https://crimea.ria.ru/20240129/armiya-rossii-razbila-sklady-topliva-i-raketnogo-vooruzheniya-vsu-1134530281.html

Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУ

Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУ

Российские военные разбили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива противника, а также сбили 34 беспилотника ВСУ, сообщает в понедельник Минобороны... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T14:01

2024-01-29T14:01

2024-01-29T14:01

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российские военные разбили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива противника, а также сбили 34 беспилотника ВСУ, сообщает в понедельник Минобороны России.Уточняется также, что за сутки ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику противника в 109-ти районах.28 января склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ уничтожены российскими военными в Днепропетровской и Запорожской областях Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ несут большие потери - в зоне СВО уничтожено еще 680 боевиковУничтожены склады с ракетами и артиллерией ВСУАрмия России освободила очередное село в Харьковской области

https://crimea.ria.ru/20240129/armiya-rossii-osvobodila-ocherednoe-selo-v-kharkovskoy-oblasti-1134529730.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот, новости