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ВС РФ продвинулась еще дальше на Донецком направлении
ВС РФ продвинулась еще дальше на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 25.01.2024
ВС РФ продвинулась еще дальше на Донецком направлении
Вооруженные силы РФ отразили три атаки на Донецком направлении и продолжают наступление. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T14:43
2024-01-25T14:43
2024-01-25T14:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ отразили три атаки на Донецком направлении и продолжают наступление. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В течение суток в районе села Клещеевка в ДНР российские бойцы отразили три атаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ. Здесь же, а также в районе с. Красное ударами артиллерии было нанесено огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад вооруженных сил Украины.Общие потери врага на Донецком направлении за сутки превысили 300 человек.Также в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток ВС РФ поразили вооружение ВСУ, в том числе иностранного производства – американскую боевую машину реактивной системы залпового огня М270 MLRS и артиллерийскую систему М777 (США).Накануне в Минобороны РФ также сообщали о продвижении российских войск на Донецком направлении. Читайте также на РИА Новости Крым:"Трехуровневая оборона" Украины не остановит ВС РФ – эксперт Взрывы гремели в трех областях Украины в ночь на четверг
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министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости
ВС РФ продвинулась еще дальше на Донецком направлении
ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, отразив атаки
14:43 25.01.2024 (обновлено: 14:53 25.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ отразили три атаки на Донецком направлении и продолжают наступление. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю", – говорится в сообщении.
В течение суток в районе села Клещеевка в ДНР российские бойцы отразили три атаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ. Здесь же, а также в районе с. Красное ударами артиллерии было нанесено огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад вооруженных сил Украины.
Общие потери врага на Донецком направлении за сутки превысили 300 человек.
"Противник потерял до 310 военнослужащих, четыре танка, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей", – уточнили в ведомстве.
Также в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток ВС РФ поразили вооружение ВСУ, в том числе иностранного производства – американскую боевую машину реактивной системы залпового огня М270 MLRS и артиллерийскую систему М777 (США).
Накануне в Минобороны РФ также сообщали
о продвижении российских войск на Донецком направлении.
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