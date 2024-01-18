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Армия России уничтожила два пункта дислокации иностранных наемников - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Армия России уничтожила два пункта дислокации иностранных наемников
Армия России уничтожила два пункта дислокации иностранных наемников - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Армия России уничтожила два пункта дислокации иностранных наемников
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников на Украине, а также четыре склада ракет и боеприпасов. Об РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T16:14
2024-01-18T16:14
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вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников на Украине, а также четыре склада ракет и боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России.Средства ПВО в течение суток сбили две тактические ракеты "Точка-У", управляемую авиабомбу JDAM, а также 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire чешского производства.Кроме того, уничтожен 91 украинский беспилотник в Харьковской области, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Накануне Минобороны сообщило об уничтожении высокоточным ударом пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под АртемовскомГорят танки и гаубицы ВСУ – еще более 600 боевиков уничтожены в зоне СВОБаза горючего и наемники ВСУ уничтожены армией России
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министерство обороны рф, россия, украина, новости, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Армия России уничтожила два пункта дислокации иностранных наемников

Войска РФ поразили два пункта дислокации иностранных наемников на Украине – Минобороны

16:14 18.01.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет
Работа ЗРК Тор-М2 по перехвату украинских ракет
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников на Украине, а также четыре склада ракет и боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России.
"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, четыре склада ракет и боеприпасов, 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 133-х районах", - говорится в сообщении.
Средства ПВО в течение суток сбили две тактические ракеты "Точка-У", управляемую авиабомбу JDAM, а также 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire чешского производства.
Кроме того, уничтожен 91 украинский беспилотник в Харьковской области, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении высокоточным ударом пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове.
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