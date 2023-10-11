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Четверо мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Брянской области - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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Четверо мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Брянской области
Четверо мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Брянской области - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Четверо мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Брянской области
Четверо мирных жителей пострадали в результате обстрела поселка Суземки Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T20:08
2023-10-11T20:08
брянская область
александр богомаз
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей пострадали в результате обстрела поселка Суземки Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Он уточнил, что людям оказана вся необходимая медицинская помощь.По предварительной информации, в населенном пункте повреждены административные здания, жилой дом и автомобиль. Оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте, обследуя территории, добавил глава региона.Утром 11 октября ВСУ трижды пытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотников, все они были уничтожены в небе над областью. Позже в Минобороны РФ еще дважды, с разницей чуть более часа, сообщали об уничтожении украинских БПЛА над Брянщиной. Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы Брянщины: кассетными боеприпасами повреждены ЛЭП и сотня домов Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников
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РИА Новости Крым
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4.7
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брянская область, александр богомаз, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Четверо мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Брянской области

Четверо мирных жителей пострадали в результате обстрела ВСУ поселка Суземка на Брянщине

20:08 11.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей пострадали в результате обстрела поселка Суземки Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы совершили еще одну атаку на Суземку… пострадали четверо мирных граждан", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что людям оказана вся необходимая медицинская помощь.
По предварительной информации, в населенном пункте повреждены административные здания, жилой дом и автомобиль. Оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте, обследуя территории, добавил глава региона.
Утром 11 октября ВСУ трижды пытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотников, все они были уничтожены в небе над областью. Позже в Минобороны РФ еще дважды, с разницей чуть более часа, сообщали об уничтожении украинских БПЛА над Брянщиной.
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Брянская областьАлександр БогомазНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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