https://crimea.ria.ru/20240201/psikhologicheskie-udary-zaluzhnyy-rasskazal-o-planakh-vsu-na-2024-god-1134633143.html

"Психологические удары": Залужный рассказал о планах ВСУ на 2024 год

"Психологические удары": Залужный рассказал о планах ВСУ на 2024 год - РИА Новости Крым, 01.02.2024

"Психологические удары": Залужный рассказал о планах ВСУ на 2024 год

ВСУ планируют в 2024 году продолжать наносить по гражданским объектам на территории РФ "психологические удары". Кроме того, целью украинских операций станет... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T23:23

2024-02-01T23:23

2024-02-01T23:23

валерий залужный

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. ВСУ планируют в 2024 году продолжать наносить по гражданским объектам на территории РФ "психологические удары". Кроме того, целью украинских операций станет уменьшение экономического потенциала России, написал главком ВСУ Валерий Залужный в своей авторской колонке на сайте CNN.Однако пока главным приоритетом остается ситуация непосредственно на поле боя, признал Залужный. Главным для Украины станет "овладение всем арсеналом дешевых, современных и высокоэффективных беспилотных транспортных средств". Учитывая возрастающую роль дронов в современной войне, стратегия Украины может быть пересмотрена, утверждает главком ВСУ.Ранее в интервью РИА Новости Крым заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков оценил перспективы наступления ВСУ в 2024 году. По его мнению, Украина не имеет ни единого шанса на успех, поскольку испытывает острую нехватку артиллерийских снарядов.Невзирая на это, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что весной ВСУ снова попытаются перейти к наступлению.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: украинский "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".В январе Путин отмечал, что инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Читайте также на РИА Новости Крым:Разлад в стане врага – это всегда хорошо: эксперт об отставке ЗалужногоВ США назвали сроки увольнения ЗалужногоБуданов вместо Залужного: как решение Зеленского повлияет на действия ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240201/zaluzhnyy-mobilizatsiya-na-ukraine-provalena-1134632458.html

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