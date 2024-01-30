https://crimea.ria.ru/20240130/bezuspeshnye-ataki-i-sgorevshaya-tekhnika-vsu-poteryali-pochti-900-boevikov-1134559230.html

Безуспешные атаки и сгоревшая техника: ВСУ потеряли почти 900 боевиков

Безуспешные атаки и сгоревшая техника: ВСУ потеряли почти 900 боевиков - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Безуспешные атаки и сгоревшая техника: ВСУ потеряли почти 900 боевиков

Российские подразделения за минувшие сутки отразили шесть атак противника в зоне СВО, потери украинских войск составили порядка почти 900 военнослужащих и 50... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T13:39

2024-01-30T13:39

2024-01-30T13:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Российские подразделения за минувшие сутки отразили шесть атак противника в зоне СВО, потери украинских войск составили порядка почти 900 военнослужащих и 50 единиц вооружений и военной техники, в том числе шесть танков. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки отразили три атаки штурмовых групп противника в районе Синьковки Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.На Краснолиманском направлении бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили три атаки противника в районах Ямполовки Донецкой Народной Республики и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили около 290 боевиков, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Красного, Андреевки, Новомихайловки, Курдюмовки и Георгиевки ДНР.Противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab и две гаубицы "Мста-Б".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Константиновки и Угледара ДНР.Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы российские бойцы поразили две гаубицы FH-70 и одно орудие Д-30.На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Работино Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-30.На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск потери ВСУ составили до 45 боевиков, два автомобиля и две гаубицы Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУВСУ несут большие потери - в зоне СВО уничтожено еще 680 боевиковОпорные пункты ВСУ разбиты на Купянском направлении – Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, россия, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, потери всу