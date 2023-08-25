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Украинский беспилотник сбили в Белгородской области
Украинский беспилотник сбили в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Украинский беспилотник сбили в Белгородской области
Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T14:29
2023-08-25T14:29
2023-08-25T14:38
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
пво
безопасность
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим в ночь на пятницу предпринял попытку атаковать Крым силами 42 беспилотников. Девять дронов уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.Также российские средства ПВО обнаружили и сбили ракету доработанного комплекса ПВО С-200 в Калужской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуСилы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, новости, министерство обороны рф
Украинский беспилотник сбили в Белгородской области
Минобороны России: в Белгородской области сбит украинский беспилотник самолетного типа
14:29 25.08.2023 (обновлено: 14:38 25.08.2023)