https://crimea.ria.ru/20231109/provalnye-ataki-vsu-na-frontakh-svo-unichtozheny-esche-795-boevikov-za-sutki-1132689850.html
Провальные атаки ВСУ: на фронтах СВО уничтожены еще 795 боевиков за сутки
Провальные атаки ВСУ: на фронтах СВО уничтожены еще 795 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Провальные атаки ВСУ: на фронтах СВО уничтожены еще 795 боевиков за сутки
ВСУ потеряли за сутки еще 795 боевиков, вооружения и технику, в том числе иностранную, российские военные отбили восемь вражеских атак и уничтожили две... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T15:12
2023-11-09T15:12
2023-11-09T15:56
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки еще 795 боевиков, вооружения и технику, в том числе иностранную, российские военные отбили восемь вражеских атак и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минобороны РФ.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 25-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля. Поражены две американские артиллерийские системы М777, три самоходные артиллерийские установки "Акация" и две САУ "Гвоздика".На Краснолиманском направлении отражены еще три вражеские атаки. Суточные потери противника составили до 160-ти убитых и раненых, три танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две артиллерийские системы М777.На Донецком направлении общие потери ВСУ составили до 330-ти боевиков, два танка, три боевые бронированные машины, десять автомобилей. Поражены две артсистемы М777, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, две гаубицы – "МСТА-Б" и "МСТА-С", а также орудие Д-30.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп украинской теробороны. Потери противника составили до 130-ти боевиков, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля. Поражены американская артсистема М777, гаубица "МСТА-Б", боевая машина РСЗО "Град".На Запорожском направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ. Уничтожено до 75-ти неонацистов, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.На Херсонском направлении потери противника составили до 75-ти военных, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника в 118-ти районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны-камикадзе "Жириновский" будут громить врага в зоне СВОВСУ потеряли еще 580 боевиков в пяти провальных атаках"Днепр" бьет позиции врага: уничтожены еще десятки боевиков ВСУ
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Провальные атаки ВСУ: на фронтах СВО уничтожены еще 795 боевиков за сутки
Минобороны: противник потерял в боях 795 боевиков за сутки
15:12 09.11.2023 (обновлено: 15:56 09.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки еще 795 боевиков, вооружения и технику, в том числе иностранную, российские военные отбили восемь вражеских атак и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минобороны РФ.
Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления
На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 25-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля. Поражены две американские артиллерийские системы М777, три самоходные артиллерийские установки "Акация" и две САУ "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении отражены еще три вражеские атаки. Суточные потери противника составили до 160-ти убитых и раненых, три танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две артиллерийские системы М777.
На Донецком направлении общие потери ВСУ составили до 330-ти боевиков, два танка, три боевые бронированные машины, десять автомобилей. Поражены две артсистемы М777, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, две гаубицы – "МСТА-Б" и "МСТА-С", а также орудие Д-30.
Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления
На Южно-Донецком направлении пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп украинской теробороны. Потери противника составили до 130-ти боевиков, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля. Поражены американская артсистема М777, гаубица "МСТА-Б", боевая машина РСЗО "Град".
На Запорожском направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ. Уничтожено до 75-ти неонацистов, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.
На Херсонском направлении потери противника составили до 75-ти военных, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника в 118-ти районах.
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