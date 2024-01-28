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Итоги провальных атак - ВСУ потеряли за сутки более 800 человек
Итоги провальных атак - ВСУ потеряли за сутки более 800 человек - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Итоги провальных атак - ВСУ потеряли за сутки более 800 человек
ВСУ в течение суток безуспешно пытались атаковать позиции российских войск, потеряв более 800 военнослужащих, в том числе в результате ударов ВС РФ по местам... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T16:14
2024-01-28T16:14
2024-01-28T16:21
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. ВСУ в течение суток безуспешно пытались атаковать позиции российских войск, потеряв более 800 военнослужащих, в том числе в результате ударов ВС РФ по местам расположения подразделений в зоне спецоперации. Такие данные приводит Минобороны России в воскресенье.За сутки противник предпринял 13 атак на четырех направлениях. Только на Купянской линии ВСУ потеряли около 150 боевиков. Еще шесть безуспешных атак украинские подразделения предприняли на Донецком и Краснолиманском направлениях, потеряв в общей сложности около 450 человек. "На Донецком направлении отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Кирово и Георгиевка. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22, 28, 42-й механизированных и 17-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка", – уточнили в Минобороны России.Еще три провальные атаки на Краснолиманском направлении были предприняты штурмовиками 13-й бригады нацгвардии Украины и 44-го отдельного батальона ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва в ЛНР и Ямполовка в ДНР, добавили в ведомстве.Также около 80 военнослужащих украинская армия потеряла на Южно-Донецком направлении, где подразделения группировки российских войск "Восток" при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе села Приютного в Запорожской области и нанесли поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР.Также в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ за сутки улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:"Солнцепеки" группировки "Запад" ударили по опорным пунктам ВСУ Боевые возможности российских войск в зоне СВО растут – ШойгуБоевые возможности российских войск в зоне СВО растут – Шойгу
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, новости сво, новости, вооруженные силы россии, армия и флот
Итоги провальных атак - ВСУ потеряли за сутки более 800 человек
ВСУ провалили 13 атак и потеряли более 800 военнослужащих за сутки – Минобороны
16:14 28.01.2024 (обновлено: 16:21 28.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. ВСУ в течение суток безуспешно пытались атаковать позиции российских войск, потеряв более 800 военнослужащих, в том числе в результате ударов ВС РФ по местам расположения подразделений в зоне спецоперации. Такие данные приводит Минобороны России в воскресенье.
"На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Каменское. На Херсонском направлении поражены 35-я бригада морской пехоты и 121-я бригада теробороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Львово", – сообщается в сводке.
За сутки противник предпринял 13 атак на четырех направлениях. Только на Купянской линии ВСУ потеряли около 150 боевиков. Еще шесть безуспешных атак украинские подразделения предприняли на Донецком и Краснолиманском направлениях, потеряв в общей сложности около 450 человек.
"На Донецком направлении отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Кирово и Георгиевка. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22, 28, 42-й механизированных и 17-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка", – уточнили в Минобороны России.
Еще три провальные атаки на Краснолиманском направлении были предприняты штурмовиками 13-й бригады нацгвардии Украины и 44-го отдельного батальона ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва в ЛНР и Ямполовка в ДНР, добавили в ведомстве.
Также около 80 военнослужащих украинская армия потеряла на Южно-Донецком направлении, где подразделения группировки российских войск "Восток" при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе села Приютного в Запорожской области и нанесли поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР.
Также в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ за сутки улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.
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