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Один мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Белгородчины

Один мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Белгородчины - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Один мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Белгородчины

ВСУ за сутки обстреляли приграничье Белгородской области из минометов, гранатометов, артиллерии и РСЗО "Град" почти 150 раз и трижды атаковали населенные пункты РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T14:39

2023-08-27T14:39

2023-08-27T14:39

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки обстреляли приграничье Белгородской области из минометов, гранатометов, артиллерии и РСЗО "Град" почти 150 раз и трижды атаковали населенные пункты беспилотниками. В результате один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось, что в Белгородском районе вражеский беспилотник сбросил два взрывных устройства в районе села Щетиновка, в результате погиб мирный житель, получив несовместимые с жизнью осколочные ранения. Теперь стало известно о еще шести пострадавших. На этот раз речь идет об обстреле мирных жителей из РСЗО "Град" в поселке Уразово Валуйского городского округа. ВСУ за сутки выпустили по нему 12 снарядов, рассказал Гладков.В селе обстрелами были повреждены 39 хозпостроек, семь легковых и один грузовой автомобиль, а также линия электропередачи, ее уже отремонтировали, добавил Гладков.Также, по его словам, в течение суток ВСУ вели массированный обстрел населенных пунктов из минометов, гранатометов и артиллерии.Так, село Наумовка обстреляли из гранатомета 50 раз, а по селу Устинка выпустили 7 артиллерийских снарядов. В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Цаповка, здесь зафиксировано 10 прилетов. В Грайворонском городском округе по окраине с. Сподарюшино ВСУ выпустили 15 минометных снарядов, а по окраине с. Безымено – 4. В Волоконовском районе 5 раз обстрелян хутор Старый. Еще почти 30 минометных снарядов опустились на села Середа и Новая Таволжанка, а также хутор Мухин в Шебекинском городском округе. А село Староселье в Краснояружском районе 5 раз обстреляли из артиллерии.Кроме того, в селе Журавлевка ВСУ удалось сбросить с беспилотника 8 осколочных боеприпасов. Два БПЛА были уничтожены в селах Купино и Севрюково.По словам Гладкова, предварительно пострадавших и разрушений в других населенных пунктах нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли семь городов и сел левобережья Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области

https://crimea.ria.ru/20230827/bespilotnik-vrezalsya-v-zhiloy-dom-v-kurske-1130973699.html

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