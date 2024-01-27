https://crimea.ria.ru/20240127/torzhestvennaya-tseremoniya-posvyaschennaya-80-letiyu-snyatiya-blokady-leningrada-1134495762.html
Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда
Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда
На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге проходит торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда. РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T10:50
2024-01-27T10:50
2024-01-27T11:06
владимир путин (политик)
россия
день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады
прямая трансляция
видео
история
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На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге проходит торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда.
россия
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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4.7
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владимир путин (политик), россия, день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, прямая трансляция, видео, история, видео
Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда
Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады церемонии - трансляция
10:50 27.01.2024 (обновлено: 11:06 27.01.2024)
На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге проходит торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда.