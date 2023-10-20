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Попытка десанта ВСУ в Херсонской области – уничтожено три лодки - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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Попытка десанта ВСУ в Херсонской области – уничтожено три лодки
Попытка десанта ВСУ в Херсонской области – уничтожено три лодки - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Попытка десанта ВСУ в Херсонской области – уничтожено три лодки
За прошедшие сутки украинские боевики совершили еще одну попытку десанта на левый берег Днепра. Три лодки противника были уничтожены, сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T11:01
2023-10-20T11:01
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
потери всу
херсонская область
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки украинские боевики совершили еще одну попытку десанта на левый берег Днепра. Три лодки противника были уничтожены, сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, силами группировки уничтожено место скопления живой силы противника в районе Антоновского железнодорожного моста, в результате чего было уничтожено 16 украинских боевиков и ранено пятеро."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ. Потери противника в живой силе составили 13 человек.В районе населенного пункта Инженерное уничтожен минометный расчет с боекомплектом, пятеро боевиков убиты, двое ранены.На Каховском направлении огнем российских войск уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, при этом четверо военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения разной степени тяжести.Попытки высадить десант в островной зоне и на левом берегу Днепра ВСУ производят почти ежедневно. Российские войска успешно отражают натиск врага. Так, четыре лодки противника и около 30 боевиков были уничтожены 18 октября. Днем раньше позиции украинского десанта были обнаружены в устье Днепра на острове Алексеевский и уничтожены огневым ударом российских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии – ШойгуУ Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУАртиллеристы пресекли очередную попытку врага форсировать Днепр
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РИА Новости Крым
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группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, потери всу , херсонская область, новости сво, новости
Попытка десанта ВСУ в Херсонской области – уничтожено три лодки

В Херсонской области уничтожен десант и подразделение ВСУ в районе Антоновского моста

11:01 20.10.2023
 
© РИА Новости КрымРека - Днепр в районе города Олешки
Река - Днепр в районе города Олешки - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки украинские боевики совершили еще одну попытку десанта на левый берег Днепра. Три лодки противника были уничтожены, сообщили в экстренных службах региона.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены три лодки противника; потери ВСУ в живой силе - 12 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, силами группировки уничтожено место скопления живой силы противника в районе Антоновского железнодорожного моста, в результате чего было уничтожено 16 украинских боевиков и ранено пятеро.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ. Потери противника в живой силе составили 13 человек.
В районе населенного пункта Инженерное уничтожен минометный расчет с боекомплектом, пятеро боевиков убиты, двое ранены.
На Каховском направлении огнем российских войск уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, при этом четверо военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения разной степени тяжести.
Попытки высадить десант в островной зоне и на левом берегу Днепра ВСУ производят почти ежедневно. Российские войска успешно отражают натиск врага. Так, четыре лодки противника и около 30 боевиков были уничтожены 18 октября. Днем раньше позиции украинского десанта были обнаружены в устье Днепра на острове Алексеевский и уничтожены огневым ударом российских войск.
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Группировка войск "Днепр"Вооруженные силы РоссииПотери ВСУХерсонская областьНовости СВОНовости
 
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