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Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда
Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда
На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге проходит торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда. РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T10:50
2024-01-27T11:06
владимир путин (политик)
россия
день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады
прямая трансляция
видео
история
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На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге проходит торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда.
россия
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владимир путин (политик), россия, день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, прямая трансляция, видео, история, видео
Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда

Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады церемонии - трансляция

10:50 27.01.2024 (обновлено: 11:06 27.01.2024)
 
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На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге проходит торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда.
 
Владимир Путин (политик)РоссияДень полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыПрямая трансляцияВидеоИстория
 
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Заголовок открываемого материала
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