https://crimea.ria.ru/20231020/popytka-desanta-vsu-v-khersonskoy-oblasti--unichtozheno-tri-lodki-1132213185.html

Попытка десанта ВСУ в Херсонской области – уничтожено три лодки

Попытка десанта ВСУ в Херсонской области – уничтожено три лодки - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Попытка десанта ВСУ в Херсонской области – уничтожено три лодки

За прошедшие сутки украинские боевики совершили еще одну попытку десанта на левый берег Днепра. Три лодки противника были уничтожены, сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T11:01

2023-10-20T11:01

2023-10-20T11:01

группировка войск "днепр"

вооруженные силы россии

потери всу

херсонская область

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки украинские боевики совершили еще одну попытку десанта на левый берег Днепра. Три лодки противника были уничтожены, сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, силами группировки уничтожено место скопления живой силы противника в районе Антоновского железнодорожного моста, в результате чего было уничтожено 16 украинских боевиков и ранено пятеро."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ. Потери противника в живой силе составили 13 человек.В районе населенного пункта Инженерное уничтожен минометный расчет с боекомплектом, пятеро боевиков убиты, двое ранены.На Каховском направлении огнем российских войск уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, при этом четверо военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения разной степени тяжести.Попытки высадить десант в островной зоне и на левом берегу Днепра ВСУ производят почти ежедневно. Российские войска успешно отражают натиск врага. Так, четыре лодки противника и около 30 боевиков были уничтожены 18 октября. Днем раньше позиции украинского десанта были обнаружены в устье Днепра на острове Алексеевский и уничтожены огневым ударом российских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии – ШойгуУ Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУАртиллеристы пресекли очередную попытку врага форсировать Днепр

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, потери всу , херсонская область, новости сво, новости