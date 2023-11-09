https://crimea.ria.ru/20231109/provalnye-ataki-vsu-na-frontakh-svo-unichtozheny-esche-795-boevikov-za-sutki-1132689850.html

Провальные атаки ВСУ: на фронтах СВО уничтожены еще 795 боевиков за сутки

Провальные атаки ВСУ: на фронтах СВО уничтожены еще 795 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Провальные атаки ВСУ: на фронтах СВО уничтожены еще 795 боевиков за сутки

ВСУ потеряли за сутки еще 795 боевиков, вооружения и технику, в том числе иностранную, российские военные отбили восемь вражеских атак и уничтожили две... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T15:12

2023-11-09T15:12

2023-11-09T15:56

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки еще 795 боевиков, вооружения и технику, в том числе иностранную, российские военные отбили восемь вражеских атак и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минобороны РФ.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 25-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля. Поражены две американские артиллерийские системы М777, три самоходные артиллерийские установки "Акация" и две САУ "Гвоздика".На Краснолиманском направлении отражены еще три вражеские атаки. Суточные потери противника составили до 160-ти убитых и раненых, три танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две артиллерийские системы М777.На Донецком направлении общие потери ВСУ составили до 330-ти боевиков, два танка, три боевые бронированные машины, десять автомобилей. Поражены две артсистемы М777, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, две гаубицы – "МСТА-Б" и "МСТА-С", а также орудие Д-30.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп украинской теробороны. Потери противника составили до 130-ти боевиков, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля. Поражены американская артсистема М777, гаубица "МСТА-Б", боевая машина РСЗО "Град".На Запорожском направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ. Уничтожено до 75-ти неонацистов, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.На Херсонском направлении потери противника составили до 75-ти военных, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника в 118-ти районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны-камикадзе "Жириновский" будут громить врага в зоне СВОВСУ потеряли еще 580 боевиков в пяти провальных атаках"Днепр" бьет позиции врага: уничтожены еще десятки боевиков ВСУ

новые регионы россии

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу