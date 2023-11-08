https://crimea.ria.ru/20231108/vsu-poteryali-esche-580-boevikov-v-pyati-provalnykh-atakakh-1132659986.html

ВСУ потеряли еще 580 боевиков в пяти провальных атаках

ВСУ потеряли еще 580 боевиков в пяти провальных атаках - РИА Новости Крым, 08.11.2023

ВСУ потеряли еще 580 боевиков в пяти провальных атаках

Российские военные за минувшие сутки отразили пять вражеских атак, уничтожили еще 580 украинских боевиков, а также военную технику и вооружения противника. Об... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T16:36

2023-11-08T16:36

2023-11-08T16:36

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

новости сво

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/06/1132600693_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_338edb62c07990425e49c5584ad44f74.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отразили пять вражеских атак, уничтожили еще 580 украинских боевиков, а также военную технику и вооружения противника. Об этом сообщаем Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены две атаки украинских штурмовиков. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, поражены американская гаубица М114, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", пушка Д-44.На Краснолиманском направлении потери противника составили до 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.На Донецком направлении ВСУ потеряли до 235-ти боевиков убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", орудие Д-30.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении потери противника составили до 145-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей. Также поражены польская самоходная артустановка Krab, британская гаубица FH-70, гаубица Д-20, уничтожен склад боеприпасов противника.На Запорожском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ. Суточные потери противника составили до 80-ти военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также американская артиустановка М109 и пушка М146.На Херсонском направлении уничтожено до 30-ти военнослужащих и четыре автомобиля, поражены артиллерийская система М777, гаубица "Мста-Б", самоходная артустановка "Гвоздика".Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 134-х районах. Кроме того, в районе запорожской Вольноандреевки поражен объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, в районе одесского Арциза уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. В районе донецкой Серебрянки поражены пункты управления бригад ВСУ и нацгвардии Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ лишились пяти самолетов над Донбассом и ХерсонщинойВосемь безуспешных атак: потери ВСУ за сутки превысили 750 человек"Днепр" бьет позиции врага: уничтожены еще десятки боевиков ВСУ

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости сво, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)