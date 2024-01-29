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Армия России освободила очередное село в Харьковской области

Армия России освободила очередное село в Харьковской области - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Армия России освободила очередное село в Харьковской области

Подразделения Вооруженных сил РФ на Купянском направлении освободили населенный пункт Табаевка Харьковской области, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T13:21

2024-01-29T13:21

2024-01-29T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ на Купянском направлении освободили населенный пункт Табаевка Харьковской области, сообщает Минобороны России.Село Табаевка расположено в Купянском районе Харьковской области у истоков реки Песчаная в 150 километрах от Харькова.Минобороны РФ 21 января сообщило об освобождении населенного пункта Крахмальное на Купянском направлении. 18 января сообщалось, что подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, к северо-востоку от Авдеевки.25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под АртемовскомРоссийские войска освободили очередной населенный пункт в ДонбассеБаза горючего и наемники ВСУ уничтожены армией России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, армия и флот, вооруженные силы россии, харьковская область