https://crimea.ria.ru/20240128/rossiyskie-rakety-unichtozhili-na-ukraine-sklady-boepripasov-vsu-1134516521.html
Российские ракеты уничтожили на Украине склады боеприпасов ВСУ
Российские ракеты уничтожили на Украине склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Российские ракеты уничтожили на Украине склады боеприпасов ВСУ
Склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ уничтожены российскими военными в Днепропетровской и Запорожской областях Украины. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T15:15
2024-01-28T15:15
2024-01-28T15:15
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
украина
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1c/1134516642_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_645738cbb0ca1bd7ebea64c2d4b36c16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ уничтожены российскими военными в Днепропетровской и Запорожской областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, ВС РФ нанесли поражение 118 артиллерийским подразделениям украинской армии на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 137 районах проведения спецоперации.Средствами ПВО сбито три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.Ранее сообщалось, что расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" ВС РФ нанесли удары по опорным пунктам бригады ВСУ на Купянском направлении. Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что пораженоЗа неделю в зоне СВО уничтожены почти 6 тысяч украинских боевиков Путин назвал численность российских военных в зоне СВО
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1c/1134516642_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a82c30954e5418061fb77de36121a028.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, украина, вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Российские ракеты уничтожили на Украине склады боеприпасов ВСУ
Российские ракетчики уничтожили на Украине склады боеприпасов и горючего для техники ВСУ