Рейтинг@Mail.ru
"Днепр" бьет позиции врага: уничтожены еще десятки боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231108/dnepr-bet-pozitsii-vraga-unichtozheny-esche-desyatki-boevikov-vsu-1132642857.html
"Днепр" бьет позиции врага: уничтожены еще десятки боевиков ВСУ
"Днепр" бьет позиции врага: уничтожены еще десятки боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 08.11.2023
"Днепр" бьет позиции врага: уничтожены еще десятки боевиков ВСУ
Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили вражескую гаубицу и минометный расчет, разбили вражеские позиции и ликвидировали еще 57 боевиков ВСУ... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T11:52
2023-11-08T11:52
группировка войск "днепр"
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132627378_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7247d748e033db978571c19e42617d54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили вражескую гаубицу и минометный расчет, разбили вражеские позиции и ликвидировали еще 57 боевиков ВСУ. Об этом сообщают экстренные службы регионаПо их данным, в островной зоне уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, при этом противник потерял пятерых убитыми и ранеными.На Херсонском направлении разгромлены позиции одного из подразделений ВСУ, в районе Понятовки погибли восемь, ранены два боевика, разбито скопление живой силы противника в районе Крынок – убиты 16 военнослужащих ВСУ. Еще 10 неонацитов уничтожены возле Алешкинского острова, семеро ранены и трое убиты в районе Садового.В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери ВСУ в живой силе составили четверо убитыми и двое ранеными.Сутками ранее бойцы "Днепра" уничтожили две позиции подразделений ВСУ, а также вражеский наблюдательный пост, две лодки, склад с боеприпасами и артиллерийскую установку противника. Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные цифры: названы потери ВСУ за неделю боевВосемь безуспешных атак: потери ВСУ за сутки превысили 750 человекПопытка ВСУ отрезать путь в Крым провалилась - Балицкий
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132627378_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_2e0b887f7292ddd8eaef6650843cfaf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
группировка войск "днепр", новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
"Днепр" бьет позиции врага: уничтожены еще десятки боевиков ВСУ

ВСУ потеряли на Херсонской линии еще 57 боевиков за сутки – экстренные службы

11:52 08.11.2023
 
© Министерство обороны РФАрмия России
Армия России
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили вражескую гаубицу и минометный расчет, разбили вражеские позиции и ликвидировали еще 57 боевиков ВСУ. Об этом сообщают экстренные службы региона
По их данным, в островной зоне уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, при этом противник потерял пятерых убитыми и ранеными.
На Херсонском направлении разгромлены позиции одного из подразделений ВСУ, в районе Понятовки погибли восемь, ранены два боевика, разбито скопление живой силы противника в районе Крынок – убиты 16 военнослужащих ВСУ. Еще 10 неонацитов уничтожены возле Алешкинского острова, семеро ранены и трое убиты в районе Садового.
В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери ВСУ в живой силе составили четверо убитыми и двое ранеными.
Сутками ранее бойцы "Днепра" уничтожили две позиции подразделений ВСУ, а также вражеский наблюдательный пост, две лодки, склад с боеприпасами и артиллерийскую установку противника.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Колоссальные цифры: названы потери ВСУ за неделю боев
Восемь безуспешных атак: потери ВСУ за сутки превысили 750 человек
Попытка ВСУ отрезать путь в Крым провалилась - Балицкий
 
Группировка войск "Днепр"Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:22РНКБ выдал 2,5 миллиарда рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям
12:02Свиной грипп в России: поможет ли вакцинация
11:56Аксенов предложил субсидировать билеты в Крым
11:52"Днепр" бьет позиции врага: уничтожены еще десятки боевиков ВСУ
11:36Артиллерийский террор ВСУ: на Херсонщине ранен мирный житель
11:19В Луганске взорвали в машине экс-начальника народной милиции ЛНР
11:03Киев пытается раскачать межнациональную тему в Крыму - Аксенов
10:53Дым в Севастопольской бухте - власти города назвали причину
10:42Отбой воздушной тревоги в Севастополе
10:37Воздушная атака на юг России - сбиты три ракеты
10:21В Севастополе объявлена воздушная тревога
10:19Путин заявил о расшатывании легитимной власти в странах СНГ
10:01В трех районах Крыма в среду не будет воды: список адресов
09:51Политика США повышает риск применения ядерного оружия - Патрушев
09:43Керченская паромная переправа: оперативная обстановка на утро среды
09:32В Крыму выявили завышение цен на "борщевой набор" и сахар
09:14Искусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову – шестьдесят три
08:52Мощное землетрясение произошло в Тихом океане
08:28Научная площадка в Детском парке в Симферополе: 70 процентов готовности
08:05Крымский мост: обстановка утром в среду
Лента новостейМолния