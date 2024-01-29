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Опорные пункты ВСУ разбиты на Купянском направлении - Минобороны - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Опорные пункты ВСУ разбиты на Купянском направлении - Минобороны
Опорные пункты ВСУ разбиты на Купянском направлении - Минобороны - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Опорные пункты ВСУ разбиты на Купянском направлении - Минобороны
Российские артиллеристы разбили опорные пункты ВСУ, уничтожив три десятка украинских боевиков на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T07:48
2024-01-29T07:49
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российские артиллеристы разбили опорные пункты ВСУ, уничтожив три десятка украинских боевиков на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.Корректировку огня осуществляли разведчики "Западной" группировки войск. В результате уничтожены около 30 неонацистов, уточнили в оборонном ведомстве РФ.Днем ранее по опорным пунктам противника на Купянском направлении ударили "Солнцепеки".18 января российские десантники группировки "Южная" овладели опорным пунктом ВСУ северо-западнее Артемовска.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под АртемовскомРоссийские войска освободили очередной населенный пункт в ДонбассеБаза горючего и наемники ВСУ уничтожены армией России
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, новости, купянск
Опорные пункты ВСУ разбиты на Купянском направлении - Минобороны

На Купянском направлении уничтожены опорные пункты и живая сила ВСУ

07:48 29.01.2024 (обновлено: 07:49 29.01.2024)
 
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Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российские артиллеристы разбили опорные пункты ВСУ, уничтожив три десятка украинских боевиков на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили опорники и живую силу противника на Купянском направлении. Артиллеристы нанесли удар 122-мм осколочно-фугасными снарядами по замаскированным взводным опорным пунктам ВСУ", - сказано в сообщении.
Корректировку огня осуществляли разведчики "Западной" группировки войск. В результате уничтожены около 30 неонацистов, уточнили в оборонном ведомстве РФ.
Днем ранее по опорным пунктам противника на Купянском направлении ударили "Солнцепеки".
18 января российские десантники группировки "Южная" овладели опорным пунктом ВСУ северо-западнее Артемовска.
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовостиКупянск
 
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