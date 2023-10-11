https://crimea.ria.ru/20231011/nad-bryanskoy-oblastyu-sbit-tretiy-za-utro-ukrainskiy-bespilotnik-1132001049.html

Над Брянской областью сбит третий за утро украинский беспилотник

Над Брянской областью сбит третий за утро украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Над Брянской областью сбит третий за утро украинский беспилотник

Дежурные силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T12:05

2023-10-11T12:05

2023-10-11T12:06

брянская область

обстрелы брянской области

беспилотник (бпла, дрон)

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что дрон был перехвачен дежурными средствами ПВО в небе над Брянской областью.Ранее утром 11 октября губернатор региона Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников над территорией Брянской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы группировки "Днепр" лишили ВСУ 24 боевиков, оружия и позиций"Гиацинты" разбили пути снабжения ВСУ на Купянском направленииРоссийская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"

брянская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво, пво, министерство обороны рф