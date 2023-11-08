https://crimea.ria.ru/20231108/vsu-poteryali-esche-580-boevikov-v-pyati-provalnykh-atakakh-1132659986.html
ВСУ потеряли еще 580 боевиков в пяти провальных атаках
ВСУ потеряли еще 580 боевиков в пяти провальных атаках - РИА Новости Крым, 08.11.2023
ВСУ потеряли еще 580 боевиков в пяти провальных атаках
Российские военные за минувшие сутки отразили пять вражеских атак, уничтожили еще 580 украинских боевиков, а также военную технику и вооружения противника. Об... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T16:36
2023-11-08T16:36
2023-11-08T16:36
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
новости сво
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/06/1132600693_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_338edb62c07990425e49c5584ad44f74.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отразили пять вражеских атак, уничтожили еще 580 украинских боевиков, а также военную технику и вооружения противника. Об этом сообщаем Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены две атаки украинских штурмовиков. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, поражены американская гаубица М114, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", пушка Д-44.На Краснолиманском направлении потери противника составили до 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.На Донецком направлении ВСУ потеряли до 235-ти боевиков убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", орудие Д-30.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении потери противника составили до 145-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей. Также поражены польская самоходная артустановка Krab, британская гаубица FH-70, гаубица Д-20, уничтожен склад боеприпасов противника.На Запорожском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ. Суточные потери противника составили до 80-ти военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также американская артиустановка М109 и пушка М146.На Херсонском направлении уничтожено до 30-ти военнослужащих и четыре автомобиля, поражены артиллерийская система М777, гаубица "Мста-Б", самоходная артустановка "Гвоздика".Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 134-х районах. Кроме того, в районе запорожской Вольноандреевки поражен объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, в районе одесского Арциза уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. В районе донецкой Серебрянки поражены пункты управления бригад ВСУ и нацгвардии Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и ХерсонщинойВосемь безуспешных атак: потери ВСУ за сутки превысили 750 человек"Днепр" бьет позиции врага: уничтожены еще десятки боевиков ВСУ
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/06/1132600693_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_20ba79082844fffefb5681da13f59493.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости сво, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
ВСУ потеряли еще 580 боевиков в пяти провальных атаках
Минобороны: российские военные уничтожили еще 580 украинских боевиков за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отразили пять вражеских атак, уничтожили еще 580 украинских боевиков, а также военную технику и вооружения противника. Об этом сообщаем Минобороны России.
Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления
На Купянском направлении отражены две атаки украинских штурмовиков. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, поражены американская гаубица М114, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", пушка Д-44.
На Краснолиманском направлении потери противника составили до 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 235-ти боевиков убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", орудие Д-30.
Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления
На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 145-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей. Также поражены польская самоходная артустановка Krab, британская гаубица FH-70, гаубица Д-20, уничтожен склад боеприпасов противника.
На Запорожском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ. Суточные потери противника составили до 80-ти военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также американская артиустановка М109 и пушка М146.
На Херсонском направлении уничтожено до 30-ти военнослужащих и четыре автомобиля, поражены артиллерийская система М777, гаубица "Мста-Б", самоходная артустановка "Гвоздика".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 134-х районах. Кроме того, в районе запорожской Вольноандреевки поражен объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, в районе одесского Арциза уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. В районе донецкой Серебрянки поражены пункты управления бригад ВСУ и нацгвардии Украины.
Читайте также на РИА Новости Крым: