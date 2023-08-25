https://crimea.ria.ru/20230825/ukrainskiy-bespilotnik-sbili-v-belgorodskoy-oblasti-1130949075.html

Украинский беспилотник сбили в Белгородской области

Украинский беспилотник сбили в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Украинский беспилотник сбили в Белгородской области

Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T14:29

2023-08-25T14:29

2023-08-25T14:38

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

пво

безопасность

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим в ночь на пятницу предпринял попытку атаковать Крым силами 42 беспилотников. Девять дронов уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.Также российские средства ПВО обнаружили и сбили ракету доработанного комплекса ПВО С-200 в Калужской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуСилы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, новости, министерство обороны рф