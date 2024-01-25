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Потери ВСУ за сутки превысили 925 человек - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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Потери ВСУ за сутки превысили 925 человек
Потери ВСУ за сутки превысили 925 человек - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Потери ВСУ за сутки превысили 925 человек
Вооруженные силы России отразили девять атак украинских боевиков в зоне спецоперации, за сутки ВСУ потеряли более чем 925 военных. Об этом сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T15:17
2024-01-25T15:17
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
харьковская область
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили девять атак украинских боевиков в зоне спецоперации, за сутки ВСУ потеряли более чем 925 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.Самые большие потери – 310 человек – ВСУ понесли на Донецком направлении, где предприняли три безуспешные атаки, уступив позиции российской армии. Еще около трех сотен военнослужащих украинская армия утратила на Краснолиманском направлении."Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 270-ти военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин и 20 автомобилей", – уточнили в военном ведомстве.Также четыре провальные атаки были предприняты противником на Купянском направлении, в районах Макеевки (ЛНР) и Синьковки (Харьковская область). Помешать ВС РФ выполнять задачи здесь безуспешно пытались штурмовые группы 30-й, 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ, потеряв около четырех десятков боевиков.Кроме того, ВСУ лишились по 130 военнослужащих на двух направлениях: Южно-Донецком и Запорожском."На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Новомихайловка (ДНР). На Запорожском направлении... скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Юрковка и Вербовое Запорожской области", – рассказали в Минобороны.Также на Херсонском направлении армия России нанесла поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты в районе села Новотягинка в Херсонской области, сократив ряды противника еще на 45 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:"Трехуровневая оборона" Украины не остановит ВС РФ – экспертВзрывы гремели в трех областях Украины в ночь на четвергВС РФ продвинулась еще дальше на Донецком направлении
харьковская область
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , харьковская область, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
Потери ВСУ за сутки превысили 925 человек

Потери ВСУ за сутки на всех направлениях в зоне спецоперации превысили 925 человек

15:17 25.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили девять атак украинских боевиков в зоне спецоперации, за сутки ВСУ потеряли более чем 925 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.
Самые большие потери – 310 человек – ВСУ понесли на Донецком направлении, где предприняли три безуспешные атаки, уступив позиции российской армии.
Еще около трех сотен военнослужащих украинская армия утратила на Краснолиманском направлении.
"Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 270-ти военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин и 20 автомобилей", – уточнили в военном ведомстве.
Также четыре провальные атаки были предприняты противником на Купянском направлении, в районах Макеевки (ЛНР) и Синьковки (Харьковская область). Помешать ВС РФ выполнять задачи здесь безуспешно пытались штурмовые группы 30-й, 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ, потеряв около четырех десятков боевиков.
Кроме того, ВСУ лишились по 130 военнослужащих на двух направлениях: Южно-Донецком и Запорожском.
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Новомихайловка (ДНР). На Запорожском направлении... скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Юрковка и Вербовое Запорожской области", – рассказали в Минобороны.
Также на Херсонском направлении армия России нанесла поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты в районе села Новотягинка в Херсонской области, сократив ряды противника еще на 45 человек.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУХарьковская областьХерсонская областьЗапорожская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)
 
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