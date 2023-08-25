Рейтинг@Mail.ru
Умер пострадавший от украинских обстрелов житель Курской области - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230825/umer-postradavshiy-ot-ukrainskikh-obstrelov-zhitel-kurskoy-oblasti-1130957489.html
Умер пострадавший от украинских обстрелов житель Курской области
Умер пострадавший от украинских обстрелов житель Курской области - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Умер пострадавший от украинских обстрелов житель Курской области
В Курской области скончался один из мужчин, пострадавший от обстрела украинских боевиков в пятницу днем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T21:33
2023-08-25T21:33
курская область
обстрелы курской области
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
роман старовойт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074275_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_504ad64296b1090817eb1477b2750d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Курской области скончался один из мужчин, пострадавший от обстрела украинских боевиков в пятницу днем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.25 августа ВСУ подвергли обстрелам деревню Елизаветовка Глушковского района Курской области. В результате были ранены двое мирных жителей. Мужчина получил ранения нижних конечностей, женщина была травмирована осколками. Оба были доставлены в центральную районную больницу, за жизнь тяжело раненого боролись медики.Ранее в Белгородской области ПВО сбили украинский беспилотник. Кроме того, беспрецедентной по количеству атаке дронов подвергся Крым – в республике предотвратили удары 42 БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуСилы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074275_138:0:1578:1080_1920x0_80_0_0_d3489eca0447d7c4e1541e1fc2eb66bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), происшествия, роман старовойт, новости
Умер пострадавший от украинских обстрелов житель Курской области

В Курской области скончался раненый в результате украинских обстрелов мужчина

21:33 25.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Курской области скончался один из мужчин, пострадавший от обстрела украинских боевиков в пятницу днем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"К сожалению, мужчина, попавший сегодня под обстрел со стороны Украины в деревне Елизаветовка, скончался. Он поступил в районную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, медики сделали все возможное, но спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования близким. Обязательно окажем помощь семье", - написал глава области.
25 августа ВСУ подвергли обстрелам деревню Елизаветовка Глушковского района Курской области. В результате были ранены двое мирных жителей. Мужчина получил ранения нижних конечностей, женщина была травмирована осколками. Оба были доставлены в центральную районную больницу, за жизнь тяжело раненого боролись медики.
Ранее в Белгородской области ПВО сбили украинский беспилотник. Кроме того, беспрецедентной по количеству атаке дронов подвергся Крым – в республике предотвратили удары 42 БПЛА.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей
86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину
Силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области
Курская областьОбстрелы Курской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияРоман СтаровойтНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 26 августа
23:33На месте крушения самолета Пригожина нашли "черные ящики"
23:09Движение по Крымскому мосту восстановлено
22:58Главные события и заявления дня: 25 августа
22:31Главные новости Крыма: 25 августа
21:46Крымский мост закрыли
21:45Урожай подсолнечника созрел в Крыму
21:33Умер пострадавший от украинских обстрелов житель Курской области
21:17В Крыму участились пожары
20:40Антилопы со времен мамонтов и другие открытия археозоолога в Херсонесе
20:22Больницы Крыма получили новые Lada Granta для перевозки врачей и больных
20:08Для борьбы с ДРГ в состав оперштаба Крыма включили военных и силовиков
19:55Грипп и новый штамм "короны": ждать ли подъема заболеваемости
19:36Виноградари смогут получить субсидию на саженцы из собственных питомников
19:16Захарова: Молдавию превращают в соучастника военных преступлений Киева
19:02Последние выходные лета: прогноз погоды в Крыму
18:50В Харьковской области усиливают мобилизацию украинцев
18:32Прокуратура требует отремонтировать дом-музей Грина в Феодосии
18:12"Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВО
Лента новостейМолния