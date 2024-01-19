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Истерика Макрона и французы на Украине: что вскрыл удар ВС РФ по Харькову

Истерика Макрона и французы на Украине: что вскрыл удар ВС РФ по Харькову - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Истерика Макрона и французы на Украине: что вскрыл удар ВС РФ по Харькову

Информация об уничтожении ВС РФ в Харькове французских наемников ставит власти Франции в неловкое положение перед своим народом и военными, а также может... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T20:59

2024-01-19T20:59

2024-01-19T20:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Информация об уничтожении ВС РФ в Харькове французских наемников ставит власти Франции в неловкое положение перед своим народом и военными, а также может означать, что у Парижа на Украине своя игра, о чем свидетельствует "истерика Макрона в Давосе". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.16 января ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, "основу которых составляли французские наемники"; были уничтожены 60 из них, 20 попали в больницы. Об этом сообщили в Минобороны России. МИД РФ в связи с произошедшим вызвал посла Франции в Москве для объяснений. Спикер ГД РФ Вячеслав Володин сообщил, что Госдума намерена обратиться с вопросами к Национальному собранию Французской Республики, в которой наемничество запрещено законом.По мнению Светова, сам по себе факт того, что французские наемники могут быть на Украине, не является удивительным: "этот опыт у них большой". Тем не менее, наемничество в современной Франции запрещено, а значит это нарушение закона.Произошедшее, по мнению политолога, может означать, что у Франции на Украине есть "своя игра", ведя которую она в какой-то степени конкурирует с другими странами НАТО."Там играют в общие игры, и каждая страна играет в свои. Ведь СВО выявила серьезные слабости в подготовке войск НАТО: и по боеприпасам, и по тактике, и по многому другому. Поэтому такие страны, как Франция, Великобритания, в какой-то мере Германия, хотят приобрести опыт и знания, как идут эти операции, для своих вооруженных сил. Тут в какой-то мере даже конкуренция присутствует. Великобритания занимается спецслужбами, командование НАТО помогает планировать операции. Ну а французы, может быть, выбрали для себя такое направление – связанное с разведкой", – поделился мнением Светов.В сложившейся ситуации власти Франции оказались в очень неловком положении, поскольку и признание своих наемников на Украине, и публичный отказ от них "выглядит не очень хорошо", отмечает он."И мне представляется очень правильным шаг Госдумы, которая обратится к французскому парламенту. Пусть скажут, кто эти французы и на каком основании они находятся с оружием в руках на Украине", – заключил эксперт.Накануне стало известно, что Вооруженные Силы РФ уничтожили еще два пункта временной дислокации иностранных наемников на Украине. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила два пункта дислокации иностранных наемниковБаза горючего и наемники ВСУ уничтожены армией РоссииСколько наемников и из каких стран воюют за ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, франция, новости сво, иностранные наемники всу, мнения, юрий светов, эммануэль макрон, политика, россия