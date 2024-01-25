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Потери ВСУ за сутки превысили 925 человек

Потери ВСУ за сутки превысили 925 человек - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Потери ВСУ за сутки превысили 925 человек

Вооруженные силы России отразили девять атак украинских боевиков в зоне спецоперации, за сутки ВСУ потеряли более чем 925 военных. Об этом сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T15:17

2024-01-25T15:17

2024-01-25T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили девять атак украинских боевиков в зоне спецоперации, за сутки ВСУ потеряли более чем 925 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.Самые большие потери – 310 человек – ВСУ понесли на Донецком направлении, где предприняли три безуспешные атаки, уступив позиции российской армии. Еще около трех сотен военнослужащих украинская армия утратила на Краснолиманском направлении."Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 270-ти военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин и 20 автомобилей", – уточнили в военном ведомстве.Также четыре провальные атаки были предприняты противником на Купянском направлении, в районах Макеевки (ЛНР) и Синьковки (Харьковская область). Помешать ВС РФ выполнять задачи здесь безуспешно пытались штурмовые группы 30-й, 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ, потеряв около четырех десятков боевиков.Кроме того, ВСУ лишились по 130 военнослужащих на двух направлениях: Южно-Донецком и Запорожском."На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Новомихайловка (ДНР). На Запорожском направлении... скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Юрковка и Вербовое Запорожской области", – рассказали в Минобороны.Также на Херсонском направлении армия России нанесла поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты в районе села Новотягинка в Херсонской области, сократив ряды противника еще на 45 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:"Трехуровневая оборона" Украины не остановит ВС РФ – экспертВзрывы гремели в трех областях Украины в ночь на четвергВС РФ продвинулась еще дальше на Донецком направлении

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запорожская область

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