https://crimea.ria.ru/20231011/chetvero-mirnykh-zhiteley-postradali-pri-obstrele-vsu-bryanskoy-oblasti-1132020456.html

Четверо мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Брянской области

Четверо мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Брянской области - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Четверо мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Брянской области

Четверо мирных жителей пострадали в результате обстрела поселка Суземки Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T20:08

2023-10-11T20:08

2023-10-11T20:08

брянская область

александр богомаз

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей пострадали в результате обстрела поселка Суземки Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Он уточнил, что людям оказана вся необходимая медицинская помощь.По предварительной информации, в населенном пункте повреждены административные здания, жилой дом и автомобиль. Оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте, обследуя территории, добавил глава региона.Утром 11 октября ВСУ трижды пытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотников, все они были уничтожены в небе над областью. Позже в Минобороны РФ еще дважды, с разницей чуть более часа, сообщали об уничтожении украинских БПЛА над Брянщиной. Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы Брянщины: кассетными боеприпасами повреждены ЛЭП и сотня домов Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников

брянская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, александр богомаз, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу