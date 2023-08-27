https://crimea.ria.ru/20230827/dva-ukrainskikh-bespilotnika-pytalis-atakovat-kurskuyu-i-bryanskuyu-oblasti-1130973372.html

Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области

Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области

Беспилотники ВСУ уничтожены над территорией Брянской и Курской областей. Об этом утром в воскресенье сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T07:26

2023-08-27T07:26

2023-08-27T07:26

пво

беспилотник (бпла, дрон)

курская область

брянская область

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ уничтожены над территорией Брянской и Курской областей. Об этом утром в воскресенье сообщает Минобороны РФ.Накануне украинский БПЛА был уничтожен силами ПВО над Трубчевским районом Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.Кроме того, в ночь на субботу пресечена попытка Киева совершить теракт в Москве и Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер пострадавший от украинских обстрелов житель Курской областиВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненыеГромкие звуки в трех районах Крыма - что известно

курская область

брянская область

украина

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, беспилотник (бпла, дрон), курская область, брянская область, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости