https://crimea.ria.ru/20240128/vs-rf-otbili-shest-atak-i-nastupayut-na-kupyanskom-napravlenii--1134516157.html

ВС РФ отбили шесть атак и наступают на Купянском направлении

ВС РФ отбили шесть атак и наступают на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 28.01.2024

ВС РФ отбили шесть атак и наступают на Купянском направлении

Вооруженные силы России на Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ и за сутки улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T15:03

2024-01-28T15:03

2024-01-28T15:03

министерство обороны рф

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134453839_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4a6b6ebafb3a51fe710b4cbab6a131bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ и за сутки улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За сутки российские войска отразили здесь шесть атак. Противник пытался атаковать силами штурмовых групп 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 32-й и 60-й механизированных бригад в районе Синьковки в Харьковской области, у поселка Новоселовское в ЛНР и у села Терны в ДНР.В итоге за сутки ВСУ потеряли около 150 военнослужащих, а также три автомобиля и самоходную артустановку "Гвоздика", не добившись никаких успехов от предпринятых операций.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Днепропетровской и Запорожской областях Украины ударами ракетных войск, ударных беспилотников и артиллерии поражены склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Солнцепеки" группировки "Запад" ударили по опорным пунктам ВСУ Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм – ПутинДиверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20240128/solntsepeki-gruppirovki-zapad-udarili-po-opornym-punktam-vsu-1134511020.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво, новости