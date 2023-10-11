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Над Брянской областью сбит третий за утро украинский беспилотник
Над Брянской областью сбит третий за утро украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Над Брянской областью сбит третий за утро украинский беспилотник
Дежурные силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T12:05
2023-10-11T12:05
2023-10-11T12:06
брянская область
обстрелы брянской области
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что дрон был перехвачен дежурными средствами ПВО в небе над Брянской областью.Ранее утром 11 октября губернатор региона Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников над территорией Брянской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы группировки "Днепр" лишили ВСУ 24 боевиков, оружия и позиций"Гиацинты" разбили пути снабжения ВСУ на Купянском направленииРоссийская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"
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брянская область, обстрелы брянской области, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво, пво, министерство обороны рф
Над Брянской областью сбит третий за утро украинский беспилотник
Минобороны: российские ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
12:05 11.10.2023 (обновлено: 12:06 11.10.2023)