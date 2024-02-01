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Армия России разбила склады горючего ВСУ и станцию норвежской системы ПВО - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Армия России разбила склады горючего ВСУ и станцию норвежской системы ПВО
Армия России разбила склады горючего ВСУ и станцию норвежской системы ПВО - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Армия России разбила склады горючего ВСУ и станцию норвежской системы ПВО
Вооруженные силы России ударами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетами и артиллерией уничтожили два склада с горючим для ВСУ и станции ПВО... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T14:30
2024-02-01T14:41
министерство обороны рф
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетами и артиллерией уничтожили два склада с горючим для ВСУ и станции ПВО врага, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 20 авиационных управляемых ракет и 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 580 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14 877 танков и других боевых бронированных машин, 1214 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7931 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18 124 единицы специальной военной автомобильной техники.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, группа ветеранов специальной военной операции впереди кадровых войск прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватив 19 домов и успешно удерживая их.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый "контрнаступ" ВСУ: какие шансы у КиеваДемилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинАрмия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – Путин
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министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , himars, поставки западного оружия украине, ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Армия России разбила склады горючего ВСУ и станцию норвежской системы ПВО

ВС России уничтожили два склада горючего боевиков и станцию норвежской системы ПВО

14:30 01.02.2024 (обновлено: 14:41 01.02.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции
Работа танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетами и артиллерией уничтожили два склада с горючим для ВСУ и станции ПВО врага, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны.
"Уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6М, два склада горючего ВСУ, а также живая сила и военная техника в 137 районах", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 20 авиационных управляемых ракет и 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 580 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14 877 танков и других боевых бронированных машин, 1214 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7931 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18 124 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, группа ветеранов специальной военной операции впереди кадровых войск прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватив 19 домов и успешно удерживая их.
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