https://crimea.ria.ru/20240125/vs-rf-prodvinulas-esche-dalshe-na-donetskom-napravlenii-1134455940.html

ВС РФ продвинулась еще дальше на Донецком направлении

ВС РФ продвинулась еще дальше на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 25.01.2024

ВС РФ продвинулась еще дальше на Донецком направлении

Вооруженные силы РФ отразили три атаки на Донецком направлении и продолжают наступление. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T14:43

2024-01-25T14:43

2024-01-25T14:53

министерство обороны рф

новости сво

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132615160_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_fce98e32cd84684611a3f56878c56679.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ отразили три атаки на Донецком направлении и продолжают наступление. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В течение суток в районе села Клещеевка в ДНР российские бойцы отразили три атаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ. Здесь же, а также в районе с. Красное ударами артиллерии было нанесено огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад вооруженных сил Украины.Общие потери врага на Донецком направлении за сутки превысили 300 человек.Также в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток ВС РФ поразили вооружение ВСУ, в том числе иностранного производства – американскую боевую машину реактивной системы залпового огня М270 MLRS и артиллерийскую систему М777 (США).Накануне в Минобороны РФ также сообщали о продвижении российских войск на Донецком направлении. Читайте также на РИА Новости Крым:"Трехуровневая оборона" Украины не остановит ВС РФ – эксперт Взрывы гремели в трех областях Украины в ночь на четверг

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости