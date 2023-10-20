https://crimea.ria.ru/20231020/popytka-desanta-vsu-v-khersonskoy-oblasti--unichtozheno-tri-lodki-1132213185.html
Попытка десанта ВСУ в Херсонской области – уничтожено три лодки
Попытка десанта ВСУ в Херсонской области – уничтожено три лодки - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Попытка десанта ВСУ в Херсонской области – уничтожено три лодки
За прошедшие сутки украинские боевики совершили еще одну попытку десанта на левый берег Днепра. Три лодки противника были уничтожены, сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T11:01
2023-10-20T11:01
2023-10-20T11:01
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
потери всу
херсонская область
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124365397_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_cf02facb6b59767d321907826f73dd10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки украинские боевики совершили еще одну попытку десанта на левый берег Днепра. Три лодки противника были уничтожены, сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, силами группировки уничтожено место скопления живой силы противника в районе Антоновского железнодорожного моста, в результате чего было уничтожено 16 украинских боевиков и ранено пятеро."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ. Потери противника в живой силе составили 13 человек.В районе населенного пункта Инженерное уничтожен минометный расчет с боекомплектом, пятеро боевиков убиты, двое ранены.На Каховском направлении огнем российских войск уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, при этом четверо военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения разной степени тяжести.Попытки высадить десант в островной зоне и на левом берегу Днепра ВСУ производят почти ежедневно. Российские войска успешно отражают натиск врага. Так, четыре лодки противника и около 30 боевиков были уничтожены 18 октября. Днем раньше позиции украинского десанта были обнаружены в устье Днепра на острове Алексеевский и уничтожены огневым ударом российских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии – ШойгуУ Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУАртиллеристы пресекли очередную попытку врага форсировать Днепр
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124365397_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dbfe6b53c5d27cb6f4fc134a21c36d03.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, потери всу , херсонская область, новости сво, новости
Попытка десанта ВСУ в Херсонской области – уничтожено три лодки
В Херсонской области уничтожен десант и подразделение ВСУ в районе Антоновского моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки украинские боевики совершили еще одну попытку десанта на левый берег Днепра. Три лодки противника были уничтожены, сообщили в экстренных службах региона.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены три лодки противника; потери ВСУ в живой силе - 12 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, силами группировки уничтожено место скопления живой силы противника в районе Антоновского железнодорожного моста, в результате чего было уничтожено 16 украинских боевиков и ранено пятеро.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ. Потери противника в живой силе составили 13 человек.
В районе населенного пункта Инженерное уничтожен минометный расчет с боекомплектом, пятеро боевиков убиты, двое ранены.
На Каховском направлении огнем российских войск уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, при этом четверо военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения разной степени тяжести.
Попытки высадить десант в островной зоне и на левом берегу Днепра ВСУ производят почти ежедневно. Российские войска успешно отражают натиск врага. Так, четыре лодки противника
и около 30 боевиков были уничтожены 18 октября. Днем раньше позиции украинского десанта были обнаружены в устье Днепра
на острове Алексеевский и уничтожены огневым ударом российских войск.
Читайте также на РИА Новости Крым: