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"Днепр" бьет позиции врага: уничтожены еще десятки боевиков ВСУ
"Днепр" бьет позиции врага: уничтожены еще десятки боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 08.11.2023
"Днепр" бьет позиции врага: уничтожены еще десятки боевиков ВСУ
Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили вражескую гаубицу и минометный расчет, разбили вражеские позиции и ликвидировали еще 57 боевиков ВСУ... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T11:52
2023-11-08T11:52
2023-11-08T11:52
группировка войск "днепр"
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили вражескую гаубицу и минометный расчет, разбили вражеские позиции и ликвидировали еще 57 боевиков ВСУ. Об этом сообщают экстренные службы регионаПо их данным, в островной зоне уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, при этом противник потерял пятерых убитыми и ранеными.На Херсонском направлении разгромлены позиции одного из подразделений ВСУ, в районе Понятовки погибли восемь, ранены два боевика, разбито скопление живой силы противника в районе Крынок – убиты 16 военнослужащих ВСУ. Еще 10 неонацитов уничтожены возле Алешкинского острова, семеро ранены и трое убиты в районе Садового.В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери ВСУ в живой силе составили четверо убитыми и двое ранеными.Сутками ранее бойцы "Днепра" уничтожили две позиции подразделений ВСУ, а также вражеский наблюдательный пост, две лодки, склад с боеприпасами и артиллерийскую установку противника. Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные цифры: названы потери ВСУ за неделю боевВосемь безуспешных атак: потери ВСУ за сутки превысили 750 человекПопытка ВСУ отрезать путь в Крым провалилась - Балицкий
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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группировка войск "днепр", новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
"Днепр" бьет позиции врага: уничтожены еще десятки боевиков ВСУ
ВСУ потеряли на Херсонской линии еще 57 боевиков за сутки – экстренные службы
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили вражескую гаубицу и минометный расчет, разбили вражеские позиции и ликвидировали еще 57 боевиков ВСУ. Об этом сообщают экстренные службы региона
По их данным, в островной зоне уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, при этом противник потерял пятерых убитыми и ранеными.
На Херсонском направлении разгромлены позиции одного из подразделений ВСУ, в районе Понятовки погибли восемь, ранены два боевика, разбито скопление живой силы противника в районе Крынок – убиты 16 военнослужащих ВСУ. Еще 10 неонацитов уничтожены возле Алешкинского острова, семеро ранены и трое убиты в районе Садового.
В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери ВСУ в живой силе составили четверо убитыми и двое ранеными.
Сутками ранее бойцы "Днепра" уничтожили
две позиции подразделений ВСУ, а также вражеский наблюдательный пост, две лодки, склад с боеприпасами и артиллерийскую установку противника.
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