https://crimea.ria.ru/20240127/putin-pochtil-pamyat-pogibshikh-v-blokade-zhiteley-leningrada-1134498800.html

Путин почтил память погибших в блокаде жителей Ленинграда

Путин почтил память погибших в блокаде жителей Ленинграда - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Путин почтил память погибших в блокаде жителей Ленинграда

Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда почтил память павших соотечественников. Он возложил цветы к монументу "Рубежный... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T13:41

2024-01-27T13:41

2024-01-27T13:43

владимир путин (политик)

россия

день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады

история

память

великая отечественная война

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда почтил память павших соотечественников. Он возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке и посетил Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге.Глава государства преклонил колено перед монументами памяти ленинградцев и возложил букеты роз, перевязанные траурной лентой.У "Рубежного камня" церемония прошла под исполнение почетным караулом мелодии песни Льва Гурова "Тишина".На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге президент возложил цветы к подножию монумента "Мать-Родина" и к братской могиле, в которой похоронен его брат, умерший ребенком во время блокады в 1942 году. Военный оркестр во время церемонии исполнил "Адажио" композитора Валерия Халилова и песню "Ладога".Невский пятачок — плацдарм на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград и сыграл одну из ключевых ролей в успехе операции "Искра" в январе 1943 года.Пискаревское кладбище блокадной зимой 1941-42 годов стало основным местом массового захоронения. Здесь в братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда и 70 тысяч воинов-защитников города.27 января 80 лет назад была полностью снята блокада осажденного Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. В этот день в нашей стране отмечается День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда в субботу прошла на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге и в Севастополе на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади Нахимова.Читайте также на РИА Новости Крым:"Меня пришли хоронить": история маленькой Веры из ЛенинградаОтчаяние и надежда: крымчанка рассказала о детстве в блокадном ЛенинградеБлокада Ленинграда: почти 900 дней войны и голода

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, история, память, великая отечественная война, новости