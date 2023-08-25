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Украинский беспилотник сбили в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Украинский беспилотник сбили в Белгородской области
Украинский беспилотник сбили в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Украинский беспилотник сбили в Белгородской области
Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T14:29
2023-08-25T14:38
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
пво
безопасность
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим в ночь на пятницу предпринял попытку атаковать Крым силами 42 беспилотников. Девять дронов уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.Также российские средства ПВО обнаружили и сбили ракету доработанного комплекса ПВО С-200 в Калужской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуСилы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области
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белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, новости, министерство обороны рф
Украинский беспилотник сбили в Белгородской области

Минобороны России: в Белгородской области сбит украинский беспилотник самолетного типа

14:29 25.08.2023 (обновлено: 14:38 25.08.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.
"25 августа около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим в ночь на пятницу предпринял попытку атаковать Крым силами 42 беспилотников. Девять дронов уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.
Также российские средства ПВО обнаружили и сбили ракету доработанного комплекса ПВО С-200 в Калужской области.
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Белгородская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОБезопасностьНовостиМинистерство обороны РФ
 
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