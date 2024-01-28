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Российские ракеты уничтожили на Украине склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 28.01.2024
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Российские ракеты уничтожили на Украине склады боеприпасов ВСУ
Российские ракеты уничтожили на Украине склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Российские ракеты уничтожили на Украине склады боеприпасов ВСУ
Склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ уничтожены российскими военными в Днепропетровской и Запорожской областях Украины. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T15:15
2024-01-28T15:15
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ уничтожены российскими военными в Днепропетровской и Запорожской областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, ВС РФ нанесли поражение 118 артиллерийским подразделениям украинской армии на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 137 районах проведения спецоперации.Средствами ПВО сбито три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.Ранее сообщалось, что расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" ВС РФ нанесли удары по опорным пунктам бригады ВСУ на Купянском направлении. Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что пораженоЗа неделю в зоне СВО уничтожены почти 6 тысяч украинских боевиков Путин назвал численность российских военных в зоне СВО
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, украина, вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Российские ракеты уничтожили на Украине склады боеприпасов ВСУ

Российские ракетчики уничтожили на Украине склады боеприпасов и горючего для техники ВСУ

15:15 28.01.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ уничтожены российскими военными в Днепропетровской и Запорожской областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях", – говорится в воскресной сводке военного ведомства.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение 118 артиллерийским подразделениям украинской армии на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 137 районах проведения спецоперации.
Средствами ПВО сбито три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" ВС РФ нанесли удары по опорным пунктам бригады ВСУ на Купянском направлении.
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОУкраинаВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовости
 
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