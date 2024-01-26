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За неделю в зоне СВО уничтожены почти 6 тысяч украинских боевиков - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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За неделю в зоне СВО уничтожены почти 6 тысяч украинских боевиков
За неделю в зоне СВО уничтожены почти 6 тысяч украинских боевиков - РИА Новости Крым, 26.01.2024
За неделю в зоне СВО уничтожены почти 6 тысяч украинских боевиков
Российские военные за неделю уничтожили 5,8 тыс украинских боевиков и еще 36 военных ВСУ взяты в плен, отражены 60 вражеских атак, разбита вражеская техника и... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T18:43
2024-01-26T18:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю уничтожили 5,8 тыс украинских боевиков и еще 36 военных ВСУ взяты в плен, отражены 60 вражеских атак, разбита вражеская техника и вооружения, в том числе западного производства, сказано в недельной сводке Минобороны РФ.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияна Купянском направлении освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области и улучшено положение по переднему краю на отдельных участках. За неделю отражены 43 атаки ВСУ. Противник потерял свыше 740 военнослужащих, семь танков, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии.На Краснолиманском направлении заняты выгодные рубежи и позиции. Отражено 17 атак противника. Вражеские потери составили свыше 1570-ти военнослужащих убитыми и ранеными, семь танков, 25 боевых бронированных машин, 52 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.На Донецком направлении улучшено положение по переднему краю и отражено 12 вражеских атак. ВСУ лишились более 1960-ти военнослужащих, потеряли 19 танков, из которых один Leopard, 22 боевые бронированные машины, 56 автомобилей, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе: MLRS, HIMARS и две "Град", а также 27 орудий полевой артиллерии.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком фронте потери противника составили до 745-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии.На Запорожском направлении разбиты более 450-тиукраиснких боевиков, три танка, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.Потери ВСУ на Херсонской линии – свыше 335-ти военнослужащих, 23 автомобиля, две боевые машины РСЗО "Град", восемь орудий полевой артиллерии."В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих, из которых 16 человек на Краснолиманском направлении", – добавили в российском оборонном ведомстве.Вооруженные силы России за неделю нанесли 13 групповых ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям, производящим безэкипажные катера и ракеты, а также по арсеналам и военным аэродромам ВСУ, сообщали в пятницу в Минобороны. Читайте также на РИА Новости Крым:Недельные потери ВСУ: тысячи боевиков уничтожены в провальных атакахНедельные потери ВСУ: почти 5 тысяч боевиков и 15 танковБоевики ВСУ массово сдаются в плен российским силам
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министерство обороны рф, инфографика, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, харьковская область
За неделю в зоне СВО уничтожены почти 6 тысяч украинских боевиков

Российская армия уничтожила в зоне СВО за неделю почти 6 тысяч боевиков ВСУ

18:43 26.01.2024 (обновлено: 18:53 26.01.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю уничтожили 5,8 тыс украинских боевиков и еще 36 военных ВСУ взяты в плен, отражены 60 вражеских атак, разбита вражеская техника и вооружения, в том числе западного производства, сказано в недельной сводке Минобороны РФ.

Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления

на Купянском направлении освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области и улучшено положение по переднему краю на отдельных участках. За неделю отражены 43 атаки ВСУ. Противник потерял свыше 740 военнослужащих, семь танков, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии.
На Краснолиманском направлении заняты выгодные рубежи и позиции. Отражено 17 атак противника. Вражеские потери составили свыше 1570-ти военнослужащих убитыми и ранеными, семь танков, 25 боевых бронированных машин, 52 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.
На Донецком направлении улучшено положение по переднему краю и отражено 12 вражеских атак. ВСУ лишились более 1960-ти военнослужащих, потеряли 19 танков, из которых один Leopard, 22 боевые бронированные машины, 56 автомобилей, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе: MLRS, HIMARS и две "Град", а также 27 орудий полевой артиллерии.

Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления

На Южно-Донецком фронте потери противника составили до 745-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии.
На Запорожском направлении разбиты более 450-тиукраиснких боевиков, три танка, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.
Потери ВСУ на Херсонской линии – свыше 335-ти военнослужащих, 23 автомобиля, две боевые машины РСЗО "Град", восемь орудий полевой артиллерии.
"В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих, из которых 16 человек на Краснолиманском направлении", – добавили в российском оборонном ведомстве.
Вооруженные силы России за неделю нанесли 13 групповых ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям, производящим безэкипажные катера и ракеты, а также по арсеналам и военным аэродромам ВСУ, сообщали в пятницу в Минобороны.
Сводка Минобороны
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