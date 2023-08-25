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Умер пострадавший от украинских обстрелов житель Курской области
Умер пострадавший от украинских обстрелов житель Курской области - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Умер пострадавший от украинских обстрелов житель Курской области
В Курской области скончался один из мужчин, пострадавший от обстрела украинских боевиков в пятницу днем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T21:33
2023-08-25T21:33
2023-08-25T21:33
курская область
обстрелы курской области
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
роман старовойт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Курской области скончался один из мужчин, пострадавший от обстрела украинских боевиков в пятницу днем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.25 августа ВСУ подвергли обстрелам деревню Елизаветовка Глушковского района Курской области. В результате были ранены двое мирных жителей. Мужчина получил ранения нижних конечностей, женщина была травмирована осколками. Оба были доставлены в центральную районную больницу, за жизнь тяжело раненого боролись медики.Ранее в Белгородской области ПВО сбили украинский беспилотник. Кроме того, беспрецедентной по количеству атаке дронов подвергся Крым – в республике предотвратили удары 42 БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуСилы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), происшествия, роман старовойт, новости
Умер пострадавший от украинских обстрелов житель Курской области
В Курской области скончался раненый в результате украинских обстрелов мужчина