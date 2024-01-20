https://crimea.ria.ru/20240120/u-zelenskogo-priznali-slozhnuyu-situatsiyu-dlya-vsu-1134346974.html

У Зеленского признали сложную ситуацию для ВСУ

У Зеленского признали сложную ситуацию для ВСУ - РИА Новости Крым, 20.01.2024

У Зеленского признали сложную ситуацию для ВСУ

Зима не останавливает интенсивности боев в зоне проведения спецоперации на Украине, ситуация для ВСУ становится все сложнее. Такое признание в интервью Bild... РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T17:04

2024-01-20T17:04

2024-01-20T17:04

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

зима

михаил подоляк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА новости Крым. Зима не останавливает интенсивности боев в зоне проведения спецоперации на Украине, ситуация для ВСУ становится все сложнее. Такое признание в интервью Bild сделал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.Он также в очередной раз призвал страны Запада передать Киеву достаточно оружия и финансирования, заверив, что с поставками "зона боевых действий расширится".В субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из-за таяния льда ВСУ возобновили попытки доставить боеприпасы к Крынкам и пытаются перебросить десант через Днепр. Все попытки ВСУ пресекаются бойцами российской группировки "Днепр". Так, барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены или повреждены 155-мм самоходная артустановка американского производства Paladin, бронированный блиндаж и два автомобиля, а также с помощью авиации и FPV-дронов были уничтожены лодка, бронированный блиндаж, ретранслятор, микроавтобус и наблюдательный пост противника.Читайте также на РИА Новости Крым:900 боевиков за сутки потерял противник в зоне СВОРадиолокационная станция из Германии и 20 дронов уничтожены в зоне СВОИстерика Макрона и французы на Украине: что вскрыл удар ВС РФ по Харькову

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), зима, михаил подоляк