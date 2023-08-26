https://crimea.ria.ru/20230826/kiev-pytalsya-ustroit-terakt-na-territorii-moskvy-pri-pomoschi-bespilotnika-1130959124.html

Киев пытался устроить теракт на территории Москвы при помощи беспилотника

Киев пытался устроить теракт на территории Москвы при помощи беспилотника - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Киев пытался устроить теракт на территории Москвы при помощи беспилотника

Ночью пресечена попытка Киева совершить теракт в Москве и Московской области. РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T06:30

2023-08-26T06:30

2023-08-26T06:46

новости

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

москва

московская область

пво

сергей собянин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Ночью пресечена попытка Киева совершить теракт в Москве и Московской области.Уточняется, что дежурными средствами ПВО беспилотник уничтожен над территорией Истринского района Московской области.Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего, добавил мэр Сергей Собянин.

https://crimea.ria.ru/20230825/ukrainskaya-raketa-s-200-unichtozhena-nad-kaluzhskoy-oblastyu-1130940711.html

москва

московская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, москва, московская область, пво, сергей собянин