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Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области
Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области
Беспилотники ВСУ уничтожены над территорией Брянской и Курской областей. Об этом утром в воскресенье сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T07:26
2023-08-27T07:26
2023-08-27T07:26
пво
беспилотник (бпла, дрон)
курская область
брянская область
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ уничтожены над территорией Брянской и Курской областей. Об этом утром в воскресенье сообщает Минобороны РФ.Накануне украинский БПЛА был уничтожен силами ПВО над Трубчевским районом Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.Кроме того, в ночь на субботу пресечена попытка Киева совершить теракт в Москве и Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер пострадавший от украинских обстрелов житель Курской областиВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненыеГромкие звуки в трех районах Крыма - что известно
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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пво, беспилотник (бпла, дрон), курская область, брянская область, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости
Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области
Минобороны: два беспилотника ВСУ уничтожены над территорией Брянской и Курской областей