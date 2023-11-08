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ВСУ потеряли еще 580 боевиков в пяти провальных атаках - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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ВСУ потеряли еще 580 боевиков в пяти провальных атаках
ВСУ потеряли еще 580 боевиков в пяти провальных атаках - РИА Новости Крым, 08.11.2023
ВСУ потеряли еще 580 боевиков в пяти провальных атаках
Российские военные за минувшие сутки отразили пять вражеских атак, уничтожили еще 580 украинских боевиков, а также военную технику и вооружения противника. Об... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T16:36
2023-11-08T16:36
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
новости сво
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отразили пять вражеских атак, уничтожили еще 580 украинских боевиков, а также военную технику и вооружения противника. Об этом сообщаем Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены две атаки украинских штурмовиков. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, поражены американская гаубица М114, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", пушка Д-44.На Краснолиманском направлении потери противника составили до 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.На Донецком направлении ВСУ потеряли до 235-ти боевиков убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", орудие Д-30.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении потери противника составили до 145-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей. Также поражены польская самоходная артустановка Krab, британская гаубица FH-70, гаубица Д-20, уничтожен склад боеприпасов противника.На Запорожском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ. Суточные потери противника составили до 80-ти военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также американская артиустановка М109 и пушка М146.На Херсонском направлении уничтожено до 30-ти военнослужащих и четыре автомобиля, поражены артиллерийская система М777, гаубица "Мста-Б", самоходная артустановка "Гвоздика".Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 134-х районах. Кроме того, в районе запорожской Вольноандреевки поражен объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, в районе одесского Арциза уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. В районе донецкой Серебрянки поражены пункты управления бригад ВСУ и нацгвардии Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и ХерсонщинойВосемь безуспешных атак: потери ВСУ за сутки превысили 750 человек"Днепр" бьет позиции врага: уничтожены еще десятки боевиков ВСУ
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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости сво, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
ВСУ потеряли еще 580 боевиков в пяти провальных атаках

Минобороны: российские военные уничтожили еще 580 украинских боевиков за сутки

16:36 08.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский военный возле машины с РСЗО "Град"
Украинский военный возле машины с РСЗО Град
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отразили пять вражеских атак, уничтожили еще 580 украинских боевиков, а также военную технику и вооружения противника. Об этом сообщаем Минобороны России.

Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления

На Купянском направлении отражены две атаки украинских штурмовиков. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, поражены американская гаубица М114, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", пушка Д-44.
На Краснолиманском направлении потери противника составили до 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 235-ти боевиков убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", орудие Д-30.

Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 145-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей. Также поражены польская самоходная артустановка Krab, британская гаубица FH-70, гаубица Д-20, уничтожен склад боеприпасов противника.
На Запорожском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ. Суточные потери противника составили до 80-ти военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также американская артиустановка М109 и пушка М146.
На Херсонском направлении уничтожено до 30-ти военнослужащих и четыре автомобиля, поражены артиллерийская система М777, гаубица "Мста-Б", самоходная артустановка "Гвоздика".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 134-х районах. Кроме того, в районе запорожской Вольноандреевки поражен объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, в районе одесского Арциза уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. В районе донецкой Серебрянки поражены пункты управления бригад ВСУ и нацгвардии Украины.
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Министерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотНовости СВОХерсонская областьЗапорожская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)
 
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