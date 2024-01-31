https://crimea.ria.ru/20240131/esche-pochti-900-boevikov-vsu-unichtozheny-za-sutki-v-zone-svo-1134586431.html

Еще почти 900 боевиков ВСУ уничтожены за сутки в зоне СВО

Еще почти 900 боевиков ВСУ уничтожены за сутки в зоне СВО - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Еще почти 900 боевиков ВСУ уничтожены за сутки в зоне СВО

Еще почти 900 боевиков ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены в зоне спецоперации за минувшие сутки, также противник потерял 44 единицы... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T14:40

2024-01-31T14:40

2024-01-31T14:40

министерство обороны рф

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вооруженные силы россии

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Еще почти 900 боевиков ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены в зоне спецоперации за минувшие сутки, также противник потерял 44 единицы техники и вооружений, в том числе три танка. Об этом в среду сообщает Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены шесть вражеских атак. Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании и американскую гаубицу М77На Краснолиманском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены три атаки украинских штурмовиков, уничтожены до 280 боевиков, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.На Донецком направлении российские силы улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 310 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияЕще одна атака отражена на Южно-Донецком направлении. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.На Запорожском фронте уничтожена до 80 военнослужащих ВСУ, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.На Херсонской линии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения.Сутками ранее ВСУ потеряли почти 900 военнослужащих и 50 единиц вооружений и военной техники, в том числе шесть танков. Читайте также на РИА Новости Крым:Горят склады и ракетные комплексы - ВСУ теряют вооружения и горючее "Днепр" уничтожил на Херсонщине ангар с техникой ВСУ и десятки боевиков ВС РФ отбили шесть атак и наступают на Купянском направлении

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу