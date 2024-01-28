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"Солнцепеки" группировки "Запад" ударили по опорным пунктам ВСУ - РИА Новости Крым, 28.01.2024
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"Солнцепеки" группировки "Запад" ударили по опорным пунктам ВСУ
"Солнцепеки" группировки "Запад" ударили по опорным пунктам ВСУ - РИА Новости Крым, 28.01.2024
"Солнцепеки" группировки "Запад" ударили по опорным пунктам ВСУ
Расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" группировки войск "Запад" нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ на Купянском... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T08:38
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министерство обороны рф
купянск
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" группировки войск "Запад" нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Там отметили, что подразделения войск РХБЗ группировки "Запад" в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" оказывают поддержку в ходе боевой работы наземной группировки войск на этом направлении. Стрельба, как указано, ведется с использованием современных программных систем топогеодезической привязки.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что пораженоПотери ВСУ за сутки превысили 900 человекБои в зоне спецоперации: главное за сутки
https://crimea.ria.ru/20240127/vsu-poteryali-esche-525-boevikov-v-ocherednykh-provalnykh-popytkakh-shturma-1134500009.html
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министерство обороны рф, купянск, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
"Солнцепеки" группировки "Запад" ударили по опорным пунктам ВСУ

"Солнцепеки" группировки "Запад" нанесли удары по "опорникам" ВСУ на Купянском направлении

08:38 28.01.2024 (обновлено: 08:51 28.01.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" группировки войск "Запад" нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Запад" на купянском направлении нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ. Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 километра", - рассказали в оборонном ведомстве.
Там отметили, что подразделения войск РХБЗ группировки "Запад" в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" оказывают поддержку в ходе боевой работы наземной группировки войск на этом направлении. Стрельба, как указано, ведется с использованием современных программных систем топогеодезической привязки.
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