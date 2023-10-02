https://crimea.ria.ru/20231002/popytka-terroristicheskoy-ataki-vsu-otrazhena-v-belgorodskoy-oblasti-1131791505.html

Попытка террористической атаки ВСУ отражена в Белгородской области

Попытка террористической атаки ВСУ отражена в Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Попытка террористической атаки ВСУ отражена в Белгородской области

Российские военные отразили попытку киевского режима совершить террористическую атаку на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T10:21

2023-10-02T10:21

2023-10-02T10:21

белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

удар всу по мосту на чонгаре

всу (вооруженные силы украины)

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Российские военные отразили попытку киевского режима совершить террористическую атаку на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате работы дежурных средств ПВО украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.Накануне три человека получили ранения в результате обстрела города Шебекино Белгородской области. Женщина получила осколочные ранения шеи, еще у двоих мужчин осколочные ранения ног. Ранее ВСУ атаковали область девятью ракетами "Ураган". Воздушные цели были сбиты на подлете к Белгороду.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили украинский беспилотник над КубаньюВСУ обстреляли школы в приграничных регионах РоссииМужчина ранен при обстреле села в Белгородской области

белгород

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, удар всу по мосту на чонгаре, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)