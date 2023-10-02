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Попытка террористической атаки ВСУ отражена в Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.10.2023
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Попытка террористической атаки ВСУ отражена в Белгородской области
Попытка террористической атаки ВСУ отражена в Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Попытка террористической атаки ВСУ отражена в Белгородской области
Российские военные отразили попытку киевского режима совершить террористическую атаку на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T10:21
2023-10-02T10:21
белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
удар всу по мосту на чонгаре
всу (вооруженные силы украины)
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Российские военные отразили попытку киевского режима совершить террористическую атаку на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате работы дежурных средств ПВО украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.Накануне три человека получили ранения в результате обстрела города Шебекино Белгородской области. Женщина получила осколочные ранения шеи, еще у двоих мужчин осколочные ранения ног. Ранее ВСУ атаковали область девятью ракетами "Ураган". Воздушные цели были сбиты на подлете к Белгороду.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили украинский беспилотник над КубаньюВСУ обстреляли школы в приграничных регионах РоссииМужчина ранен при обстреле села в Белгородской области
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Новости
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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, удар всу по мосту на чонгаре, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Попытка террористической атаки ВСУ отражена в Белгородской области

Российские военные отразили попытку террористической атаки ВСУ в Белгородской области

10:21 02.10.2023
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Российские военные отразили попытку киевского режима совершить террористическую атаку на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"2 октября около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении.

В результате работы дежурных средств ПВО украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.
Накануне три человека получили ранения в результате обстрела города Шебекино Белгородской области. Женщина получила осколочные ранения шеи, еще у двоих мужчин осколочные ранения ног. Ранее ВСУ атаковали область девятью ракетами "Ураган". Воздушные цели были сбиты на подлете к Белгороду.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности.
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