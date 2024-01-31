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Еще почти 900 боевиков ВСУ уничтожены за сутки в зоне СВО - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Еще почти 900 боевиков ВСУ уничтожены за сутки в зоне СВО
Еще почти 900 боевиков ВСУ уничтожены за сутки в зоне СВО - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Еще почти 900 боевиков ВСУ уничтожены за сутки в зоне СВО
Еще почти 900 боевиков ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены в зоне спецоперации за минувшие сутки, также противник потерял 44 единицы... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T14:40
2024-01-31T14:40
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
купянск
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Еще почти 900 боевиков ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены в зоне спецоперации за минувшие сутки, также противник потерял 44 единицы техники и вооружений, в том числе три танка. Об этом в среду сообщает Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены шесть вражеских атак. Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании и американскую гаубицу М77На Краснолиманском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены три атаки украинских штурмовиков, уничтожены до 280 боевиков, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.На Донецком направлении российские силы улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 310 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияЕще одна атака отражена на Южно-Донецком направлении. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.На Запорожском фронте уничтожена до 80 военнослужащих ВСУ, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.На Херсонской линии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения.Сутками ранее ВСУ потеряли почти 900 военнослужащих и 50 единиц вооружений и военной техники, в том числе шесть танков. Читайте также на РИА Новости Крым:Горят склады и ракетные комплексы - ВСУ теряют вооружения и горючее "Днепр" уничтожил на Херсонщине ангар с техникой ВСУ и десятки боевиков ВС РФ отбили шесть атак и наступают на Купянском направлении
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Еще почти 900 боевиков ВСУ уничтожены за сутки в зоне СВО

Минобороны: российские военные за сутки уничтожили еще 895 боевиков ВСУ

14:40 31.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Еще почти 900 боевиков ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены в зоне спецоперации за минувшие сутки, также противник потерял 44 единицы техники и вооружений, в том числе три танка. Об этом в среду сообщает Минобороны России.

Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления

На Купянском направлении отражены шесть вражеских атак. Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании и американскую гаубицу М77
На Краснолиманском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены три атаки украинских штурмовиков, уничтожены до 280 боевиков, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.
На Донецком направлении российские силы улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 310 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления

Еще одна атака отражена на Южно-Донецком направлении. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Запорожском фронте уничтожена до 80 военнослужащих ВСУ, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.
На Херсонской линии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Сутками ранее ВСУ потеряли почти 900 военнослужащих и 50 единиц вооружений и военной техники, в том числе шесть танков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Горят склады и ракетные комплексы - ВСУ теряют вооружения и горючее
"Днепр" уничтожил на Херсонщине ангар с техникой ВСУ и десятки боевиков
ВС РФ отбили шесть атак и наступают на Купянском направлении
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииКупянскВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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