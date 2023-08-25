https://crimea.ria.ru/20230825/umer-postradavshiy-ot-ukrainskikh-obstrelov-zhitel-kurskoy-oblasti-1130957489.html

Умер пострадавший от украинских обстрелов житель Курской области

Умер пострадавший от украинских обстрелов житель Курской области - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Умер пострадавший от украинских обстрелов житель Курской области

В Курской области скончался один из мужчин, пострадавший от обстрела украинских боевиков в пятницу днем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T21:33

2023-08-25T21:33

2023-08-25T21:33

курская область

обстрелы курской области

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

роман старовойт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Курской области скончался один из мужчин, пострадавший от обстрела украинских боевиков в пятницу днем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.25 августа ВСУ подвергли обстрелам деревню Елизаветовка Глушковского района Курской области. В результате были ранены двое мирных жителей. Мужчина получил ранения нижних конечностей, женщина была травмирована осколками. Оба были доставлены в центральную районную больницу, за жизнь тяжело раненого боролись медики.Ранее в Белгородской области ПВО сбили украинский беспилотник. Кроме того, беспрецедентной по количеству атаке дронов подвергся Крым – в республике предотвратили удары 42 БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуСилы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области

курская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), происшествия, роман старовойт, новости