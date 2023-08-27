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Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области
Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области
Беспилотники ВСУ уничтожены над территорией Брянской и Курской областей. Об этом утром в воскресенье сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T07:26
2023-08-27T07:26
пво
беспилотник (бпла, дрон)
курская область
брянская область
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ уничтожены над территорией Брянской и Курской областей. Об этом утром в воскресенье сообщает Минобороны РФ.Накануне украинский БПЛА был уничтожен силами ПВО над Трубчевским районом Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.Кроме того, в ночь на субботу пресечена попытка Киева совершить теракт в Москве и Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер пострадавший от украинских обстрелов житель Курской областиВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненыеГромкие звуки в трех районах Крыма - что известно
курская область
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РИА Новости Крым
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пво, беспилотник (бпла, дрон), курская область, брянская область, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости
Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области

Минобороны: два беспилотника ВСУ уничтожены над территорией Брянской и Курской областей

07:26 27.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ уничтожены над территорией Брянской и Курской областей. Об этом утром в воскресенье сообщает Минобороны РФ.
"27 августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории Российской федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.
Накануне украинский БПЛА был уничтожен силами ПВО над Трубчевским районом Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, в ночь на субботу пресечена попытка Киева совершить теракт в Москве и Московской области.
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ПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Курская областьБрянская областьМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияНовости
 
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