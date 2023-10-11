https://crimea.ria.ru/20231011/v-sevastopole-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1131912344.html

В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 11.10.2023

В Севастополе объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Севастополе. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T19:27

2023-10-11T19:27

2023-10-11T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Воздушную тревогу объявили в Севастополе. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.Движение общественного транспорта приостановлено.Ранее власти города опубликовали рекомендации, как себя вести при поступлении сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения.Что делать при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:— ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;— Информация публикуется в ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;— Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ).В Севастополе он будет транслироваться на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.Укрытия на случай воздушной тревогиАдреса ближайших укрытий до населения должны довести местные власти и управляющие компании. Если сигнал тревоги застал на улице, необходимо использовать в качестве укрытий цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).Не подходят для укрытия места под автомобилями и под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов, поскольку взрывной волной могут быть повреждены стекла и находящиеся поблизости люди могут пострадать. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.Временные укрытия предназначены, в первую очередь, для защиты от сбитых обломков ракет врага, отработавших ракет ПВО, осколков выбитых стекол.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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