https://crimea.ria.ru/20240124/boi-v-zone-spetsoperatsii-glavnoe-za-sutki-1134434766.html
Бои в зоне спецоперации: главное за сутки
Бои в зоне спецоперации: главное за сутки - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Бои в зоне спецоперации: главное за сутки
За прошедшие сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли почти 900 человек убитыми и ранеными, семь танков и несколько десятков единиц другой боевой техники, в том... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T18:03
2024-01-24T18:03
2024-01-24T18:03
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли почти 900 человек убитыми и ранеными, семь танков и несколько десятков единиц другой боевой техники, в том числе натовского производства. Об этом сообщает Минобороны России.На Купянском направлении отражено пять атак воздушно-десантной, двух механизированных и одной мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и поселка Терны в ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах сел Берестовое и Ивановка. Противник лишился 175 военнослужащих, двух танков и 10 единиц другой техники.На Краснолиманском направлении враг предпринял две попытки атаковать штурмовыми группами в районе Ямполовки (ДНР), обе были успешно отражены. Нанесено поражение украинским боевикам в районе Червоной Дибровы (ЛНР). В результате ВСУ потеряли около 260 военнослужащих, два танка и 17 единиц прочей техники.На Донецком направлении подразделениям группировки "Южная" удалось продвинуться вперед, потери врага составили до 220 военнослужащих, три танка и 24 единицы другой техники.На Южно-Донецком направлении бои шли в районе села Новомихайловка (ДНР), противник потерял 105 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица производства Великобритании, орудие Д-20, самоходка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО "Град".На Запорожском направлении бои продолжались в районе сел Работино, Степовое и Нестерянка Запорожской области. Ликвидировано около 50 военнослужащих и шесть единиц техники.На Херсонском направлении нанесено огневое поражение подразделениям пяти бригад ВСУ в районе сел Тягинка, Змиевка, Золотая Балка и Михайловка Херсонской области. В итоге уничтожено до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей и зенитная установка.Средствами ПВО за сутки уничтожено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две тактические ракеты "Точка-У" и 51 беспилотник. Поражены два склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили Крахмальное в Харьковской областиГромадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техникаНа Южно-Донецком направлении горят украинские Leopard, Krab и М777
харьковская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , харьковская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область
Бои в зоне спецоперации: главное за сутки
ВСУ в зоне спецоперации потеряли 900 боевиков и более 80 единиц техники за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли почти 900 человек убитыми и ранеными, семь танков и несколько десятков единиц другой боевой техники, в том числе натовского производства. Об этом сообщает Минобороны России.
На Купянском направлении отражено пять атак воздушно-десантной, двух механизированных и одной мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и поселка Терны в ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах сел Берестовое и Ивановка. Противник лишился 175 военнослужащих, двух танков и 10 единиц другой техники.
На Краснолиманском направлении враг предпринял две попытки атаковать штурмовыми группами в районе Ямполовки (ДНР), обе были успешно отражены. Нанесено поражение украинским боевикам в районе Червоной Дибровы (ЛНР). В результате ВСУ потеряли около 260 военнослужащих, два танка и 17 единиц прочей техники.
На Донецком направлении
подразделениям группировки "Южная" удалось продвинуться вперед
, потери врага составили до 220 военнослужащих, три танка и 24 единицы другой техники.
На Южно-Донецком направлении бои шли в районе села Новомихайловка (ДНР), противник потерял 105 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица производства Великобритании, орудие Д-20, самоходка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО "Град".
На Запорожском направлении бои продолжались в районе сел Работино, Степовое и Нестерянка Запорожской области. Ликвидировано около 50 военнослужащих и шесть единиц техники.
На Херсонском направлении нанесено огневое поражение подразделениям пяти бригад ВСУ в районе сел Тягинка, Змиевка, Золотая Балка и Михайловка Херсонской области. В итоге уничтожено до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей и зенитная установка.
Средствами ПВО за сутки уничтожено
восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две тактические ракеты "Точка-У" и 51 беспилотник. Поражены два склада боеприпасов
, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300
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