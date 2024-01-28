https://crimea.ria.ru/20240128/rossiyskie-rakety-unichtozhili-na-ukraine-sklady-boepripasov-vsu-1134516521.html

Российские ракеты уничтожили на Украине склады боеприпасов ВСУ

Российские ракеты уничтожили на Украине склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Российские ракеты уничтожили на Украине склады боеприпасов ВСУ

Склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ уничтожены российскими военными в Днепропетровской и Запорожской областях Украины. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T15:15

2024-01-28T15:15

2024-01-28T15:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ уничтожены российскими военными в Днепропетровской и Запорожской областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, ВС РФ нанесли поражение 118 артиллерийским подразделениям украинской армии на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 137 районах проведения спецоперации.Средствами ПВО сбито три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.Ранее сообщалось, что расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" ВС РФ нанесли удары по опорным пунктам бригады ВСУ на Купянском направлении. Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что пораженоЗа неделю в зоне СВО уничтожены почти 6 тысяч украинских боевиков Путин назвал численность российских военных в зоне СВО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, украина, вооруженные силы россии, армия и флот, новости