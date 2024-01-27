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Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм – Путин - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм – Путин
Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм – Путин - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм – Путин
Реваншисты и неонацисты на Западе, в Прибалктие и на Украине взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев, однако Россия сделает все, чтобы пресечь и... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T18:07
2024-01-27T18:08
день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
россия
белоруссия
память
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Реваншисты и неонацисты на Западе, в Прибалктие и на Украине взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев, однако Россия сделает все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.В качестве примера он привел государства Прибалтики, где десятки тысяч люде лишают элементарных прав и подвергают травле по национальному признаку, а также Украину, где возвеличивает пособников Гитлера и использует террор против всех неугодных.В пятницу президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском районе Ленинградской области. Мероприятие приурочено к годовщине окончательного снятия блокады Ленинграда – 27 января 80 лет назад. Комплекс возведен в деревне Зайцево, на территории которого в годы Великой Отечественной войны располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также детские донорские концентрационные лагеря. Авторы мемориала – скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин почтил память погибших в блокаде жителей ЛенинградаФашистская идеология становится нормой для стран НАТО - ВолодинБлокада Ленинграда: почти 900 дней войны и голода
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день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, память, великая отечественная война
Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм – Путин

Путин: в ряде стран Европы русофобия продвигается, как государственная политика

18:07 27.01.2024 (обновлено: 18:08 27.01.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЦеремония открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны
Церемония открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Реваншисты и неонацисты на Западе, в Прибалктие и на Украине взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев, однако Россия сделает все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

"Мы видим как в наши дни фактически пересматривается итоги Нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка. В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей. Реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев", – констатировал президент.

В качестве примера он привел государства Прибалтики, где десятки тысяч люде лишают элементарных прав и подвергают травле по национальному признаку, а также Украину, где возвеличивает пособников Гитлера и использует террор против всех неугодных.

"Продолжаются варварские обстрелы мерных поселков, убийство стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается, как государственная политика. Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм", – заявил президент.

В пятницу президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском районе Ленинградской области. Мероприятие приурочено к годовщине окончательного снятия блокады Ленинграда 27 января 80 лет назад. Комплекс возведен в деревне Зайцево, на территории которого в годы Великой Отечественной войны располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также детские донорские концентрационные лагеря. Авторы мемориала – скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.
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