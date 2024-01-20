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У Зеленского признали сложную ситуацию для ВСУ - РИА Новости Крым, 20.01.2024
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У Зеленского признали сложную ситуацию для ВСУ
У Зеленского признали сложную ситуацию для ВСУ - РИА Новости Крым, 20.01.2024
У Зеленского признали сложную ситуацию для ВСУ
Зима не останавливает интенсивности боев в зоне проведения спецоперации на Украине, ситуация для ВСУ становится все сложнее. Такое признание в интервью Bild... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T17:04
2024-01-20T17:04
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
зима
михаил подоляк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА новости Крым. Зима не останавливает интенсивности боев в зоне проведения спецоперации на Украине, ситуация для ВСУ становится все сложнее. Такое признание в интервью Bild сделал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.Он также в очередной раз призвал страны Запада передать Киеву достаточно оружия и финансирования, заверив, что с поставками "зона боевых действий расширится".В субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из-за таяния льда ВСУ возобновили попытки доставить боеприпасы к Крынкам и пытаются перебросить десант через Днепр. Все попытки ВСУ пресекаются бойцами российской группировки "Днепр". Так, барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены или повреждены 155-мм самоходная артустановка американского производства Paladin, бронированный блиндаж и два автомобиля, а также с помощью авиации и FPV-дронов были уничтожены лодка, бронированный блиндаж, ретранслятор, микроавтобус и наблюдательный пост противника.Читайте также на РИА Новости Крым:900 боевиков за сутки потерял противник в зоне СВОРадиолокационная станция из Германии и 20 дронов уничтожены в зоне СВОИстерика Макрона и французы на Украине: что вскрыл удар ВС РФ по Харькову
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), зима, михаил подоляк
У Зеленского признали сложную ситуацию для ВСУ

ВСУ оказались в сложной ситуации из-за интенсивности боев зимой - Подоляк

17:04 20.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА новости Крым. Зима не останавливает интенсивности боев в зоне проведения спецоперации на Украине, ситуация для ВСУ становится все сложнее. Такое признание в интервью Bild сделал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Ситуация сложная, потому что интенсивность боев не снижается, независимо от климатических факторов. Интенсивность боев высокая", — сказал он.
Он также в очередной раз призвал страны Запада передать Киеву достаточно оружия и финансирования, заверив, что с поставками "зона боевых действий расширится".
В субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из-за таяния льда ВСУ возобновили попытки доставить боеприпасы к Крынкам и пытаются перебросить десант через Днепр. Все попытки ВСУ пресекаются бойцами российской группировки "Днепр". Так, барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены или повреждены 155-мм самоходная артустановка американского производства Paladin, бронированный блиндаж и два автомобиля, а также с помощью авиации и FPV-дронов были уничтожены лодка, бронированный блиндаж, ретранслятор, микроавтобус и наблюдательный пост противника.
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Новости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ЗимаМихаил Подоляк
 
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