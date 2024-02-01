https://crimea.ria.ru/20240201/armiya-rossii-razbila-sklady-goryuchego-vsu-i-stantsiyu-norvezhskoy-sistemy-pvo-1134618196.html

Армия России разбила склады горючего ВСУ и станцию норвежской системы ПВО

Армия России разбила склады горючего ВСУ и станцию норвежской системы ПВО - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Армия России разбила склады горючего ВСУ и станцию норвежской системы ПВО

Вооруженные силы России ударами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетами и артиллерией уничтожили два склада с горючим для ВСУ и станции ПВО... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T14:30

2024-02-01T14:30

2024-02-01T14:41

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новости сво

пво

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потери всу

himars

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетами и артиллерией уничтожили два склада с горючим для ВСУ и станции ПВО врага, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 20 авиационных управляемых ракет и 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 580 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14 877 танков и других боевых бронированных машин, 1214 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7931 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18 124 единицы специальной военной автомобильной техники.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, группа ветеранов специальной военной операции впереди кадровых войск прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватив 19 домов и успешно удерживая их.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый "контрнаступ" ВСУ: какие шансы у КиеваДемилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинАрмия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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