https://crimea.ria.ru/20240128/itogi-provalnykh-atak---vsu-poteryali-za-sutki-bolee-800-chelovek-1134517898.html

Итоги провальных атак - ВСУ потеряли за сутки более 800 человек

Итоги провальных атак - ВСУ потеряли за сутки более 800 человек - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Итоги провальных атак - ВСУ потеряли за сутки более 800 человек

ВСУ в течение суток безуспешно пытались атаковать позиции российских войск, потеряв более 800 военнослужащих, в том числе в результате ударов ВС РФ по местам... РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T16:14

2024-01-28T16:14

2024-01-28T16:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. ВСУ в течение суток безуспешно пытались атаковать позиции российских войск, потеряв более 800 военнослужащих, в том числе в результате ударов ВС РФ по местам расположения подразделений в зоне спецоперации. Такие данные приводит Минобороны России в воскресенье.За сутки противник предпринял 13 атак на четырех направлениях. Только на Купянской линии ВСУ потеряли около 150 боевиков. Еще шесть безуспешных атак украинские подразделения предприняли на Донецком и Краснолиманском направлениях, потеряв в общей сложности около 450 человек. "На Донецком направлении отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Кирово и Георгиевка. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22, 28, 42-й механизированных и 17-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка", – уточнили в Минобороны России.Еще три провальные атаки на Краснолиманском направлении были предприняты штурмовиками 13-й бригады нацгвардии Украины и 44-го отдельного батальона ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва в ЛНР и Ямполовка в ДНР, добавили в ведомстве.Также около 80 военнослужащих украинская армия потеряла на Южно-Донецком направлении, где подразделения группировки российских войск "Восток" при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе села Приютного в Запорожской области и нанесли поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР.Также в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ за сутки улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:"Солнцепеки" группировки "Запад" ударили по опорным пунктам ВСУ Боевые возможности российских войск в зоне СВО растут – ШойгуБоевые возможности российских войск в зоне СВО растут – Шойгу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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