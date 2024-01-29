https://crimea.ria.ru/20240129/opornye-punkty-vsu-razbity-na-kupyanskom-napravlenii---minoborony-1134523696.html

Опорные пункты ВСУ разбиты на Купянском направлении - Минобороны

Опорные пункты ВСУ разбиты на Купянском направлении - Минобороны - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Опорные пункты ВСУ разбиты на Купянском направлении - Минобороны

Российские артиллеристы разбили опорные пункты ВСУ, уничтожив три десятка украинских боевиков на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T07:48

2024-01-29T07:48

2024-01-29T07:49

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

армия и флот

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новости

купянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российские артиллеристы разбили опорные пункты ВСУ, уничтожив три десятка украинских боевиков на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.Корректировку огня осуществляли разведчики "Западной" группировки войск. В результате уничтожены около 30 неонацистов, уточнили в оборонном ведомстве РФ.Днем ранее по опорным пунктам противника на Купянском направлении ударили "Солнцепеки".18 января российские десантники группировки "Южная" овладели опорным пунктом ВСУ северо-западнее Артемовска.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под АртемовскомРоссийские войска освободили очередной населенный пункт в ДонбассеБаза горючего и наемники ВСУ уничтожены армией России

купянск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, новости, купянск