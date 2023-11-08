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"Днепр" бьет позиции врага: уничтожены еще десятки боевиков ВСУ

"Днепр" бьет позиции врага: уничтожены еще десятки боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 08.11.2023

"Днепр" бьет позиции врага: уничтожены еще десятки боевиков ВСУ

Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили вражескую гаубицу и минометный расчет, разбили вражеские позиции и ликвидировали еще 57 боевиков ВСУ... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T11:52

2023-11-08T11:52

2023-11-08T11:52

группировка войск "днепр"

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили вражескую гаубицу и минометный расчет, разбили вражеские позиции и ликвидировали еще 57 боевиков ВСУ. Об этом сообщают экстренные службы регионаПо их данным, в островной зоне уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, при этом противник потерял пятерых убитыми и ранеными.На Херсонском направлении разгромлены позиции одного из подразделений ВСУ, в районе Понятовки погибли восемь, ранены два боевика, разбито скопление живой силы противника в районе Крынок – убиты 16 военнослужащих ВСУ. Еще 10 неонацитов уничтожены возле Алешкинского острова, семеро ранены и трое убиты в районе Садового.В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери ВСУ в живой силе составили четверо убитыми и двое ранеными.Сутками ранее бойцы "Днепра" уничтожили две позиции подразделений ВСУ, а также вражеский наблюдательный пост, две лодки, склад с боеприпасами и артиллерийскую установку противника. Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные цифры: названы потери ВСУ за неделю боевВосемь безуспешных атак: потери ВСУ за сутки превысили 750 человекПопытка ВСУ отрезать путь в Крым провалилась - Балицкий

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу