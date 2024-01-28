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ВС РФ отбили шесть атак и наступают на Купянском направлении
ВС РФ отбили шесть атак и наступают на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 28.01.2024
ВС РФ отбили шесть атак и наступают на Купянском направлении
Вооруженные силы России на Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ и за сутки улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T15:03
2024-01-28T15:03
2024-01-28T15:03
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ и за сутки улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За сутки российские войска отразили здесь шесть атак. Противник пытался атаковать силами штурмовых групп 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 32-й и 60-й механизированных бригад в районе Синьковки в Харьковской области, у поселка Новоселовское в ЛНР и у села Терны в ДНР.В итоге за сутки ВСУ потеряли около 150 военнослужащих, а также три автомобиля и самоходную артустановку "Гвоздика", не добившись никаких успехов от предпринятых операций.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Днепропетровской и Запорожской областях Украины ударами ракетных войск, ударных беспилотников и артиллерии поражены склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Солнцепеки" группировки "Запад" ударили по опорным пунктам ВСУ Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм – ПутинДиверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20240128/solntsepeki-gruppirovki-zapad-udarili-po-opornym-punktam-vsu-1134511020.html
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министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво, новости
ВС РФ отбили шесть атак и наступают на Купянском направлении
ВС РФ отразили шесть атак украинской армии и наступают на Купянском направлении – МО
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ и за сутки улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю", – сообщили в военном ведомстве РФ.
За сутки российские войска отразили здесь шесть атак. Противник пытался атаковать силами штурмовых групп 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 32-й и 60-й механизированных бригад в районе Синьковки в Харьковской области, у поселка Новоселовское в ЛНР и у села Терны в ДНР.
В итоге за сутки ВСУ потеряли около 150 военнослужащих, а также три автомобиля и самоходную артустановку "Гвоздика", не добившись никаких успехов от предпринятых операций.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Днепропетровской и Запорожской областях Украины ударами ракетных войск, ударных беспилотников и артиллерии поражены склады боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ.
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