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства, производственных площадок. По словам губернатора Михаила Развожаева, в генплане учтены все изменения, которые влияют на развитие города. Особое внимание уделено землям сельхозназначения, вопросам развития Фиолента и других территорий садовых некоммерческих товариществ, испытывающих дефицит социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.При этом генплан не касается существующих функциональных зон, границ и фактического использования земельных участков.Читайте также на РИА Новости Крым:Росстат оценил уровень бедности в Крыму и СевастополеСевастополю есть чему поучиться у Крыма в вопросах развития – мнениеПроект генплана Севастополя готов: что он предполагает

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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