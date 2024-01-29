https://crimea.ria.ru/20240129/armiya-rossii-razbila-sklady-topliva-i-raketnogo-vooruzheniya-vsu-1134530281.html
Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУ
Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУ
Российские военные разбили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива противника, а также сбили 34 беспилотника ВСУ, сообщает в понедельник Минобороны... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T14:01
2024-01-29T14:01
2024-01-29T14:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российские военные разбили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива противника, а также сбили 34 беспилотника ВСУ, сообщает в понедельник Минобороны России.Уточняется также, что за сутки ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику противника в 109-ти районах.28 января склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ уничтожены российскими военными в Днепропетровской и Запорожской областях Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ несут большие потери - в зоне СВО уничтожено еще 680 боевиковУничтожены склады с ракетами и артиллерией ВСУАрмия России освободила очередное село в Харьковской области
https://crimea.ria.ru/20240129/armiya-rossii-osvobodila-ocherednoe-selo-v-kharkovskoy-oblasti-1134529730.html
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУ
Минобороны: российские военные разбили склады вооружения и топлива ВСУ