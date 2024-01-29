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Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУ
Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУ
Российские военные разбили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива противника, а также сбили 34 беспилотника ВСУ, сообщает в понедельник Минобороны... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T14:01
2024-01-29T14:01
новости сво
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потери всу
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российские военные разбили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива противника, а также сбили 34 беспилотника ВСУ, сообщает в понедельник Минобороны России.Уточняется также, что за сутки ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику противника в 109-ти районах.28 января склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ уничтожены российскими военными в Днепропетровской и Запорожской областях Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ несут большие потери - в зоне СВО уничтожено еще 680 боевиковУничтожены склады с ракетами и артиллерией ВСУАрмия России освободила очередное село в Харьковской области
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РИА Новости Крым
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУ

Минобороны: российские военные разбили склады вооружения и топлива ВСУ

14:01 29.01.2024
 
© AP Photo Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo Leo Correa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российские военные разбили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива противника, а также сбили 34 беспилотника ВСУ, сообщает в понедельник Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Уточняется также, что за сутки ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику противника в 109-ти районах.
28 января склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ уничтожены российскими военными в Днепропетровской и Запорожской областях Украины.
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