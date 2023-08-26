https://crimea.ria.ru/20230826/kiev-pytalsya-ustroit-terakt-na-territorii-moskvy-pri-pomoschi-bespilotnika-1130959124.html
Киев пытался устроить теракт на территории Москвы при помощи беспилотника
Киев пытался устроить теракт на территории Москвы при помощи беспилотника - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Киев пытался устроить теракт на территории Москвы при помощи беспилотника
Ночью пресечена попытка Киева совершить теракт в Москве и Московской области. РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T06:30
2023-08-26T06:30
2023-08-26T06:46
новости
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
москва
московская область
пво
сергей собянин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Ночью пресечена попытка Киева совершить теракт в Москве и Московской области.Уточняется, что дежурными средствами ПВО беспилотник уничтожен над территорией Истринского района Московской области.Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего, добавил мэр Сергей Собянин.
https://crimea.ria.ru/20230825/ukrainskaya-raketa-s-200-unichtozhena-nad-kaluzhskoy-oblastyu-1130940711.html
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РИА Новости Крым
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новости, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, москва, московская область, пво, сергей собянин
Киев пытался устроить теракт на территории Москвы при помощи беспилотника
Минобороны: Киев пытался устроит теракт на территории Москвы при помощи беспилотника
06:30 26.08.2023 (обновлено: 06:46 26.08.2023)