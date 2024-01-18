https://crimea.ria.ru/20240118/armiya-rossii-unichtozhila-dva-punkta-dislokatsii-inostrannykh-naemnikov-1134293548.html

Армия России уничтожила два пункта дислокации иностранных наемников

Армия России уничтожила два пункта дислокации иностранных наемников - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Армия России уничтожила два пункта дислокации иностранных наемников

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников на Украине, а также четыре склада ракет и боеприпасов. Об РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T16:14

2024-01-18T16:14

2024-01-18T16:14

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников на Украине, а также четыре склада ракет и боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России.Средства ПВО в течение суток сбили две тактические ракеты "Точка-У", управляемую авиабомбу JDAM, а также 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire чешского производства.Кроме того, уничтожен 91 украинский беспилотник в Харьковской области, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Накануне Минобороны сообщило об уничтожении высокоточным ударом пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под АртемовскомГорят танки и гаубицы ВСУ – еще более 600 боевиков уничтожены в зоне СВОБаза горючего и наемники ВСУ уничтожены армией России

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