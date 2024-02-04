https://crimea.ria.ru/20240204/kogda-zapad-poydet-na-peregovory-s-rossiey--mnenie-iz-kryma-1134679154.html

Когда Запад пойдет на переговоры с Россией – мнение из Крыма

Когда Запад пойдет на переговоры с Россией – мнение из Крыма - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Когда Запад пойдет на переговоры с Россией – мнение из Крыма

Конструктивный диалог с Западом о более справедливом мироустройстве станет возможным только с приближением победы России в СВО. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T10:16

2024-02-04T10:16

2024-02-04T10:16

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владимир константинов

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Конструктивный диалог с Западом о более справедливом мироустройстве станет возможным только с приближением победы России в СВО. Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов, оценивая перспективы проведения новой Ялтинской конференции.Политик отметил, что встреча лидеров "большой тройки" в 1945 году стала возможной только потому, что Запад "по-настоящему испугался своего порождения – германского нацизма, а справиться с ним без России, называвшейся тогда СССР, он едва ли был способен".По мнению Константинова, такой характер взаимоотношений с лидерами Запада, который был продемонстрирован в Ялте, возник тогда, когда "наши войска форсировали Одер и находились на дальних подступах к Берлину". Именно в этом кроется "секрет коммуникабельности западных партнеров 79-летней давности", убежден председатель Госсовета РК.По его словам, сейчас с США и Европе нет политиков уровня Франклина Рузвельта или Уинстона Черчилля, с которыми можно было вести переговоры. Более того, пока Запад "не ощутит жизненной необходимости для себя в диалоге с Россией", ни о какой "Ялте-2" не может быть и речи, уверен политик.Ялтинская конференция 1945 года и ее итогиКрымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании. Созвана в целях согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира. Состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце в Ялте в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте.Решения конференции в области послевоенного устройства мира касались двух вопросов: проведения новых государственных границ на освобожденных территориях и установления признанных всеми сторонами демаркационных линий между сферами влияния союзников, а также создания процедур, гарантирующих неизменность этих линий.В частности, обсуждался вопрос об оккупации Германии и контроле над ней. Было решено, что СССР контролирует восточную часть Германии, Англия - северо-западную, США - юго-западную. Союзные державы пригласили Францию принять участие в оккупации Германии. Район Большого Берлина будет оккупирован силами трех союзных держав.Участниками конференции была принята Декларация об освобожденной Европе. Она предусматривала согласование политики держав и совместные их действия в разрешении политических и экономических проблем освобожденной Европы в соответствии с демократическими принципами. Разногласия возникли по Польше и Югославии. Сталин не соглашался, чтобы Польша получила старые территории, но и не хотел, чтобы она была слабым союзником. После длительных дискуссий было зафиксировано, что восточная граница Польши пройдет вдоль линии Керзона, но западная граница еще не была определена, это было отложено до мирной конференции.На конференции также ставится вопрос об ООН. Учредительную конференцию ООН было решено созвать 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско. В основу ее деятельности был положен принцип единогласного принятия решений постоянными членами Совета Безопасности (Великобритания, Китай, СССР, США, Франция), каждый из которых имел право заблокировать неприемлемое для себя решение (право вето). Кроме того, Сталин добился согласия партнеров по переговорам на то, чтобы в числе учредителей и членов ООН был не только СССР, но и Украинская и Белорусская союзные республики как наиболее пострадавшие от войны.Также было подписано соглашение о том, что СССР вступит в войну против Японии через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Взамен Советский Союз возвращал контроль над южной частью Сахалина и Курильскими островами, получал право на использование военно-морской базы в Порт-Артуре и Китайско-Восточной железной дороги. Монголия в соответствии с соглашением признавалась независимым государством.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба мира зависит от выполнения задач СВО - АксеновЯлта 2.0: эксперт назвал условия для переговоров о новом миропорядкеНовый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончится

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ялта-45, владимир константинов, крым, политика, россия, мнения, в мире