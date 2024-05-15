Рейтинг@Mail.ru
Власти назвали реальную численность населения Севастополя - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240515/vlasti-nazvali-realnuyu-chislennost-naseleniya-sevastopolya-1137309382.html
Власти назвали реальную численность населения Севастополя
Власти назвали реальную численность населения Севастополя - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Власти назвали реальную численность населения Севастополя
Фактическая численность населения Севастополя, с учетом незарегистрированных жителей, на сегодняшний день составляет порядка 700 тысяч человек, то есть на... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T18:37
2024-05-15T18:37
эксклюзивы риа новости крым
севастополь
александр кулагин
общество
генплан севастополя
население крыма
новые регионы россии
беженцы
новости крыма
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137309022_0:2:600:340_1920x0_80_0_0_b294e7acfc72ce386d15d6fcba723192.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Фактическая численность населения Севастополя, с учетом незарегистрированных жителей, на сегодняшний день составляет порядка 700 тысяч человек, то есть на 12-15% больше, чем по официальным данным. Об этом РИА Новости Крым рассказал вице-губернатор региона Александр Кулагин.По словам Кулагина, с начала специальной военной операции наблюдается замедление темпов роста численности населения в регионе, но динамика все равно остается положительной, в основном за счет притока людей из новых регионов РФ."Если раньше приезжали с материковой России, например, из Сибири и Урала, то сейчас, в последние годы, мы фиксируем достаточно серьезный приток из Донбасса, Херсонской области. Многие из них находят себе жилье и постоянно здесь находятся. Сейчас приток с материковой России уменьшился, а из новых регионов он стабилен и в процентном выражении даже увеличился", - пояснил Кулагин.Вице-губернатор добавил, что согласно прогнозам разработчиков генерального плана города, который планируется принять в этом году, население Севастополя к 2046 году увеличится до 800 тысяч человек.Проект генплана Севастополя презентовали на заседании Градостроительного совета в ноябре прошлого года. Он включает 11 томов и регламентирует размещение объектов регионального значения в области социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства, производственных площадок. По словам губернатора Михаила Развожаева, в генплане учтены все изменения, которые влияют на развитие города. Особое внимание уделено землям сельхозназначения, вопросам развития Фиолента и других территорий садовых некоммерческих товариществ, испытывающих дефицит социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.При этом генплан не касается существующих функциональных зон, границ и фактического использования земельных участков.Читайте также на РИА Новости Крым:Росстат оценил уровень бедности в Крыму и СевастополеСевастополю есть чему поучиться у Крыма в вопросах развития – мнениеПроект генплана Севастополя готов: что он предполагает
севастополь
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137309022_41:0:574:400_1920x0_80_0_0_83e61d9e2bac6129ab080e08641c2b49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, александр кулагин, общество, генплан севастополя, население крыма, новые регионы россии, беженцы, новости крыма, видео, видео
Власти назвали реальную численность населения Севастополя

Реальная численность населения Севастополя превышает 700 тысяч человек – власти

18:37 15.05.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Фактическая численность населения Севастополя, с учетом незарегистрированных жителей, на сегодняшний день составляет порядка 700 тысяч человек, то есть на 12-15% больше, чем по официальным данным. Об этом РИА Новости Крым рассказал вице-губернатор региона Александр Кулагин.
"Много людей приехали в Севастополь, например, из Москвы и других больших городов, но оттуда они не выписывались, хотя постоянно проживают в Севастополе. Мы прекрасно понимаем, что фактически численность постоянно проживающего населения города примерно процентов на 12-15 выше, чем по официальной статистике. То есть реально у нас, возможно, проживают чуть больше 700 тысяч человек, хотя это тоже не постоянная цифра – люди приезжают и уезжают", – сказал замгубернатора.
По словам Кулагина, с начала специальной военной операции наблюдается замедление темпов роста численности населения в регионе, но динамика все равно остается положительной, в основном за счет притока людей из новых регионов РФ.
"Если раньше приезжали с материковой России, например, из Сибири и Урала, то сейчас, в последние годы, мы фиксируем достаточно серьезный приток из Донбасса, Херсонской области. Многие из них находят себе жилье и постоянно здесь находятся. Сейчас приток с материковой России уменьшился, а из новых регионов он стабилен и в процентном выражении даже увеличился", - пояснил Кулагин.
Вице-губернатор добавил, что согласно прогнозам разработчиков генерального плана города, который планируется принять в этом году, население Севастополя к 2046 году увеличится до 800 тысяч человек.
Проект генплана Севастополя презентовали на заседании Градостроительного совета в ноябре прошлого года. Он включает 11 томов и регламентирует размещение объектов регионального значения в области социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства, производственных площадок. По словам губернатора Михаила Развожаева, в генплане учтены все изменения, которые влияют на развитие города. Особое внимание уделено землям сельхозназначения, вопросам развития Фиолента и других территорий садовых некоммерческих товариществ, испытывающих дефицит социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
При этом генплан не касается существующих функциональных зон, границ и фактического использования земельных участков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Росстат оценил уровень бедности в Крыму и Севастополе
Севастополю есть чему поучиться у Крыма в вопросах развития – мнение
Проект генплана Севастополя готов: что он предполагает
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСевастопольАлександр КулагинОбществоГенплан СевастополяНаселение КрымаНовые регионы РоссииБеженцыНовости КрымаВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:58Портфель ипотечных кредитов в РНКБ превысил 100 млрд рублей
18:37Власти назвали реальную численность населения Севастополя
18:20Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно к этому часу
18:18В Крыму в "наливайках" проводят контрольные рейды
17:58В Севастополе упростили оформление проездных карт для льготников
17:42Полкило наркотиков в салоне BMW: в Керчи осудили наркодилеров
17:15Путин призвал к рачительности при расходовании средств на ОПК
17:12Идет массированный обстрел Запорожской области - есть раненые
16:53Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современного
16:50Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском селе Зозули – ранена женщина
16:39С улиц Севастополя убрали все неразорвавшиеся суббоеприпасы – власти
16:22Аксенов объявил выговор мэру Феодосии
16:15Пострадавшим от обстрела ВСУ в Севастополе выплатят более 3,2 млн рублей
16:12Путин о российской армии: еще многое предстоит сделать
16:07Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы
15:50Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу
15:41Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны России
15:36Путин: мир на Украине зависит от успехов армии России на фронте
15:23Специальная военная операция идет по плану – Путин
15:17Обманом похитил 24 автомобиля: в Севастополе мошенник пойдет под суд
Лента новостейМолния