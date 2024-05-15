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Власти назвали реальную численность населения Севастополя
Власти назвали реальную численность населения Севастополя - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Власти назвали реальную численность населения Севастополя
Фактическая численность населения Севастополя, с учетом незарегистрированных жителей, на сегодняшний день составляет порядка 700 тысяч человек, то есть на... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T18:37
2024-05-15T18:37
2024-05-15T18:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Фактическая численность населения Севастополя, с учетом незарегистрированных жителей, на сегодняшний день составляет порядка 700 тысяч человек, то есть на 12-15% больше, чем по официальным данным. Об этом РИА Новости Крым рассказал вице-губернатор региона Александр Кулагин.По словам Кулагина, с начала специальной военной операции наблюдается замедление темпов роста численности населения в регионе, но динамика все равно остается положительной, в основном за счет притока людей из новых регионов РФ."Если раньше приезжали с материковой России, например, из Сибири и Урала, то сейчас, в последние годы, мы фиксируем достаточно серьезный приток из Донбасса, Херсонской области. Многие из них находят себе жилье и постоянно здесь находятся. Сейчас приток с материковой России уменьшился, а из новых регионов он стабилен и в процентном выражении даже увеличился", - пояснил Кулагин.Вице-губернатор добавил, что согласно прогнозам разработчиков генерального плана города, который планируется принять в этом году, население Севастополя к 2046 году увеличится до 800 тысяч человек.Проект генплана Севастополя презентовали на заседании Градостроительного совета в ноябре прошлого года. Он включает 11 томов и регламентирует размещение объектов регионального значения в области социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства, производственных площадок. По словам губернатора Михаила Развожаева, в генплане учтены все изменения, которые влияют на развитие города. Особое внимание уделено землям сельхозназначения, вопросам развития Фиолента и других территорий садовых некоммерческих товариществ, испытывающих дефицит социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.При этом генплан не касается существующих функциональных зон, границ и фактического использования земельных участков.Читайте также на РИА Новости Крым:Росстат оценил уровень бедности в Крыму и СевастополеСевастополю есть чему поучиться у Крыма в вопросах развития – мнениеПроект генплана Севастополя готов: что он предполагает
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севастополь, александр кулагин, общество, генплан севастополя, население крыма, новые регионы россии, беженцы, новости крыма, видео, видео
Власти назвали реальную численность населения Севастополя
Реальная численность населения Севастополя превышает 700 тысяч человек – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Фактическая численность населения Севастополя, с учетом незарегистрированных жителей, на сегодняшний день составляет порядка 700 тысяч человек, то есть на 12-15% больше, чем по официальным данным. Об этом РИА Новости Крым
рассказал вице-губернатор региона Александр Кулагин.
"Много людей приехали в Севастополь, например, из Москвы и других больших городов, но оттуда они не выписывались, хотя постоянно проживают в Севастополе. Мы прекрасно понимаем, что фактически численность постоянно проживающего населения города примерно процентов на 12-15 выше, чем по официальной статистике. То есть реально у нас, возможно, проживают чуть больше 700 тысяч человек, хотя это тоже не постоянная цифра – люди приезжают и уезжают", – сказал замгубернатора.
По словам Кулагина, с начала специальной военной операции наблюдается замедление темпов роста численности населения в регионе, но динамика все равно остается положительной, в основном за счет притока людей из новых регионов РФ.
"Если раньше приезжали с материковой России, например, из Сибири и Урала, то сейчас, в последние годы, мы фиксируем достаточно серьезный приток из Донбасса, Херсонской области. Многие из них находят себе жилье и постоянно здесь находятся. Сейчас приток с материковой России уменьшился, а из новых регионов он стабилен и в процентном выражении даже увеличился", - пояснил Кулагин.
Вице-губернатор добавил, что согласно прогнозам разработчиков генерального плана города, который планируется принять в этом году, население Севастополя к 2046 году увеличится до 800 тысяч человек.
Проект генплана Севастополя презентовали на заседании Градостроительного совета в ноябре прошлого года. Он включает 11 томов и регламентирует размещение объектов регионального значения в области социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства, производственных площадок. По словам губернатора Михаила Развожаева, в генплане учтены все изменения, которые влияют на развитие города. Особое внимание уделено землям сельхозназначения, вопросам развития Фиолента и других территорий садовых некоммерческих товариществ, испытывающих дефицит социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
При этом генплан не касается существующих функциональных зон, границ и фактического использования земельных участков.
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