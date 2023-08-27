Рейтинг@Mail.ru
Один мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Белгородчины - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230827/odin-mirnyy-zhitel-pogib-i-shestero-raneny-pri-obstrele-vsu-belgorodchiny--1130981303.html
Один мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Белгородчины
Один мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Белгородчины - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Один мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Белгородчины
ВСУ за сутки обстреляли приграничье Белгородской области из минометов, гранатометов, артиллерии и РСЗО "Град" почти 150 раз и трижды атаковали населенные пункты РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T14:39
2023-08-27T14:39
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
новости
происшествия
украина
россия
обстрелы белгородской области
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1b/1130981061_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_e65324e222aab3206708434ff5374f7f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки обстреляли приграничье Белгородской области из минометов, гранатометов, артиллерии и РСЗО "Град" почти 150 раз и трижды атаковали населенные пункты беспилотниками. В результате один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось, что в Белгородском районе вражеский беспилотник сбросил два взрывных устройства в районе села Щетиновка, в результате погиб мирный житель, получив несовместимые с жизнью осколочные ранения. Теперь стало известно о еще шести пострадавших. На этот раз речь идет об обстреле мирных жителей из РСЗО "Град" в поселке Уразово Валуйского городского округа. ВСУ за сутки выпустили по нему 12 снарядов, рассказал Гладков.В селе обстрелами были повреждены 39 хозпостроек, семь легковых и один грузовой автомобиль, а также линия электропередачи, ее уже отремонтировали, добавил Гладков.Также, по его словам, в течение суток ВСУ вели массированный обстрел населенных пунктов из минометов, гранатометов и артиллерии.Так, село Наумовка обстреляли из гранатомета 50 раз, а по селу Устинка выпустили 7 артиллерийских снарядов. В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Цаповка, здесь зафиксировано 10 прилетов. В Грайворонском городском округе по окраине с. Сподарюшино ВСУ выпустили 15 минометных снарядов, а по окраине с. Безымено – 4. В Волоконовском районе 5 раз обстрелян хутор Старый. Еще почти 30 минометных снарядов опустились на села Середа и Новая Таволжанка, а также хутор Мухин в Шебекинском городском округе. А село Староселье в Краснояружском районе 5 раз обстреляли из артиллерии.Кроме того, в селе Журавлевка ВСУ удалось сбросить с беспилотника 8 осколочных боеприпасов. Два БПЛА были уничтожены в селах Купино и Севрюково.По словам Гладкова, предварительно пострадавших и разрушений в других населенных пунктах нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли семь городов и сел левобережья Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области
https://crimea.ria.ru/20230827/bespilotnik-vrezalsya-v-zhiloy-dom-v-kurske-1130973699.html
украина
россия
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1b/1130981061_229:0:1188:719_1920x0_80_0_0_5954bb4c0a6947f4b92fc8444290ed30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, новости, происшествия, украина, россия, обстрелы белгородской области, белгородская область
Один мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Белгородчины

В Белгородской области за сутки один человек погиб и шестеро пострадали от обстрелов ВСУ

14:39 27.08.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли снарядами "Града" посёлок Уразово Валуйского городского округа.
ВСУ обстреляли снарядами Града посёлок Уразово Валуйского городского округа.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки обстреляли приграничье Белгородской области из минометов, гранатометов, артиллерии и РСЗО "Град" почти 150 раз и трижды атаковали населенные пункты беспилотниками. В результате один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что в Белгородском районе вражеский беспилотник сбросил два взрывных устройства в районе села Щетиновка, в результате погиб мирный житель, получив несовместимые с жизнью осколочные ранения.
Теперь стало известно о еще шести пострадавших. На этот раз речь идет об обстреле мирных жителей из РСЗО "Град" в поселке Уразово Валуйского городского округа. ВСУ за сутки выпустили по нему 12 снарядов, рассказал Гладков.
"Двое мужчин доставлены в Валуйскую ЦРБ: у одного осколочное ранение поясничной области с повреждением почки, у второго – осколочные ранения мягких тканей головы и поясничной области. Пенсионерка с осколочными ранениями глаза и руки доставлена в Областную клиническую больницу города Белгорода. Еще троим жителям госпитализация не потребовалась – мужчина с осколочным ранением мягких тканей спины, мужчина с раной головы и мужчина с ушибом грудной клетки. Всем троим медицинская помощь оказана на месте", – сообщил Гладков в своем telegram-канале.
В селе обстрелами были повреждены 39 хозпостроек, семь легковых и один грузовой автомобиль, а также линия электропередачи, ее уже отремонтировали, добавил Гладков.
Также, по его словам, в течение суток ВСУ вели массированный обстрел населенных пунктов из минометов, гранатометов и артиллерии.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли снарядами "Града" посёлок Уразово Валуйского городского округа.
ВСУ обстреляли снарядами Града посёлок Уразово Валуйского городского округа.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Так, село Наумовка обстреляли из гранатомета 50 раз, а по селу Устинка выпустили 7 артиллерийских снарядов. В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Цаповка, здесь зафиксировано 10 прилетов. В Грайворонском городском округе по окраине с. Сподарюшино ВСУ выпустили 15 минометных снарядов, а по окраине с. Безымено – 4. В Волоконовском районе 5 раз обстрелян хутор Старый. Еще почти 30 минометных снарядов опустились на села Середа и Новая Таволжанка, а также хутор Мухин в Шебекинском городском округе. А село Староселье в Краснояружском районе 5 раз обстреляли из артиллерии.
Кроме того, в селе Журавлевка ВСУ удалось сбросить с беспилотника 8 осколочных боеприпасов. Два БПЛА были уничтожены в селах Купино и Севрюково.
По словам Гладкова, предварительно пострадавших и разрушений в других населенных пунктах нет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ обстреляли семь городов и сел левобережья
Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области
Беспилотник врезался в жилой дом в Курске
09:02
Беспилотник врезался в жилой дом в Курске
Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вячеслав ГладковНовостиПроисшествияУкраинаРоссияОбстрелы Белгородской областиБелгородская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01Техника НАТО горит на украинских позициях: сколько уничтожено
15:36Российские летчики и ПВО уничтожили два украинских штурмовика и вертолет
15:14ВС РФ отразили 21 атаку в зоне спецоперации
14:53Число погибших от взрывов на АЗС в Румынии выросло
14:39Один мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Белгородчины
14:18Российские военные нанесли удар по аэродрому в Киевской области
13:38СК подтвердил гибель Пригожина
13:359 человек пострадали в ДТП с автобусом в Абхазии
12:51Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"
12:26Чрезвычайная пожарная опасность в Севастополе: никаких костров
11:47Перезагрузка контрнаступления ВСУ в 2024 году: что обсуждают в НАТО
10:57Бойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направлении
10:36Рейс Москва — Минводы экстренно сел в Волгограде
10:16ВСУ обстреляли семь городов и сел левобережья Херсонщины
09:48Пожары и взрывы в Румынии: что известно к данному часу
09:33Как работает Керченская переправа в воскресенье
09:02Беспилотник врезался в жилой дом в Курске
08:31Школьный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителя
08:00Как приблизить капитальный ремонт многоквартирного дома – эксперт
07:26Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области
Лента новостейМолния