Рейтинг@Mail.ru
Безуспешные атаки и сгоревшая техника: ВСУ потеряли почти 900 боевиков - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240130/bezuspeshnye-ataki-i-sgorevshaya-tekhnika-vsu-poteryali-pochti-900-boevikov-1134559230.html
Безуспешные атаки и сгоревшая техника: ВСУ потеряли почти 900 боевиков
Безуспешные атаки и сгоревшая техника: ВСУ потеряли почти 900 боевиков - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Безуспешные атаки и сгоревшая техника: ВСУ потеряли почти 900 боевиков
Российские подразделения за минувшие сутки отразили шесть атак противника в зоне СВО, потери украинских войск составили порядка почти 900 военнослужащих и 50... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T13:39
2024-01-30T13:46
министерство обороны рф
новости сво
россия
вооруженные силы россии
новые регионы россии
купянск
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134559636_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_daa614d30c9bfd6720b2e941a75be27f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Российские подразделения за минувшие сутки отразили шесть атак противника в зоне СВО, потери украинских войск составили порядка почти 900 военнослужащих и 50 единиц вооружений и военной техники, в том числе шесть танков. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки отразили три атаки штурмовых групп противника в районе Синьковки Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.На Краснолиманском направлении бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили три атаки противника в районах Ямполовки Донецкой Народной Республики и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили около 290 боевиков, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Красного, Андреевки, Новомихайловки, Курдюмовки и Георгиевки ДНР.Противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab и две гаубицы "Мста-Б".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Константиновки и Угледара ДНР.Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы российские бойцы поразили две гаубицы FH-70 и одно орудие Д-30.На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Работино Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-30.На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск потери ВСУ составили до 45 боевиков, два автомобиля и две гаубицы Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУВСУ несут большие потери - в зоне СВО уничтожено еще 680 боевиковОпорные пункты ВСУ разбиты на Купянском направлении – Минобороны
россия
новые регионы россии
купянск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134559636_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_349f256831102c28e58fc8b4ddb5b1fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, россия, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, потери всу
Безуспешные атаки и сгоревшая техника: ВСУ потеряли почти 900 боевиков

ВСУ за сутки потеряли почти 900 военнослужащих и 50 единиц техники – Минобороны

13:39 30.01.2024 (обновлено: 13:46 30.01.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Российские подразделения за минувшие сутки отразили шесть атак противника в зоне СВО, потери украинских войск составили порядка почти 900 военнослужащих и 50 единиц вооружений и военной техники, в том числе шесть танков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки отразили три атаки штурмовых групп противника в районе Синьковки Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Краснолиманском направлении бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили три атаки противника в районах Ямполовки Донецкой Народной Республики и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили около 290 боевиков, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Красного, Андреевки, Новомихайловки, Курдюмовки и Георгиевки ДНР.
Противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab и две гаубицы "Мста-Б".
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Константиновки и Угледара ДНР.
Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы российские бойцы поразили две гаубицы FH-70 и одно орудие Д-30.
На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Работино Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-30.
На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск потери ВСУ составили до 45 боевиков, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУ
ВСУ несут большие потери - в зоне СВО уничтожено еще 680 боевиков
Опорные пункты ВСУ разбиты на Купянском направлении – Минобороны
 
Министерство обороны РФНовости СВОРоссияВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииКупянскПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:11Шойгу заявил о двукратном увеличении плана по производству ракет для ПВО
14:52Людей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию
14:17Россия обжалует лишение сборной страны золота в фигурном катании
14:07Более 30 новогодних елей из офисов высадили сотрудники РНКБ в Крыму
13:54В Крыму закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ еще две школы
13:49Законопроект о выплатах гражданским женам погибших в СВО внесен в Госдуму
13:39Безуспешные атаки и сгоревшая техника: ВСУ потеряли почти 900 боевиков
13:30Выдает остервенение: Лавров назвал истинных авторов "формулы Зеленского"
13:17Армия России уничтожила станцию немецкого комплекса ПВО IRIS-T
13:07Поставляемое Украине оружие уже "всплыло" в Газе и Скандинавии – Лавров
12:53Туз в элитной колоде: Запад создает Залужному образ гонимого генерала
12:31Россию лишили золота Олимпиады после дисквалификации Валиевой
12:26Как ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму
12:15ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму
11:54В Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работы
11:41Заболеваемость COVID-19: ситуация в Крыму и стране
11:08Бойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления
10:47Уснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре
10:31В Симферополе во вторник большое отключение света – адреса
10:22Цены на недвижимость в 2024 году будут снижаться – Набиуллина
Лента новостейМолния