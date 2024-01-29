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ВСУ несут большие потери - в зоне СВО уничтожено еще 680 боевиков - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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ВСУ несут большие потери - в зоне СВО уничтожено еще 680 боевиков
ВСУ несут большие потери - в зоне СВО уничтожено еще 680 боевиков - РИА Новости Крым, 29.01.2024
ВСУ несут большие потери - в зоне СВО уничтожено еще 680 боевиков
Российские военные за сутки уничтожили еще 680 украинских боевиков и вражескую технику и вооружение, а также сбили 34 беспилотника ВСУ, сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T13:51
2024-01-29T15:02
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 680 украинских боевиков и вражескую технику и вооружение, а также сбили 34 беспилотника ВСУ, сообщает в понедельник Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б".На Краснолиманском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 280-ти военнослужащих, танк и три автомобиля.На Донецком направлении отразили шесть атак украинских штурмовиков, уничтожили до 210-ти военнослужащих ВСУ, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении отражена атака 127-й бригады теробороны. Потери противника составили до 90 военнослужащих и два автомобиля.На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30-ти военнослужащих, три пикапа и гаубицу Д-30.На Херсонском направлении вражеские потери составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила один реактивный снаряд HIMARS и 34 украинских беспилотника в небе над Луганской Народной Республикой, Запорожской и Херсонской областями.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11345 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14817 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7892 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18007 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила очередное село в Харьковской областиИтоги провальных атак - ВСУ потеряли за сутки более 800 человекРоссийские "Солнцепеки" ударили по опорным пунктам ВСУ
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, вооруженные силы россии, новости, украина
ВСУ несут большие потери - в зоне СВО уничтожено еще 680 боевиков

Минобороны: российские военные за сутки уничтожили еще 680 украинских боевиков

13:51 29.01.2024 (обновлено: 15:02 29.01.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 680 украинских боевиков и вражескую технику и вооружение, а также сбили 34 беспилотника ВСУ, сообщает в понедельник Минобороны России.

Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления

На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б".
На Краснолиманском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 280-ти военнослужащих, танк и три автомобиля.
На Донецком направлении отразили шесть атак украинских штурмовиков, уничтожили до 210-ти военнослужащих ВСУ, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
Сводка Минобороны РФ за 29.01.24Сводка Минобороны РФ за 29.01.24

Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении отражена атака 127-й бригады теробороны. Потери противника составили до 90 военнослужащих и два автомобиля.
На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30-ти военнослужащих, три пикапа и гаубицу Д-30.
На Херсонском направлении вражеские потери составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.
Кроме того, российская ПВО за сутки сбила один реактивный снаряд HIMARS и 34 украинских беспилотника в небе над Луганской Народной Республикой, Запорожской и Херсонской областями.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11345 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14817 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7892 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18007 единиц специальной военной автомобильной техники.
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